Rodri transferida burilish: Barselona Real Madridni ortda qoldirdi
Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri Real klubiga o'tishi kutilgan bir paytda, Barselonaga o'tishga yaqin turibdi. Futbolchining Manchester Siti bilan shartnomasi yakuniga yetishiga bir mavsum qolgan va ingliz klubi uni 60 million funt sterlingdan (81 million AQSh dollari) sal balandroq takliflarga sotishga tayyor. Tomonlar muzokaralarni umumiy kelishuv bosqichiga o'tkazgan bo'lsa-da, transfer hozircha rasman e'lon qilinmagan.
Ispaniya futbolining ikki azaliy raqibi oʻrtasidagi kurashda kutilmagan va shov-shuvli burilish yuz berdi. Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Madridning Real klubida davom ettirishi kutilgan bir paytda, Kataloniyaning Barselona jamoasiga oʻtishga yaqin turibdi. Ushbu transfer soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanib, La Liga chempionatidagi kuchlar nisbatini keskin oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, “Qirollik klubi” oʻzining milliy terma jamoasidagi ajoyib oʻyinlari va soʻnggi yutuqlari bilan eʼtiborni qozongan futbolchini poytaxtga olib kelish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turgandi. Biroq soʻnggi kunlarda Barselona rahbariyati mutlaqo kutilmagan va jimgina harakat qilib, vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi. Natijada, dunyoning eng yaxshi tayanch yarimhimoyachilaridan biri hisoblangan futbolchi aynan Kamp Nou stadionini tanlashi kutilmoqda.
Shartnoma shartlari va transfer qiymatiUshbu transferning amalga oshishida moliyaviy omillar va shartnoma muddati hal qiluvchi rol oʻynamoqda. Rodrining Manchester Siti bilan amaldagi kelishuvi yakuniga yetishiga bor-yoʻgʻi bir mavsum qolgani klubni qiyin ahvolda qoldirmoqda. Angliya chempioni futbolchini oʻz saqlab qolish uchun yangi shartnoma boʻyicha muzokaralarni davom ettirayotgan boʻlsa-da, vaziyat jiddiy tus olgan.
Agar kelishuv amalga oshsa, transfer summasi futbolchining real bozor qiymatidan sezilarli darajada past boʻlishi kutilmoqda. Manbalarga koʻra, ingliz klubi futbolchini keyingi yil tekinga boy bermaslik uchun 60 million funt sterlingdan (81 million AQSh dollari) sal balandroq boʻlgan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor turibdi. Bunday imkoniyat esa har qanday grand jamoa uchun rad etib boʻlmas taklifga aylandi.
Raqobatning yangi bosqichiRodrining Barselona safiga qoʻshilishi ehtimoli Ispaniya matbuotida va butun futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Real Madrid muxlislari uchun bu haqiqiy zarba boʻldi, chunki jamoa bosh murabbiyi va rahbariyati futbolchini oʻz loyihasining asosiy qismi sifatida koʻrayotgan edi. Kataloniyaning jimgina va samarali harakatlari esa ularning transfer bozoridagi salohiyatini yana bir bor namoyish etdi.
Hozircha rasmiy eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakka tartibdagi muzokaralardan umumiy kelishuv bosqichiga oʻtmoqda. Agar barcha tafsilotlar muvaffaqiyatli yakunlansa, bu transfer Ispaniya futbolidagi kuchlar muvozanatini uzoq muddatga oʻzgartirib yuborishi shubhasiz.
…