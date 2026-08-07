Rodri transferi: Ispaniya futbolida kutilmagan burilish yuz berdi
Rodri faoliyatini Real Madridda emas, Barselona safida davom ettirishga yaqin turibdi. Manchester Siti bilan shartnomasi tugashiga atigi bir mavsum qolgani sababli futbolchining transfer narxi bozor qiymatidan past baholanmoqda. Manchester Siti uni saqlab qolish uchun shartnomani uzaytirishga urinmoqda, biroq futbolchini tekinga yo'qotmaslik maqsadida 60 million funt sterlingdan (81 million AQSh dollari) ortiqroq taklifni ko'rib chiqishga tayyor.
Ispaniya futbolining ikki ashaddiy raqibi — Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi kurashda kataloniyaliklar kutilmagan va shov-shuvli gʻalabaga erishishdi. Goal.com xabar berishicha, dunyoning eng yaxshi tayanch yarimhimoyachilaridan biri boʻlgan Rodri faoliyatini Madridda emas, aynan Barselona safida davom ettirishga yaqin turibdi. Ushbu transfer soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi va La Liga kuchlar nisbatini keskin oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, qirollik klubi soʻnggi paytlarda futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turgandi. Ayniqsa, ispaniyalik futbolchining terma jamoadagi ishonchli oʻyinlari va soʻnggi yutuqlari Madrid klubining unga boʻlgan qiziqishini yanada oshirgandi. Biroq Barselona rahbariyati soʻnggi kunlarda vaziyatni tubdan oʻzgartirib, raqibining burni uchidan futbolchini ilib ketishga muvaffaq boʻldi.
Shartnoma shartlari va moliyaviy tomonlariMazkur transferning amalga oshishida Manchester Siti bilan tuzilgan amaldagi shartnomaning yakuniga yetib qolayotgani muhim rol oʻynadi. Futbolchining ingliz klubi bilan bitimi tugashiga atigi bir mavsum qolgani sababli, uning transfer narxi bozor qiymatidan sezilarli darajada past baholanmoqda. Bu esa Kataloniya klubi uchun qoʻldan boy berib boʻlmaydigan noyob imkoniyatni taqdim etdi.
Hozirgi vaqtda Manchester Siti rahbariyati yarimhimoyachini jamoada saqlab qolish va uning shartnomasini uzaytirish boʻyicha harakatlarni davom ettirmoqda. Shunga qaramay, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ingliz klubi futbolchini keyingi mavsumda tekinga yoʻqotib qoʻymaslik uchun 60 million funt sterlingdan (81 million AQSh dollari) ortiqroq taklifni koʻrib chiqishga tayyor turibdi.
La Ligadagi kuchlar nisbatiRodrining Barselona yoʻnalishini tanlashi futbol jamoatchiligi uchun katta kutilmagan yangilik boʻldi. Aksariyat mutaxassislar uning aynan Real Madrid safiga oʻtishini taxmin qilishgandi. Separat ravishda olib borilgan muzokaralar natijasida kataloniyaliklar transfer poygasida gʻolib chiqishdi va oʻz tarkibini jahon miqyosidagi yulduz bilan kuchaytirishga yaqin turishibdi.
Hozircha rasmiy eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, kelishuv yakuniy bosqichga kirgani aytilmoqda. Ushbu oʻtish Ispaniya chempionatidagi chempionlik poygasiga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qoʻymaydi. Har ikki grand jamoa oʻrtasidagi raqobat endi yashil maydondan tashqarida, transfer bozorida ham qizgʻin davom etishini bu voqea yaqqol koʻrsatib turibdi.
…