Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)

·133·Jamiyat
Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)
Qisqacha

4 avgust kuni Urganch shahrining «Istiqlol» mahallasida X.B. qora rangli «BYD Chazor» avtomashinasida uchta transport vositasiga qasddan borib urilgan. U Sh.B.ga tegishli «Cobalt» hamda voqea joyida turgan yana bir «BYD Chazor» va «Damas» avtomashinalariga jiddiy texnik shikast yetkazgan. Hodisada fuqarolar jabrlanmagan, barcha ishtirokchilar ushlanib, ichki ishlar bo‘limiga olib kelingan.

Ijtimoiy tarmoqlarda Urganch shahrida «BYD Chazor» rusumli avtomashina haydovchisi boshqa transport vositalariga qasddan borib urilgani va ularga jiddiy shikast yetkazgani aks etgan videolavha tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ushbu shov-shuvli hodisa yuzasidan rasmiy ma’lumot berib, voqea tafsilotlarini oshkor qildi.

Kelishmovchilik oqibati: Jahl ustida qilingan qasddan to‘qnashuv

Ma’lum qilinishicha, ko‘ngilsiz hodisa 4 avgust kuni Urganch shahrining «Istiqlol» mahallasida sodir bo‘lgan.

Ikki fuqaro — 2000 yilda tug‘ilgan Sh.B. va 1999 yilda tug‘ilgan X.B. o‘rtasida o‘zaro kelishmovchilik va nizo kelib chiqqan. Shundan so‘ng, X.B. o‘z boshqaruvidagi qora rangli «BYD Chazor» avtomashinasi bilan Sh.B.ga tegishli bo‘lgan «Cobalt»ga hamda voqea joyida to‘xtab turgan yana bir «BYD Chazor» va «Damas» avtomashinalariga qasddan borib urilib, ularga shikast yetkazgan.

Olib borilgan harakatlar oqibatida fuqarolar orasida jabrlanganlar yo‘q, biroq uchta transport vositasi jiddiy texnik shikastlangan.

IIB xodimlari tomonidan huquqbuzarlik to‘xtatildi

Hodisa joyidan «Tashvish tugmasi» orqali zudlik bilan xabar berilgan. Joyiga yetib kelgan ichki ishlar xodimlari huquqbuzarning xavfli xatti-harakatlariga chek qo‘ygan.

Voqeaning barcha ishtirokchilari ushlanib, ichki ishlar bo‘limiga olib kelingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Urganch shahar IIB tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

UrganchBYD ChazorXorazmCobaltDamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!