«Siti» yulduzi APLning boshqa klubiga o‘tmoqda: 70 million yevrolik transfer
«Manchester Siti»ning 28 yoshli markaziy yarim himoyachisi Tidjani Reynders «Nottingem Forest»ga o'tishi kutilmoqda. «Nottingem Forest» niderlandiyalik futbolchini asosiy transfer maqsadi sifatida belgilagan va 70 million yevrolik taklif tayyorlamoqda. «Manchester Siti» rahbariyati Reynders bo'yicha 70 million yevro atrofidagi takliflarni ko'rib chiqishga tayyor.
Angliya Premer-ligasida kutilmagan va shov-shuvli transfer amalga oshishi mumkin. «Manchester Siti»ning 28 yoshli markaziy yarim himoyachisi Tidjani Reynders faoliyatini «Nottingem Forest» safida davom ettirishi kutilmoqda.
Bu haqda nufuzli TEAMtalk nashri o‘z manbalariga tayanib xabar bermoqda.
«Nottingem»ning asosiy nishoni va 70 million yevrolik narx
Manba berayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Nottingem Forest» rahbariyati va murabbiylar shtabi maydon markazini kuchaytirish uchun niderlandiyalik yarim himoyachini asosiy va birinchi raqamli transfer maqsadi qilib belgilagan.
«Manchester Siti» rahbariyati ham ushbu kelishuvga qarshi emas va Tidjani Reynders bo‘yicha 70 million yevro atrofidagi takliflarni ko‘rib chiqishga to‘liq tayyorligini bildirgan.
Reyndersning «Siti»dagi statistik ko‘rsatkichlari
Eslatib o‘tamiz, «shaharliklar» niderlandiyalik futbolchini o‘tgan yozgi transfer oynasida Italiyaning «Milan» klubidan 55 million yevro evaziga sotib olgan edi.
O‘tgan davr mobaynida Reynders «Manchester Siti» libosida barcha musobaqalarda quyidagi ko‘rsatkichlarni qayd etdi:
O‘yinlar soni: 28 ta uchrashuv
Urilgan gollar: 5 ta
Golli uzatmalar (assist): 2 ta
Agar «Nottingem Forest» 70 million yevrolik taklifni rasmiylashtirsa, manchesterliklar ushbu transfer orqali sezilarli darajada moliyaviy foyda ko‘rishlari mumkin bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…