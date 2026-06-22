Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»

·30·Sport
Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»

«Roma» klubi va Italiya milliy terma jamoasi himoyachisi Janluka Manchini JCH-2026 bahslarini deyarli tomosha qilmayotganini tan oldi. Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, Italiyaning yana bir bor mundialdan chetda qolishi unga qattiq ta’sir qilgan.

Derbyderbyderby.it nashri xabariga ko‘ra, Manchini jahon chempionati o‘yinlarini ko‘rish unda og‘ir his-tuyg‘ularni uyg‘otishini aytgan. Shu sababli futbolchi to‘liq uchrashuvlarni emas, asosan kiritilgan gollar jamlanmasini kuzatish bilan cheklanmoqda.

«Men jahon chempionati bahslarini tomosha qilmayman, chunki darhol kayfiyatim tushib ketadi. Faqat gollar jamlanmasini ko‘raman. U yerda o‘ynashni juda istayman», — dedi italiyalik himoyachi.

Manchinining bu so‘zlari Italiya futbol jamoatchiligidagi umumiy tushkunlikni ham ifodalaydi. Chunki to‘rt karra jahon chempioni hisoblangan «skuadra adzurra» yana futbolning eng katta sahnasida ishtirok eta olmayapti.

Italiya terma jamoasi JCH-2026 saralash bosqichining hal qiluvchi pley-off uchrashuvida Bosniya va Gersegovinaga qarshi maydonga tushgan edi. Keskin va dramatik bahs penaltilar seriyasiga qadar yetib bordi. Unda raqib aniqroq harakat qilib, mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Shu tariqa, Italiya ketma-ket uchinchi marta jahon chempionatidan chetda qoldi. Avvalroq jamoa JCH-2018 va JCH-2022 musobaqalariga ham yo‘llanma ololmagan edi.

Bu natija Italiya kabi boy futbol tarixi, kuchli chempionati va millionlab muxlislariga ega mamlakat uchun juda og‘ir zarba bo‘ldi. Janluka Manchini esa mundialni chetdan kuzatish o‘rniga, kelajakda milliy jamoa bilan ushbu musobaqada qatnashish orzusida ekanini yashirmadi.

Gianluca ManciniAS RomaItalyBosnia and Herzegovina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bukayo Saka Angliya terma jamoasining toʻliq mashgʻulotlariga qaytdiBukayo Saka Angliya terma jamoasining toʻliq mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 13:59JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:43Bukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdiBukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdiBugun, 13:32Argentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydiArgentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydiBugun, 13:16Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:51Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Bugun, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi