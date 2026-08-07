Andrea Kambiasko transfer mish-mishlari va Yuventusdagi maqsadlari haqida gapirdi

·43·Sport
Andrea Kambiasko transfer mish-mishlari va Yuventusdagi maqsadlari haqida gapirdi
Qisqacha

Andrea Kambiasko transfer mish-mishlari zamonaviy futbolning ajralmas qismi ekanini aytib, butun e'tiborini Yuventusdagi vazifalariga qaratganini bildirdi. U murabbiy qaysi pozitsiyaga qo'ysa, o'sha yerda jamoaga bor kuchi bilan foyda keltirishga tayyorligini ta'kidladi. Kambiasko Interga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida jamoa muxlislarga munosib o'yin ko'rsatishga intilishini aytdi.

Avstraliyaning Pert shahrida Italiya derbisining navbatdagi oʻrtogʻlik oʻyini oldidan Yuventus himoyachisi Andrea Kambiasko matbuot anjumanida ishtirok etdi. TuttoJuve.com nashri xabar qilishicha, futbolchi jamoaning mavsumoldi tayyorgarligi, transfer bozoridagi mish-mishlar hamda Interga qarshi boʻlajak bahs haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kambiaskoning taʼkidlashicha, Inter va Yuventus oʻrtasidagi har qanday uchrashuv doimo oʻzgacha eʼtibor va jozibaga ega. Garchi bu safargi toʻqnashuv oʻrtoqlashuv maqomida boʻlsa-da, maydonda jiddiy raqobat va yuqori intensizlik hukm surishi kutilmoqda. Futbolchi jamoa bor kuchini ishga solib, muxlislarga munosib oʻyin koʻrsatishga intilishini bildirdi.

Shuningdek, himoyachi bosh murabbiy qoʻl ostida mavsumni boshlash muhimligiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra,qt oʻtgan sari futbolchilar murabbiyning taktika va gʻoyalarini chuqurroq oʻzlashtirib bormoqda. Uzoq masofalarga uyushtirilgan safarlar va charchoqqa qaramay, jamoa mashgʻulotlarda yuqori ishtiyoq bilan ishlamoqda.

Transfer mish-mishlari va pozitsiyalar

Yozgi transfer oynasi vaqtidagi turli xabarlarga munosabat bildirarkan, Kambiasko bu kabi holatlar zamonaviy futbolning ajralmas qismi ekanini va futbolchilar bunga allaqachon koʻnikib qolganini taʼkidladi. U Yuventus sharafini himoya qilayotganidan faxrlanishini hamda butun eʼtiborini faqatgina klubdagi vazifalarga qaratganini qatʼiy bildirdi.

Maydonda qaysi qanotda harakat qilishining ahamiyati yoʻqligini aytgan futbolchi istalgan pozitsiyada jamoaga foyda keltirishga tayyorligini qoʻshimcha qildi. Avvalgi mavsumlarda ham oʻng qanotda oʻynaganini eslab, murabbiy qayerga qoʻysa, oʻsha yerda bor kuchini berishga harakat qilishini taʼkidladi.

Oʻtgan mavsum yakunlariga toʻxtalib, Kambiasko natijalar koʻngildagidek boʻlmaganini va bu holatni unutib boʻlmasligini eʼtirof etdi. Oʻtgan yili yoʻl qoʻyilgan xatolar va yetmagan jihatlar jamoa uchun qoʻshimcha saboq boʻlib, kelgusi mavsumda yanada qattiqroq ishlash hamda oldinga intilish uchun asos boʻlishi kerakligini qayd etdi.

Andrea CambiasoJuventusInterTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)