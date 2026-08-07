Yuventus transfer oynasi yakunida hal qilinmagan muammolarga duch kelmoqda

·66·Sport
Yuventus transfer oynasi yakunida hal qilinmagan muammolarga duch kelmoqda
Qisqacha

Yuventus yangi mavsum arafasida transfer bozorida oldiga qo'ygan asosiy vazifalarni to'liq hal qilgani yo'q. Klubga darvoza, himoya va yarim himoya chiziqlarida kuchayish zarur bo'lsa, hujumda ham Vlahovic o'rnini to'liq bosa oladigan futbolchi topilmagan. Yarim himoyada 4-2-3-1 sxemasi uchun yettita markaziy o'yinchi bor, hujum chizig'ida esa 10 nafar futbolchi mavjud, biroq ularning ko'pchiligi sotuvga qo'yilgan.

Italiyaning Yuventus klubi yangi mavsum boshlanishiga sanoqli haftalar qolganiga qaramay, transfer bozorida oʻz oldiga qoʻygan asosiy vazifalarni toʻliq hal etgani yoʻq. Yangi rahbariyat tomonidan qilingan qadamlarga qaramഴും, jamoa tarkibida hamon jiddiy boʻshliqlar saqlanib qolmoqda. GOAL.com xabar berishicha, turinliklar tarkibini kuchaytirishga harakat qilayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar haligacha yechim topilmagan qator muammolarga eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyatidagi oʻzgarishlar va yangi mutaxassislarning kelishi tarkibga oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Xususan, transfer muzokaralari qiyinchiliklar bilan kechganiga qaramay, Randal Kolo Muani Continassaga qaytarildi, shuningdek, Jeff Ekhator va kutilmagan transferlar sifatida Zeki Celik hamda Kerim Alajbegovic jamoaga qoʻshildi. Biroq ijobiy oʻzgarishlar bilan birga, himoya, yarim himoya va hujum chiziqlaridagi eski muammolar hamon dolzarb boʻlib qolmoqda.

Darvoza va himoya chizigʻidagi savollar

Jamoaning darvoza boʻshligʻi eng muhim ogʻriqli nuqtalardan biri boʻlib qolmoqda. Hozirda tarkibda Di Gregorio, Perin va Pinsoglio mavjud, biroq ularning kelajagi soʻroq ostida. Di Gregorio bosh murabbiy ishonchini toʻliq oqlay olmagani va uning agenti atrofidagi mojarolar vaziyatni chigallashtirgan. Pari Sen-Jermen orqali ijaraga olinishi mumkin boʻlgan yaponiyalik darvozabon haqidagi fikrlar esa jamoa darajasidagi klub uchun qanchalik toʻgʻri ekanligi muhokama qilinmoqda.

Himoya chizigʻida ham murabbiy talablariga toʻliq javob bermaydigan jihatlar yetarli. Xususan, Bologna himoyachisi Lucumì kabi toʻp bilan yaxshi harakat qiladigan va maydonni yuqoriroqda ushlay oladigan futbolchi jamoaga kerakligi aytilmoqda. Agar bunday transfer amalga oshsa, Gatti, Rugani yoki Kelly kabi futbolchilarning ketishi ehtimoli ortadi.

Markaz va hujumdagi ortiqcha kadrlar

Yarim himoyada 4-2-3-1 sxemasi uchun markaziy oʻyinchilar juda koʻp — naqd yettita futbolchi mavjud. Locatelli, McKennie va Thuram asosiy oʻyinchilar sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, Koopmeiners va Miretti kabi futbolchilar boʻyicha takliflar koʻrib chiqilishi mumkin. Shunga qaramay, jamoada Andrea Pirlo yoki Miralem Pjanic kabi sof tayanch yarim himoyachisi yetishmayotgani sezilmoqda.

Hujum chizigʻida ham futbolchilar soni koʻp, jumladan 10 nafar oʻyinchi mavjud. Biroq ularning koʻpchiligi sotuvga qoʻyilgan. Randal Kolo Muani yaxshi variant boʻlsa-da, u bosh murabbiy istagan jismoniy jihatdan baquvvat markaziy hujumchi emas. Natijada, Yuventus katta saʼy-harakatlarga qaramay, hamon Vlahovic oʻrnini toʻliq yopa oladigan hujumchini topgani yoʻq.

YuventusTransferA SeriyaFutbolGOAL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)