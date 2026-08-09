Tottenxem va Xetafe oʻyini: Sandro Tonalining asabi buzildi
Tottenxem va Xetafe o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Bahs davomida Sandro Tonali Mario Martín bilan to‘qnashuvdan so‘ng raqibini bir necha bor itarib yubordi va jamoadoshlari vaziyatni tinchlantirish uchun aralashdi. Xetafe safida Alberto Risco 66-daqiqada gol urgan bo‘lsa, Conor Gallagher 70-daqiqada Tottenxemning javob golini kiritdi.
Professional futbol klublari ishtirokidagi oʻrtoqlik uchrashuvlari koʻpincha shiddatli kurashlar va kutilmagan hissiyotlarga boy oʻtadi. Ana shunday bahslardan birida Tottenxem va Xetafe jamoalari maydonda toʻqnash kelib, 1:1 hisobidagi durang natijani qayd etdi. Goal.com xabar berishicha, mazkur oʻyin gollardan koʻra koʻproq italiyalik yarimhimoyachi Sandro Tonalining asabiylashishi va maydondagi tartibsizlik bilan yodda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻrtoqlik maqomida oʻtkazilganiga qaramay, maydonda kurashlar keskin tus oldi va jamoalar oʻrtasidagi ziddiyatli vaziyatlar tez-tez uchrab turdi. Uchrashuv davomida eng qizgʻin lahzalardan biri Sandro Tonali va ispaniyalik yarimhimoyachi Mario Martín oʻrtasidagi toʻqnashuv vaqtida yuzaga keldi. Ikki futbolchi oʻrtasidagi kurashdan soʻng italiyalik futbolchi oʻzini tutib tura olmadi.
Maydondagi toʻqnashuv va janjalManba maʼlumotiga koʻra, vaziyatdan gʻazablangan Sandro Tonali raqibiga nisbatan oʻta jahl bilan munosabat bildirib, uni bir necha bor itarib yubordi. Ushbu keskin harakat darhol maydondagi haroratni koʻtarib yubordi va ikkala jamoa vakillari ziddiyat yanada avj olib ketishining oldini olish uchun zudlik bilan aralashishga majbur boʻlishdi.
Jamoadoshlarining oʻz vaqtida aralashuvi tufayli vaziyatni tinchlantirishga muvaffaq olunndi, biroq Tonalining bu qaltis harakati oʻyinning asosiy muhokama markaziga aylandi. Mutaxassislar futbolchining bu kabi asabiy reaksiyasini uning oʻyindagi bosimni koʻtara olmagani bilan izohlashmoqda.
Golli vaziyatlar va oʻyin manzarasiMaydondagi sport kurashiga kelsak, uchrashuv teng kurashlar ostida oʻtdi. Garchi Tottenxem uchrashuv davomida toʻp nazoratini oʻz qoʻlida saqlashga intilgan boʻlsa-da, Xetafe intizomli himoya va darvozabonining ishonchli oʻyini evaziga raqibiga munosib qarshilik koʻrsatdi.
Bahsning ikkinchi boʻlimida hisob ochildi. Uchrashuvning 66-daqiqasida Alberto Risco Xetafeni oldinga olib chiqdi. Biroq Ispaniya klubining xursandchiligi uzoqqa choʻzilmadi va oradan atigi toʻrt daqiqa oʻtib, Tottenxem javob golini urdi.
Londonliklar safida faol harakat qilgan Conor Gallagher 70-daqiqada muvozanatni tiklab, jamoasini magʻlubiyatdan qutqardi. Qolgan daqiqalarda har ikki jamoa vakillari gʻalaba uchun harakat qilishganiga qaramay, oʻyin yakuniga qadar boshqa gol urilmadi va durang natija qayd etildi.
Uchrashuv yakunida sport jamoatchiligi va OAV eʼtibori oʻyin natijasidan koʻra koʻproq Sandro Tonalining hissiyotlarga berilib ketgani va maydondagi keskin vaziyatlarga qaratildi. Bu kabi oʻrtoqlik uchrashuvlari mavsum oldidan futbolchilarning psixologik holatini ham sinovdan oʻtkazishi yana bir bor tasdiqlandi.
…