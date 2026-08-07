Manchester Siti yarim himoyani yangilash rejishiga kirishdi

·110·Sport
Manchester Siti yarim himoyani yangilash rejishiga kirishdi
Qisqacha

Manchester Siti Rodrining Barselona klubiga ehtimoliy transferi sabab markaziy yarim himoyasini tubdan yangilashga kirishdi. Klub Elliot Anderson transferini rasman e'lon qilgan va tarkibni kuchaytirish uchun yana kamida ikkita yuqori darajadagi markaziy yarim himoyachi olib kelishni rejalashtirmoqda.

Angliya Premyer-ligasi grandlaridan biri boʻlgan Manchester Siti jamoasi oʻz markaziy chizigʻini tubdan oʻzgartirish harakatlarini boshlab yubordi. GOAL.com xabar berishicha, klub rahbariyati jamoa yetakchisi Rodrining ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqda va yarim himoyani kuchaytirish uchun faol ish olib bormoqda. Ispaniyalik futbolchining Barselona klubiga oʻtishi kundan-kunga oydinlashib borayotgani sababli, ingliz klubi bu yoʻqotishning oʻrnini qoplash choralarini koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti bosh murabbiyi lavozimida Pep Gvardiola oʻrniga Enzo Maresca ish boshlagan boʻlib, u jamoaning taktik imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Klub rahbariyati allaqachon Elliot Anderson transferini rasman eʼlon qilib ulgurdi. Biroq tarkib sifatini saqlab qolish va murabbiyga keng imkoniyatlar yaratish uchun yana kamida ikkita yuqori darajadagi markaziy yarim himoyachi olib kelish rejalashtirilgan.

Enzo Fernandez va Ayyoub Bouaddi asosiy nishonda

Gianluca Di Marzio maʼlumotiga koʻra, Argentina terma jamoasi aʼzosi Enzo Fernandez ingliz klubining asosiy transfer ustuvorligi hisoblanadi. Hozirda ham klub, ham bosh murabbiy Enzo Maresca ushbu futbolchini markaziy chiziqni boshqaruvchi asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Biroq mazkur transferni amalga oshirish oʻta murakkab kechishi kutilmoqda, chunki futbolchining bozor qiymati juda yuqori va uni oʻz klubidan qoʻyib yuborishni istashmayapti. Shunga qaramay, Manchester Siti yaqin haftalarda muzokaralar oʻtkazib, kelishuvga erishish yoʻllarini sinab koʻrmoqchi.

Shu bilan birga, yosh iqtidor egasi Ayyoub Bouaddining ham transfer bozoridagi nufuzi keskin oʻsib bormoqda. Marokash terma jamoasi safidagi oʻyinlari bilan Yevropaning yetakchi jamoalari eʼtiboriga tushgan yosh futbolchi uchun Manchester Siti tezkorlik koʻrsatmoqda. Tomonlar oʻrtasida dastlabki aloqalar oʻrnatilib boʻlingan va ingliz klubi rahbarlari raqobat kuchayishidan oldin kelishuvga erishish niyatida.

Klub rahbariyati Rodrining jamoani tark etishi aniqlashib borayotgan bir paytda, transfer bozorida qatʼiy harakat qilishga majbur. Elliot Anderson xarid qilinganidan soʻng boshlangan transfer kampaniyasi yanada jadallashib, yaqin haftalarda jamoaning kelgusi mavsumdagi markaziy oʻqi qanday koʻrinish olishini hal qiladi.

Manchester SitiEnzo FernandezAyyoub BouaddiRodriAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)