Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?

·0·Sport
Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov mamlakat futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmatiga bergan intervyusida o‘zining jahon chempionatidagi debyuti haqida fikr bildirdi, yosh futbolchilarga maslahatlarini aytib o‘tdi hamda mundialga chiqishning milliy jamoa kelajagiga ta’sirini baholadi. 

— O‘zbekistonda futbol qanday rivojlanmoqda?
— Avvalo, salom. Hozirgi kunda O‘zbekistonda futbol juda tez sur’atlarda rivojlanyapti. Prezidentimiz bu sohani shaxsan nazorat qilib, katta e’tibor va yordam beryaptilar.

— Jahon chempionati yo‘llanmasi qo‘lga kiritilgan paytda nimalarni his qildingiz?
— Bu bizning tarixdagi ilk jahon chempionatimiz. O‘sha damdagi his-tuyg‘ularni so‘z bilan ifoda etish qiyin.

— Mundialning dastlabki daqiqalari siz uchun qanday o‘tdi?
— Maydonga tushganimda yuragim juda tez ura boshladi. Rostini aytsam, hamma narsa boshqacha edi.

— Angliya Premer-ligasi o‘yinchisi sifatida yosh futbolchilarga qanday maslahat berasiz?
— Eng muhimi — ishlashdan to‘xtamaslik kerak. Hozir ko‘plab skautlar bizni kuzatyapti. Menimcha, Angliya, Fransiya va boshqa kuchli chempionatlarga o‘tishlar endigina boshlanyapti.

— Bolaligingizda Angliyada o‘ynashni orzu qilganmisiz?
— Ha, bolaligimdanoq Angliyada, u yerdagi eng kuchli uchta klubdan birida o‘ynashni orzu qilganman. Hozircha hammasi rejaga muvofiq ketyapti.

— Xalqaro maydonda o‘zbek futboli qay darajada tanilgan, deb o‘ylaysiz?
— Bu hali boshlanishi, oldimizda katta rejalar bor. Biz haqimizda yanada ko‘proq bilishlari uchun yana ko‘proq ishlashimiz kerak. Xudo xohlasa, yangi iste’dodlar chiqadi. O‘zbekistonni allaqachon taniy boshlashdi, bu — katta sharaf.

— Futbolchi uchun eng muhim sifat nima?
— Tartib-intizom, rejali hayot.

— Bu jahon chempionati sizning jamoangizga nima beradi?
— To‘rt yildan keyin yana jahon chempionati bo‘ladi, biz yana u yerga chiqishimiz kerak. Hozir hamma futbolchilarda katta motivatsiya bor, ular bu darajada o‘ynash mumkinligini ko‘rishdi. Har kim o‘z ustida yanada ko‘proq ishlashga rag‘bat oldi.

— Ushbu mundialdan so‘ng dunyo O‘zbekistonni qanday eslab qoladi, deb o‘ylaysiz?
— Kuchli jamoa sifatida.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston terma jamoasi tarixida ilk bor futbol bo‘yicha jahon chempionati final bosqichiga yo‘l oldi. Guruh bosqichidagi debyut uchrashuvda Kolumbiyaga qarshi bellashuv 1:3 hisobida o‘zbek futbolchilari mag‘lubiyati bilan yakunlandi. Endi bosh murabbiy Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoa guruhdagi yana ikkita uchrashuvda Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilariga qarshi maydonga tushadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiArgentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiBugun, 00:13Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiBugun, 00:12Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!Bugun, 00:07Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Kecha, 23:18Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiLionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKecha, 23:11Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Kecha, 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi