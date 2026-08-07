Rodri transferi Barselona yarim himoyasida kutilmagan vaziyatni yuzaga keltirdi

·107·Sport
Rodri transferi Barselona yarim himoyasida kutilmagan vaziyatni yuzaga keltirdi
Qisqacha

Rodrining Barselonaga ehtimoliy transferi Frenkie de Jongning asosiy tarkibdagi o'rniga xavf tug'dirishi mumkin. Klub rahbariyati Rodrini Mark Casadoning yaqin orada jamoani tark etishi kutilayotgani va Frenkie de Jongning tizzasidan olgan jarohati sabab strategik jihatdan muhim transfer deb baholamoqda. De Jongning jarohat bilan klub qarorgohiga kelgani Barselona rahbariyati va bosh murabbiy Hansi Flickning noroziligiga sabab bo'lgan.

Ispaniya terma jamoasi va Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri atrofidagi vaziyat transfer bozorida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Sport nashri xabar qilishicha, futbolchining ehtimoliy transferi Kataloniya klubining ichki rejalarini tubdan oʻzgartirib yuborishi va jamoaning yetakchilaridan biri uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oradan atigi bir necha kun oldin bosh murabbiy Hansi Flick ushbu chiziqni kuchaytirish ustuvor vazifa emasligini qatʼiy taʼkidlagan edi. Biroq rahbariyat Rodrini kelishini strategik jihatdan muhim qadam deb baholamoqda. Klubni ushbu qarorga kelishga majbur qilgan ikkita asosiy sabab mavjud boʻlib, ulardan biri Mark Kasadoning yaqin orada jamoani tark etishi kutilayotgani boʻlsa, ikkinchisi Frenkie de Jongning tizzasidan olgan jarohatidir.

Frenkie de Jong uchun yuzaga kelgan xavf

Nashr maʼlumotlariga koʻra, aynan Frenkie de Jong Rodri transferidan eng koʻp jabr koʻruvchi futbolchiga aylanishi mumkin. Qisqa va oʻrta muddatli istiqbolda niderlandiyalik yarim himoyachi asosiy tarkibdagi oʻrnidan ayrilib qolish xavfi bilan yuzma-yuz kelmoqda. Uning Kataloniya klubidagi kelajagi hozircha soʻroq ostida qolmoqda.

Klubning yangi mavsumoldi rejalari De Jong bazaga qaytgan zahoti oʻzgarib ketdi. Yarim himoyachi taʼtil vaqtida olgan tizza jarohati bilan klub qarorgohiga yetib keldi. Bu holat Barselona rahbariyati, xususan bosh murabbiy Hansi Flickda jiddiy gʻazab uygʻotdi.

Murabbiylar shtabi futbolchi mavsum yakunidagi muhim oʻyinlarda qanday qilib jarohat bilan harakat qilganini tushuna olmadi. Rahbariyatning noroziligi nafaqat futbolchining oʻziga, balki Niderlandiya terma jamoasi tibbiy xodimlariga ham qaratildi. Natijada klub oʻzining asosiy tayanch yarim himoyachisidan mahrum boʻlib, kutilmagan muammoga duch keldi.

Rodrining kelishi esa bu boʻshliqni toʻldirish va jamoa markazidagi raqobatni yanada kuchaytirishga qaratilgan qadam sifatida koʻrilmoqda. Biroq bu holat mavjud futbolchilar taqdiriga qanday taʼsir qilishi yaqin kunlarda oydinlashadi.

BarselonaRodriFrenkie de JongHansi FlickLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)