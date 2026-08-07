Rodri transferida burilish: Barselona Real Madridni ortda qoldirdi

·47·Sport
Rodri transferida burilish: Barselona Real Madridni ortda qoldirdi
Qisqacha

Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri Real klubiga o'tishi kutilgan bir paytda, Barselonaga o'tishga yaqin turibdi. Futbolchining Manchester Siti bilan shartnomasi yakuniga yetishiga bir mavsum qolgan va ingliz klubi uni 60 million funt sterlingdan (81 million AQSh dollari) sal balandroq takliflarga sotishga tayyor. Tomonlar muzokaralarni umumiy kelishuv bosqichiga o'tkazgan bo'lsa-da, transfer hozircha rasman e'lon qilinmagan.

Ispaniya futbolining ikki azaliy raqibi oʻrtasidagi kurashda kutilmagan va shov-shuvli burilish yuz berdi. Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Madridning Real klubida davom ettirishi kutilgan bir paytda, Kataloniyaning Barselona jamoasiga oʻtishga yaqin turibdi. Ushbu transfer soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanib, La Liga chempionatidagi kuchlar nisbatini keskin oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, “Qirollik klubi” oʻzining milliy terma jamoasidagi ajoyib oʻyinlari va soʻnggi yutuqlari bilan eʼtiborni qozongan futbolchini poytaxtga olib kelish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turgandi. Biroq soʻnggi kunlarda Barselona rahbariyati mutlaqo kutilmagan va jimgina harakat qilib, vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi. Natijada, dunyoning eng yaxshi tayanch yarimhimoyachilaridan biri hisoblangan futbolchi aynan Kamp Nou stadionini tanlashi kutilmoqda.

Shartnoma shartlari va transfer qiymati

Ushbu transferning amalga oshishida moliyaviy omillar va shartnoma muddati hal qiluvchi rol oʻynamoqda. Rodrining Manchester Siti bilan amaldagi kelishuvi yakuniga yetishiga bor-yoʻgʻi bir mavsum qolgani klubni qiyin ahvolda qoldirmoqda. Angliya chempioni futbolchini oʻz saqlab qolish uchun yangi shartnoma boʻyicha muzokaralarni davom ettirayotgan boʻlsa-da, vaziyat jiddiy tus olgan.

Agar kelishuv amalga oshsa, transfer summasi futbolchining real bozor qiymatidan sezilarli darajada past boʻlishi kutilmoqda. Manbalarga koʻra, ingliz klubi futbolchini keyingi yil tekinga boy bermaslik uchun 60 million funt sterlingdan (81 million AQSh dollari) sal balandroq boʻlgan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor turibdi. Bunday imkoniyat esa har qanday grand jamoa uchun rad etib boʻlmas taklifga aylandi.

Raqobatning yangi bosqichi

Rodrining Barselona safiga qoʻshilishi ehtimoli Ispaniya matbuotida va butun futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Real Madrid muxlislari uchun bu haqiqiy zarba boʻldi, chunki jamoa bosh murabbiyi va rahbariyati futbolchini oʻz loyihasining asosiy qismi sifatida koʻrayotgan edi. Kataloniyaning jimgina va samarali harakatlari esa ularning transfer bozoridagi salohiyatini yana bir bor namoyish etdi.

Hozircha rasmiy eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakka tartibdagi muzokaralardan umumiy kelishuv bosqichiga oʻtmoqda. Agar barcha tafsilotlar muvaffaqiyatli yakunlansa, bu transfer Ispaniya futbolidagi kuchlar muvozanatini uzoq muddatga oʻzgartirib yuborishi shubhasiz.

RodriBarselonaReal MadridTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)