Arsenal Bruno Gimaraes transferini 75 million funtga hal qildi
Arsenal Nyukasl Yunayted sardori Bruno Gimaraesni 75 million funt sterling evaziga o'z safiga qo'shib olish borasida kelishuvga erishdi. 28 yoshli braziliyalik yarimhimoyachi klub rahbariyatiga jamoani tark etishni istayotganini bildirganidan so'ng Nyukasl muzokaralarga rozi bo'ldi. Transfer Nyukasl Yunayted uchun so'nggi bir yil ichida tarkibni tark etgan to'rtinchi asosiy futbolchi bo'ldi.
Angliyaning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted sardori Bruno Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish borasida kelishuvga erishdi. Transfer qiymati 75 million funt sterlingni tashkil etib, braziliyalik yarimhimoyachi klub rahbariyatiga ketish istagini bildirganidan soʻng muzokaralarda keskin burilish yuz berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC xabar berishicha, 28 yoshli futbolchi Ispaniyadagi mavsumoldi yigʻinida jamoadoshlari hamda klub xodimlari bilan koʻzyoshlar bilan vidolashgan. Nyukasl Yunayted oʻzining yetakchi oʻyinchisini sotish niyatida boʻlmagan, biroq vaziyat taqozosi bilan kelishuvga rozi boʻlishga majbur kelgan.
Rahbariyat izohi va transfer tafsilotlariNyukasl sport direktori Ross Uilsonning taʼkidlashicha, Bruno Gimaraesning transferi klubning yozgi rejasiga kirmagan edi. Biroq futbolchining hissiyotga berilib, ochiqchasiga jamoani tark etishni xohlashini aytishi rahbariyatni qaror oʻzgartirishga majbur qilgan.
«Bruno bizga nisbatan juda hurmat bilan, shu bilan birga katta hissiyotlar ostida ketishni xohlayotganini aytdi. Bu uning shunchaki xohishi bilan hal boʻlmadi, ammo maʼlum bir raqamlar doirasiga kelganda biz vaziyatga moslashishimiz kerak edi», — deydi Uilson.
Bosh ijrochi direktor Devid Xopkinson dastlab Arsenal futbolchi uchun kamroq summa taklif qilganini, biroq yakunda klub oʻz moliyaviy talablarini qanoatlantiradigan narxga erishganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu yoshdagi va shu pozitsiyadagi oʻyinchi uchun qayd etilgan eng yuqori transfer summasidir.
Nyukasl uchun navbatdagi yoʻqotishUshbu transfer Nyukasl Yunayted uchun soʻnggi bir yil ichida tarkibni tark etgan toʻrtinchi asosiy futbolchi boʻldi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Sandro Tonali Tottenxemga, Entoni Gordon Barselonaga oʻtgan boʻlsa, oʻtgan yili yozda Aleksandr Isak Liverpul safiga yoʻl olgandi.
Mutaxassislarning fikricha, Arsenal bu kelishuv orqali nafaqat kuchli ijrochini, balki maydonda ham, jamoadagi muhitda ham katta tajribaga ega yetakchini qoʻlga kiritdi. Shartnoma shartlari va moliyaviy jihatlar har ikki tomonni ham qoniqtirgan.
…