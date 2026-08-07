Yuventus transfer oynasi yakunida hal qilinmagan muammolarga duch kelmoqda
Yuventus yangi mavsum arafasida transfer bozorida oldiga qo'ygan asosiy vazifalarni to'liq hal qilgani yo'q. Klubga darvoza, himoya va yarim himoya chiziqlarida kuchayish zarur bo'lsa, hujumda ham Vlahovic o'rnini to'liq bosa oladigan futbolchi topilmagan. Yarim himoyada 4-2-3-1 sxemasi uchun yettita markaziy o'yinchi bor, hujum chizig'ida esa 10 nafar futbolchi mavjud, biroq ularning ko'pchiligi sotuvga qo'yilgan.
Italiyaning Yuventus klubi yangi mavsum boshlanishiga sanoqli haftalar qolganiga qaramay, transfer bozorida oʻz oldiga qoʻygan asosiy vazifalarni toʻliq hal etgani yoʻq. Yangi rahbariyat tomonidan qilingan qadamlarga qaramഴും, jamoa tarkibida hamon jiddiy boʻshliqlar saqlanib qolmoqda. GOAL.com xabar berishicha, turinliklar tarkibini kuchaytirishga harakat qilayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar haligacha yechim topilmagan qator muammolarga eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyatidagi oʻzgarishlar va yangi mutaxassislarning kelishi tarkibga oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Xususan, transfer muzokaralari qiyinchiliklar bilan kechganiga qaramay, Randal Kolo Muani Continassaga qaytarildi, shuningdek, Jeff Ekhator va kutilmagan transferlar sifatida Zeki Celik hamda Kerim Alajbegovic jamoaga qoʻshildi. Biroq ijobiy oʻzgarishlar bilan birga, himoya, yarim himoya va hujum chiziqlaridagi eski muammolar hamon dolzarb boʻlib qolmoqda.
Darvoza va himoya chizigʻidagi savollarJamoaning darvoza boʻshligʻi eng muhim ogʻriqli nuqtalardan biri boʻlib qolmoqda. Hozirda tarkibda Di Gregorio, Perin va Pinsoglio mavjud, biroq ularning kelajagi soʻroq ostida. Di Gregorio bosh murabbiy ishonchini toʻliq oqlay olmagani va uning agenti atrofidagi mojarolar vaziyatni chigallashtirgan. Pari Sen-Jermen orqali ijaraga olinishi mumkin boʻlgan yaponiyalik darvozabon haqidagi fikrlar esa jamoa darajasidagi klub uchun qanchalik toʻgʻri ekanligi muhokama qilinmoqda.
Himoya chizigʻida ham murabbiy talablariga toʻliq javob bermaydigan jihatlar yetarli. Xususan, Bologna himoyachisi Lucumì kabi toʻp bilan yaxshi harakat qiladigan va maydonni yuqoriroqda ushlay oladigan futbolchi jamoaga kerakligi aytilmoqda. Agar bunday transfer amalga oshsa, Gatti, Rugani yoki Kelly kabi futbolchilarning ketishi ehtimoli ortadi.
Markaz va hujumdagi ortiqcha kadrlarYarim himoyada 4-2-3-1 sxemasi uchun markaziy oʻyinchilar juda koʻp — naqd yettita futbolchi mavjud. Locatelli, McKennie va Thuram asosiy oʻyinchilar sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, Koopmeiners va Miretti kabi futbolchilar boʻyicha takliflar koʻrib chiqilishi mumkin. Shunga qaramay, jamoada Andrea Pirlo yoki Miralem Pjanic kabi sof tayanch yarim himoyachisi yetishmayotgani sezilmoqda.
Hujum chizigʻida ham futbolchilar soni koʻp, jumladan 10 nafar oʻyinchi mavjud. Biroq ularning koʻpchiligi sotuvga qoʻyilgan. Randal Kolo Muani yaxshi variant boʻlsa-da, u bosh murabbiy istagan jismoniy jihatdan baquvvat markaziy hujumchi emas. Natijada, Yuventus katta saʼy-harakatlarga qaramay, hamon Vlahovic oʻrnini toʻliq yopa oladigan hujumchini topgani yoʻq.
…