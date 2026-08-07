Rodri transferi: Ispaniya futbolida kutilmagan burilish yuz berdi

·84·Sport
Rodri transferi: Ispaniya futbolida kutilmagan burilish yuz berdi
Qisqacha

Rodri faoliyatini Real Madridda emas, Barselona safida davom ettirishga yaqin turibdi. Manchester Siti bilan shartnomasi tugashiga atigi bir mavsum qolgani sababli futbolchining transfer narxi bozor qiymatidan past baholanmoqda. Manchester Siti uni saqlab qolish uchun shartnomani uzaytirishga urinmoqda, biroq futbolchini tekinga yo'qotmaslik maqsadida 60 million funt sterlingdan (81 million AQSh dollari) ortiqroq taklifni ko'rib chiqishga tayyor.

Ispaniya futbolining ikki ashaddiy raqibi — Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi kurashda kataloniyaliklar kutilmagan va shov-shuvli gʻalabaga erishishdi. Goal.com xabar berishicha, dunyoning eng yaxshi tayanch yarimhimoyachilaridan biri boʻlgan Rodri faoliyatini Madridda emas, aynan Barselona safida davom ettirishga yaqin turibdi. Ushbu transfer soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi va La Liga kuchlar nisbatini keskin oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, qirollik klubi soʻnggi paytlarda futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turgandi. Ayniqsa, ispaniyalik futbolchining terma jamoadagi ishonchli oʻyinlari va soʻnggi yutuqlari Madrid klubining unga boʻlgan qiziqishini yanada oshirgandi. Biroq Barselona rahbariyati soʻnggi kunlarda vaziyatni tubdan oʻzgartirib, raqibining burni uchidan futbolchini ilib ketishga muvaffaq boʻldi.

Shartnoma shartlari va moliyaviy tomonlari

Mazkur transferning amalga oshishida Manchester Siti bilan tuzilgan amaldagi shartnomaning yakuniga yetib qolayotgani muhim rol oʻynadi. Futbolchining ingliz klubi bilan bitimi tugashiga atigi bir mavsum qolgani sababli, uning transfer narxi bozor qiymatidan sezilarli darajada past baholanmoqda. Bu esa Kataloniya klubi uchun qoʻldan boy berib boʻlmaydigan noyob imkoniyatni taqdim etdi.

Hozirgi vaqtda Manchester Siti rahbariyati yarimhimoyachini jamoada saqlab qolish va uning shartnomasini uzaytirish boʻyicha harakatlarni davom ettirmoqda. Shunga qaramay, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ingliz klubi futbolchini keyingi mavsumda tekinga yoʻqotib qoʻymaslik uchun 60 million funt sterlingdan (81 million AQSh dollari) ortiqroq taklifni koʻrib chiqishga tayyor turibdi.

La Ligadagi kuchlar nisbati

Rodrining Barselona yoʻnalishini tanlashi futbol jamoatchiligi uchun katta kutilmagan yangilik boʻldi. Aksariyat mutaxassislar uning aynan Real Madrid safiga oʻtishini taxmin qilishgandi. Separat ravishda olib borilgan muzokaralar natijasida kataloniyaliklar transfer poygasida gʻolib chiqishdi va oʻz tarkibini jahon miqyosidagi yulduz bilan kuchaytirishga yaqin turishibdi.

Hozircha rasmiy eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, kelishuv yakuniy bosqichga kirgani aytilmoqda. Ushbu oʻtish Ispaniya chempionatidagi chempionlik poygasiga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qoʻymaydi. Har ikki grand jamoa oʻrtasidagi raqobat endi yashil maydondan tashqarida, transfer bozorida ham qizgʻin davom etishini bu voqea yaqqol koʻrsatib turibdi.

RodriBarselonaReal MadridLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)