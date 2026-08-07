Anvar Otaxo‘jayevga sud hukmi e’lon qilindi (Ish bo‘yicha barcha tafsilotlar)
Namangan shahrining sobiq hokimi Anvar Otaxo'jayevga 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. U Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi «a» bandi, 168-moddasi 3-qismi «v» bandi, 205-moddasi 2-qismi «a» bandi, 206-moddasi 2-qismi «a» bandi, 207-moddasi 1-qismi, 209-moddasi 2-qismi «a» bandi va 210-moddasi 3-qismi «a» bandida ko'rsatilgan jinoyat…
Jinoyat ishlari bo‘yicha O‘zbekiston tuman sudi Namangan shahrining sobiq hokimi Anvar Otaxo‘jayev va uning sheriklariga nisbatan sud hukmini e’lon qildi. Farg‘ona viloyati sudlari matbuot xizmati tomonidan berilgan xabarga ko‘ra, sobiq mansabdor bir nechta og‘ir moddalar bo‘yicha aybdor deb topildi.
Sud qaroriga ko‘ra, Anvar Otaxo‘jayevga 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Sobiq hokim qaysi moddalar bo‘yicha aybdor deb topildi?
Sud Anvar Otaxo‘jayevni O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining quyidagi Moddalari bo‘yicha aybli deb topdi:
167-moddasi 3-qismi «a» bandi: Juda ko‘p miqdorda o‘zlashtirish yoki o‘zlashtirish yo‘li bilan talon-toroj qilish;
168-moddasi 3-qismi «v» bandi: Xizmat mavqeidan foydalangan holda firibgarlik;
205-moddasi 2-qismi «a» bandi: Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste’mol qilish;
206-moddasi 2-qismi «a» bandi: Hokimiyat yoki mansab vakolati chegarasidan chiqish;
207-moddasi 1-qismi: Mansabga sovuqqonlik bilan qarash;
209-moddasi 2-qismi «a» bandi: Mansab soxtakorligi;
210-moddasi 3-qismi «a» bandi: Juda ko‘p miqdorda pora olish.
Jinoyat kodeksining 59-moddasi 3-qismiga muvofiq, tayinlangan jazolarni qisman qo‘shish yo‘li bilan yakuniy jazo muddati belgilandi.
Ish bo‘yicha yana 6 kishiga jazo tayinlandi
Sud jarayonida ushbu jinoyat ishi doirasida yana 6 nafar shaxsga nisbatan tegishli jazo choralari qo‘llanildi:
3 nafar sudlanuvchiga: 7 yildan 10,5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish;
2 nafariga: 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari;
1 nafariga: 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi berildi.
Tomonlar birinchi instansiya sudining qarori ustidan qonunda belgilangan tartib va muddatlarda Farg‘ona viloyat sudiga apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish va protest keltirish huquqiga ega.
Hokimning qo‘lga olinishi va tarjimayi holi
1972 yilda Namangan shahrida tug‘ilgan Anvar Otaxo‘jayev 1994 va 2002 yillarda Namangan muhandislik-iqtisodiyot institutini, 2011 yilda Prezident huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasini tamomlagan. U 2023 yil dekabr oyida Namangan shahri hokimi etib tayinlangan edi.
Eslatib o‘tamiz, 2025 yil sentyabr oyida Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) Otaxo‘jayevning qo‘lga olinganini ma’lum qilgan edi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, shahar hokimi poyabzal ishlab chiqaruvchi MCHJ rahbari bilan til biriktirib, tadbirkorga 35 sotix yerda ko‘p qavatli uy qurish huquqini olib berish evaziga 60 ming dollar talab qilgani aniqlangan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…