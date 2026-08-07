Anvar Otaxo‘jayevga sud hukmi e’lon qilindi (Ish bo‘yicha barcha tafsilotlar)

·157·Jamiyat
Anvar Otaxo‘jayevga sud hukmi e’lon qilindi (Ish bo‘yicha barcha tafsilotlar)
Qisqacha

Namangan shahrining sobiq hokimi Anvar Otaxo'jayevga 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. U Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi «a» bandi, 168-moddasi 3-qismi «v» bandi, 205-moddasi 2-qismi «a» bandi, 206-moddasi 2-qismi «a» bandi, 207-moddasi 1-qismi, 209-moddasi 2-qismi «a» bandi va 210-moddasi 3-qismi «a» bandida ko'rsatilgan jinoyat…

Jinoyat ishlari bo‘yicha O‘zbekiston tuman sudi Namangan shahrining sobiq hokimi Anvar Otaxo‘jayev va uning sheriklariga nisbatan sud hukmini e’lon qildi. Farg‘ona viloyati sudlari matbuot xizmati tomonidan berilgan xabarga ko‘ra, sobiq mansabdor bir nechta og‘ir moddalar bo‘yicha aybdor deb topildi.

Sud qaroriga ko‘ra, Anvar Otaxo‘jayevga 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

Sobiq hokim qaysi moddalar bo‘yicha aybdor deb topildi?

Sud Anvar Otaxo‘jayevni O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining quyidagi Moddalari bo‘yicha aybli deb topdi:

  • 167-moddasi 3-qismi «a» bandi: Juda ko‘p miqdorda o‘zlashtirish yoki o‘zlashtirish yo‘li bilan talon-toroj qilish;

  • 168-moddasi 3-qismi «v» bandi: Xizmat mavqeidan foydalangan holda firibgarlik;

  • 205-moddasi 2-qismi «a» bandi: Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste’mol qilish;

  • 206-moddasi 2-qismi «a» bandi: Hokimiyat yoki mansab vakolati chegarasidan chiqish;

  • 207-moddasi 1-qismi: Mansabga sovuqqonlik bilan qarash;

  • 209-moddasi 2-qismi «a» bandi: Mansab soxtakorligi;

  • 210-moddasi 3-qismi «a» bandi: Juda ko‘p miqdorda pora olish.

Jinoyat kodeksining 59-moddasi 3-qismiga muvofiq, tayinlangan jazolarni qisman qo‘shish yo‘li bilan yakuniy jazo muddati belgilandi.

Ish bo‘yicha yana 6 kishiga jazo tayinlandi

Sud jarayonida ushbu jinoyat ishi doirasida yana 6 nafar shaxsga nisbatan tegishli jazo choralari qo‘llanildi:

  • 3 nafar sudlanuvchiga: 7 yildan 10,5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish;

  • 2 nafariga: 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari;

  • 1 nafariga: 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi berildi.

Tomonlar birinchi instansiya sudining qarori ustidan qonunda belgilangan tartib va muddatlarda Farg‘ona viloyat sudiga apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish va protest keltirish huquqiga ega.

Hokimning qo‘lga olinishi va tarjimayi holi

1972 yilda Namangan shahrida tug‘ilgan Anvar Otaxo‘jayev 1994 va 2002 yillarda Namangan muhandislik-iqtisodiyot institutini, 2011 yilda Prezident huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasini tamomlagan. U 2023 yil dekabr oyida Namangan shahri hokimi etib tayinlangan edi.

Eslatib o‘tamiz, 2025 yil sentyabr oyida Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) Otaxo‘jayevning qo‘lga olinganini ma’lum qilgan edi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, shahar hokimi poyabzal ishlab chiqaruvchi MCHJ rahbari bilan til biriktirib, tadbirkorga 35 sotix yerda ko‘p qavatli uy qurish huquqini olib berish evaziga 60 ming dollar talab qilgani aniqlangan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Anvar Otaxo‘jayevNamanganO‘zbekistonFarg‘ona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!