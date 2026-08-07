Manchester Siti yarim himoyani yangilash rejishiga kirishdi
Manchester Siti Rodrining Barselona klubiga ehtimoliy transferi sabab markaziy yarim himoyasini tubdan yangilashga kirishdi. Klub Elliot Anderson transferini rasman e'lon qilgan va tarkibni kuchaytirish uchun yana kamida ikkita yuqori darajadagi markaziy yarim himoyachi olib kelishni rejalashtirmoqda.
Angliya Premyer-ligasi grandlaridan biri boʻlgan Manchester Siti jamoasi oʻz markaziy chizigʻini tubdan oʻzgartirish harakatlarini boshlab yubordi. GOAL.com xabar berishicha, klub rahbariyati jamoa yetakchisi Rodrining ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqda va yarim himoyani kuchaytirish uchun faol ish olib bormoqda. Ispaniyalik futbolchining Barselona klubiga oʻtishi kundan-kunga oydinlashib borayotgani sababli, ingliz klubi bu yoʻqotishning oʻrnini qoplash choralarini koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti bosh murabbiyi lavozimida Pep Gvardiola oʻrniga Enzo Maresca ish boshlagan boʻlib, u jamoaning taktik imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Klub rahbariyati allaqachon Elliot Anderson transferini rasman eʼlon qilib ulgurdi. Biroq tarkib sifatini saqlab qolish va murabbiyga keng imkoniyatlar yaratish uchun yana kamida ikkita yuqori darajadagi markaziy yarim himoyachi olib kelish rejalashtirilgan.
Enzo Fernandez va Ayyoub Bouaddi asosiy nishondaGianluca Di Marzio maʼlumotiga koʻra, Argentina terma jamoasi aʼzosi Enzo Fernandez ingliz klubining asosiy transfer ustuvorligi hisoblanadi. Hozirda ham klub, ham bosh murabbiy Enzo Maresca ushbu futbolchini markaziy chiziqni boshqaruvchi asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Biroq mazkur transferni amalga oshirish oʻta murakkab kechishi kutilmoqda, chunki futbolchining bozor qiymati juda yuqori va uni oʻz klubidan qoʻyib yuborishni istashmayapti. Shunga qaramay, Manchester Siti yaqin haftalarda muzokaralar oʻtkazib, kelishuvga erishish yoʻllarini sinab koʻrmoqchi.
Shu bilan birga, yosh iqtidor egasi Ayyoub Bouaddining ham transfer bozoridagi nufuzi keskin oʻsib bormoqda. Marokash terma jamoasi safidagi oʻyinlari bilan Yevropaning yetakchi jamoalari eʼtiboriga tushgan yosh futbolchi uchun Manchester Siti tezkorlik koʻrsatmoqda. Tomonlar oʻrtasida dastlabki aloqalar oʻrnatilib boʻlingan va ingliz klubi rahbarlari raqobat kuchayishidan oldin kelishuvga erishish niyatida.
Klub rahbariyati Rodrining jamoani tark etishi aniqlashib borayotgan bir paytda, transfer bozorida qatʼiy harakat qilishga majbur. Elliot Anderson xarid qilinganidan soʻng boshlangan transfer kampaniyasi yanada jadallashib, yaqin haftalarda jamoaning kelgusi mavsumdagi markaziy oʻqi qanday koʻrinish olishini hal qiladi.
…