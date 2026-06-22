Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»
«Roma» klubi va Italiya milliy terma jamoasi himoyachisi Janluka Manchini JCH-2026 bahslarini deyarli tomosha qilmayotganini tan oldi. Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, Italiyaning yana bir bor mundialdan chetda qolishi unga qattiq ta’sir qilgan.
Derbyderbyderby.it nashri xabariga ko‘ra, Manchini jahon chempionati o‘yinlarini ko‘rish unda og‘ir his-tuyg‘ularni uyg‘otishini aytgan. Shu sababli futbolchi to‘liq uchrashuvlarni emas, asosan kiritilgan gollar jamlanmasini kuzatish bilan cheklanmoqda.
«Men jahon chempionati bahslarini tomosha qilmayman, chunki darhol kayfiyatim tushib ketadi. Faqat gollar jamlanmasini ko‘raman. U yerda o‘ynashni juda istayman», — dedi italiyalik himoyachi.
Manchinining bu so‘zlari Italiya futbol jamoatchiligidagi umumiy tushkunlikni ham ifodalaydi. Chunki to‘rt karra jahon chempioni hisoblangan «skuadra adzurra» yana futbolning eng katta sahnasida ishtirok eta olmayapti.
Italiya terma jamoasi JCH-2026 saralash bosqichining hal qiluvchi pley-off uchrashuvida Bosniya va Gersegovinaga qarshi maydonga tushgan edi. Keskin va dramatik bahs penaltilar seriyasiga qadar yetib bordi. Unda raqib aniqroq harakat qilib, mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa, Italiya ketma-ket uchinchi marta jahon chempionatidan chetda qoldi. Avvalroq jamoa JCH-2018 va JCH-2022 musobaqalariga ham yo‘llanma ololmagan edi.
Bu natija Italiya kabi boy futbol tarixi, kuchli chempionati va millionlab muxlislariga ega mamlakat uchun juda og‘ir zarba bo‘ldi. Janluka Manchini esa mundialni chetdan kuzatish o‘rniga, kelajakda milliy jamoa bilan ushbu musobaqada qatnashish orzusida ekanini yashirmadi.
…