Arsenal Bruno Gimaraes transferini 75 million funtga hal qildi

·57·Sport
Arsenal Bruno Gimaraes transferini 75 million funtga hal qildi
Qisqacha

Arsenal Nyukasl Yunayted sardori Bruno Gimaraesni 75 million funt sterling evaziga o'z safiga qo'shib olish borasida kelishuvga erishdi. 28 yoshli braziliyalik yarimhimoyachi klub rahbariyatiga jamoani tark etishni istayotganini bildirganidan so'ng Nyukasl muzokaralarga rozi bo'ldi. Transfer Nyukasl Yunayted uchun so'nggi bir yil ichida tarkibni tark etgan to'rtinchi asosiy futbolchi bo'ldi.

Angliyaning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted sardori Bruno Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish borasida kelishuvga erishdi. Transfer qiymati 75 million funt sterlingni tashkil etib, braziliyalik yarimhimoyachi klub rahbariyatiga ketish istagini bildirganidan soʻng muzokaralarda keskin burilish yuz berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC xabar berishicha, 28 yoshli futbolchi Ispaniyadagi mavsumoldi yigʻinida jamoadoshlari hamda klub xodimlari bilan koʻzyoshlar bilan vidolashgan. Nyukasl Yunayted oʻzining yetakchi oʻyinchisini sotish niyatida boʻlmagan, biroq vaziyat taqozosi bilan kelishuvga rozi boʻlishga majbur kelgan.

Rahbariyat izohi va transfer tafsilotlari

Nyukasl sport direktori Ross Uilsonning taʼkidlashicha, Bruno Gimaraesning transferi klubning yozgi rejasiga kirmagan edi. Biroq futbolchining hissiyotga berilib, ochiqchasiga jamoani tark etishni xohlashini aytishi rahbariyatni qaror oʻzgartirishga majbur qilgan.

«Bruno bizga nisbatan juda hurmat bilan, shu bilan birga katta hissiyotlar ostida ketishni xohlayotganini aytdi. Bu uning shunchaki xohishi bilan hal boʻlmadi, ammo maʼlum bir raqamlar doirasiga kelganda biz vaziyatga moslashishimiz kerak edi», — deydi Uilson.

Bosh ijrochi direktor Devid Xopkinson dastlab Arsenal futbolchi uchun kamroq summa taklif qilganini, biroq yakunda klub oʻz moliyaviy talablarini qanoatlantiradigan narxga erishganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu yoshdagi va shu pozitsiyadagi oʻyinchi uchun qayd etilgan eng yuqori transfer summasidir.

Nyukasl uchun navbatdagi yoʻqotish

Ushbu transfer Nyukasl Yunayted uchun soʻnggi bir yil ichida tarkibni tark etgan toʻrtinchi asosiy futbolchi boʻldi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Sandro Tonali Tottenxemga, Entoni Gordon Barselonaga oʻtgan boʻlsa, oʻtgan yili yozda Aleksandr Isak Liverpul safiga yoʻl olgandi.

Mutaxassislarning fikricha, Arsenal bu kelishuv orqali nafaqat kuchli ijrochini, balki maydonda ham, jamoadagi muhitda ham katta tajribaga ega yetakchini qoʻlga kiritdi. Shartnoma shartlari va moliyaviy jihatlar har ikki tomonni ham qoniqtirgan.

ArsenalNyukasl YunaytedBruno GimaraesPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)