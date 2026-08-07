Rodri transferi Barselona yarim himoyasida kutilmagan vaziyatni yuzaga keltirdi
Rodrining Barselonaga ehtimoliy transferi Frenkie de Jongning asosiy tarkibdagi o'rniga xavf tug'dirishi mumkin. Klub rahbariyati Rodrini Mark Casadoning yaqin orada jamoani tark etishi kutilayotgani va Frenkie de Jongning tizzasidan olgan jarohati sabab strategik jihatdan muhim transfer deb baholamoqda. De Jongning jarohat bilan klub qarorgohiga kelgani Barselona rahbariyati va bosh murabbiy Hansi Flickning noroziligiga sabab bo'lgan.
Ispaniya terma jamoasi va Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri atrofidagi vaziyat transfer bozorida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Sport nashri xabar qilishicha, futbolchining ehtimoliy transferi Kataloniya klubining ichki rejalarini tubdan oʻzgartirib yuborishi va jamoaning yetakchilaridan biri uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oradan atigi bir necha kun oldin bosh murabbiy Hansi Flick ushbu chiziqni kuchaytirish ustuvor vazifa emasligini qatʼiy taʼkidlagan edi. Biroq rahbariyat Rodrini kelishini strategik jihatdan muhim qadam deb baholamoqda. Klubni ushbu qarorga kelishga majbur qilgan ikkita asosiy sabab mavjud boʻlib, ulardan biri Mark Kasadoning yaqin orada jamoani tark etishi kutilayotgani boʻlsa, ikkinchisi Frenkie de Jongning tizzasidan olgan jarohatidir.
Frenkie de Jong uchun yuzaga kelgan xavfNashr maʼlumotlariga koʻra, aynan Frenkie de Jong Rodri transferidan eng koʻp jabr koʻruvchi futbolchiga aylanishi mumkin. Qisqa va oʻrta muddatli istiqbolda niderlandiyalik yarim himoyachi asosiy tarkibdagi oʻrnidan ayrilib qolish xavfi bilan yuzma-yuz kelmoqda. Uning Kataloniya klubidagi kelajagi hozircha soʻroq ostida qolmoqda.
Klubning yangi mavsumoldi rejalari De Jong bazaga qaytgan zahoti oʻzgarib ketdi. Yarim himoyachi taʼtil vaqtida olgan tizza jarohati bilan klub qarorgohiga yetib keldi. Bu holat Barselona rahbariyati, xususan bosh murabbiy Hansi Flickda jiddiy gʻazab uygʻotdi.
Murabbiylar shtabi futbolchi mavsum yakunidagi muhim oʻyinlarda qanday qilib jarohat bilan harakat qilganini tushuna olmadi. Rahbariyatning noroziligi nafaqat futbolchining oʻziga, balki Niderlandiya terma jamoasi tibbiy xodimlariga ham qaratildi. Natijada klub oʻzining asosiy tayanch yarim himoyachisidan mahrum boʻlib, kutilmagan muammoga duch keldi.
Rodrining kelishi esa bu boʻshliqni toʻldirish va jamoa markazidagi raqobatni yanada kuchaytirishga qaratilgan qadam sifatida koʻrilmoqda. Biroq bu holat mavjud futbolchilar taqdiriga qanday taʼsir qilishi yaqin kunlarda oydinlashadi.
…