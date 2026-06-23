Erling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdi
Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Senegal ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, muddatidan oldin nimchorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Skandinaviyaliklar uchun ushbu natija tarixiy ahamiyatga ega, chunki jamoa oxirgi marta 1998-yilda Fransiya maydonlarida oʻtgan turnirda guruhdan chiqishga muvaffaq boʻlgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nyu-Yorkdagi muhtasham stadionda oʻtgan bahs yulduzlar toʻqnashuvi sifatida eʼtirof etildi. Erling Xoland, Sadio Mane va Martin Ødegaard kabi nomlar maydonda harakat qilgan boʻlsa-da, uchrashuv taqdirini koʻp hollarda kutilmagan qahramonlar va Senegal himoyasidagi xatolar hal qildi. Oʻyinning 43-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Marcus Pedersen Kalidou Koulibalyning xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi.
Erling Xolandning tarixiy rekordiIkkinchi boʻlim boshlanishi bilan sahnaga dunyoning eng xavfli hujumchilaridan biri Erling Xoland chiqdi. U Martin Ødegaardning zargona uzatmasidan soʻng darvozabon Edouard Mendyni dogʻda qoldirib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Garchi Senegal vakili Ismaila Sarr oradagi farqni qisqartirgan boʻlsa-da, Haalandning ikkinchi goli afrikaliklarning umidlarini butunlay chippakka chiqardi.
Opta Sports maʼlumotlariga koʻra, Erling Xoland Jahon chempionati tarixida oʻzining dastlabki ikki oʻyinida dubl qayd etgan oltinchi futbolchiga aylandi. U bu koʻrsatkich boʻyicha Harry Kane (2018) va afsonaviy Just Fontaine (1958) kabi yulduzlar qatoridan joy oldi. Norvegiyalik hujumchi oʻzining jismoniy ustunligi va sovuqqonligi bilan raqib himoyachilarini chorasiz qoldirdi.
Senegal terma jamoasi oʻyin oxirigacha kurashishga intildi. Hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda Sarr yana bir bor gol urib, hisobni 3:2 koʻrinishiga keltirdi, biroq bu norvegiyaliklarning gʻalabasini tortib olish uchun yetarli boʻlmadi. Senegal jamoasi turnir boshidan buyon turli ichki mojarolar va tartibsizliklar bilan diqqat markazida boʻlib kelayotgani ularning oʻyiniga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.
Hozirda Norvegiya va Fransiya terma jamoalari oʻz guruhlarida teng ochko toʻplagan holda yetakchilik qilmoqda. Toʻplar nisbatiga koʻra norvegiyaliklar ikkinchi oʻrinda joylashgan. Guruh gʻolibini aniqlab beruvchi hal qiluvchi bahs juma kuni ushbu ikki grand jamoa oʻrtasida boʻlib oʻtadi. Norvegiya uchun bu oʻyin pley-off oldidan oʻz kuchini yana bir bor sinab koʻrish uchun ajoyib imkoniyatdir.
…