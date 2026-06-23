Erling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdi

·52·Sport
Erling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdi

Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Senegal ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, muddatidan oldin nimchorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Skandinaviyaliklar uchun ushbu natija tarixiy ahamiyatga ega, chunki jamoa oxirgi marta 1998-yilda Fransiya maydonlarida oʻtgan turnirda guruhdan chiqishga muvaffaq boʻlgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nyu-Yorkdagi muhtasham stadionda oʻtgan bahs yulduzlar toʻqnashuvi sifatida eʼtirof etildi. Erling Xoland, Sadio Mane va Martin Ødegaard kabi nomlar maydonda harakat qilgan boʻlsa-da, uchrashuv taqdirini koʻp hollarda kutilmagan qahramonlar va Senegal himoyasidagi xatolar hal qildi. Oʻyinning 43-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Marcus Pedersen Kalidou Koulibalyning xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi.

Erling Xolandning tarixiy rekordi

Ikkinchi boʻlim boshlanishi bilan sahnaga dunyoning eng xavfli hujumchilaridan biri Erling Xoland chiqdi. U Martin Ødegaardning zargona uzatmasidan soʻng darvozabon Edouard Mendyni dogʻda qoldirib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Garchi Senegal vakili Ismaila Sarr oradagi farqni qisqartirgan boʻlsa-da, Haalandning ikkinchi goli afrikaliklarning umidlarini butunlay chippakka chiqardi.

Opta Sports maʼlumotlariga koʻra, Erling Xoland Jahon chempionati tarixida oʻzining dastlabki ikki oʻyinida dubl qayd etgan oltinchi futbolchiga aylandi. U bu koʻrsatkich boʻyicha Harry Kane (2018) va afsonaviy Just Fontaine (1958) kabi yulduzlar qatoridan joy oldi. Norvegiyalik hujumchi oʻzining jismoniy ustunligi va sovuqqonligi bilan raqib himoyachilarini chorasiz qoldirdi.

Senegal terma jamoasi oʻyin oxirigacha kurashishga intildi. Hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda Sarr yana bir bor gol urib, hisobni 3:2 koʻrinishiga keltirdi, biroq bu norvegiyaliklarning gʻalabasini tortib olish uchun yetarli boʻlmadi. Senegal jamoasi turnir boshidan buyon turli ichki mojarolar va tartibsizliklar bilan diqqat markazida boʻlib kelayotgani ularning oʻyiniga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.

Hozirda Norvegiya va Fransiya terma jamoalari oʻz guruhlarida teng ochko toʻplagan holda yetakchilik qilmoqda. Toʻplar nisbatiga koʻra norvegiyaliklar ikkinchi oʻrinda joylashgan. Guruh gʻolibini aniqlab beruvchi hal qiluvchi bahs juma kuni ushbu ikki grand jamoa oʻrtasida boʻlib oʻtadi. Norvegiya uchun bu oʻyin pley-off oldidan oʻz kuchini yana bir bor sinab koʻrish uchun ajoyib imkoniyatdir.

Jahon ChempionatiErling XolandNorvegiyaSenegalFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiTurkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiBugun, 07:49Erling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiErling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiBugun, 07:46O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdiBugun, 07:39O‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 07:35Fransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdiFransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdiBugun, 07:33Norvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdiNorvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdiBugun, 07:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi