Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)
4 avgust kuni Urganch shahrining «Istiqlol» mahallasida X.B. qora rangli «BYD Chazor» avtomashinasida uchta transport vositasiga qasddan borib urilgan. U Sh.B.ga tegishli «Cobalt» hamda voqea joyida turgan yana bir «BYD Chazor» va «Damas» avtomashinalariga jiddiy texnik shikast yetkazgan. Hodisada fuqarolar jabrlanmagan, barcha ishtirokchilar ushlanib, ichki ishlar bo‘limiga olib kelingan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Urganch shahrida «BYD Chazor» rusumli avtomashina haydovchisi boshqa transport vositalariga qasddan borib urilgani va ularga jiddiy shikast yetkazgani aks etgan videolavha tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ushbu shov-shuvli hodisa yuzasidan rasmiy ma’lumot berib, voqea tafsilotlarini oshkor qildi.
Kelishmovchilik oqibati: Jahl ustida qilingan qasddan to‘qnashuv
Ma’lum qilinishicha, ko‘ngilsiz hodisa 4 avgust kuni Urganch shahrining «Istiqlol» mahallasida sodir bo‘lgan.
Ikki fuqaro — 2000 yilda tug‘ilgan Sh.B. va 1999 yilda tug‘ilgan X.B. o‘rtasida o‘zaro kelishmovchilik va nizo kelib chiqqan. Shundan so‘ng, X.B. o‘z boshqaruvidagi qora rangli «BYD Chazor» avtomashinasi bilan Sh.B.ga tegishli bo‘lgan «Cobalt»ga hamda voqea joyida to‘xtab turgan yana bir «BYD Chazor» va «Damas» avtomashinalariga qasddan borib urilib, ularga shikast yetkazgan.
Olib borilgan harakatlar oqibatida fuqarolar orasida jabrlanganlar yo‘q, biroq uchta transport vositasi jiddiy texnik shikastlangan.
IIB xodimlari tomonidan huquqbuzarlik to‘xtatildi
Hodisa joyidan «Tashvish tugmasi» orqali zudlik bilan xabar berilgan. Joyiga yetib kelgan ichki ishlar xodimlari huquqbuzarning xavfli xatti-harakatlariga chek qo‘ygan.
Voqeaning barcha ishtirokchilari ushlanib, ichki ishlar bo‘limiga olib kelingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Urganch shahar IIB tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…