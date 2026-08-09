Tottenxem va Xetafe oʻyini: Sandro Tonalining asabi buzildi

·62·Sport
Tottenxem va Xetafe oʻyini: Sandro Tonalining asabi buzildi
Qisqacha

Tottenxem va Xetafe o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Bahs davomida Sandro Tonali Mario Martín bilan to‘qnashuvdan so‘ng raqibini bir necha bor itarib yubordi va jamoadoshlari vaziyatni tinchlantirish uchun aralashdi. Xetafe safida Alberto Risco 66-daqiqada gol urgan bo‘lsa, Conor Gallagher 70-daqiqada Tottenxemning javob golini kiritdi.

Professional futbol klublari ishtirokidagi oʻrtoqlik uchrashuvlari koʻpincha shiddatli kurashlar va kutilmagan hissiyotlarga boy oʻtadi. Ana shunday bahslardan birida Tottenxem va Xetafe jamoalari maydonda toʻqnash kelib, 1:1 hisobidagi durang natijani qayd etdi. Goal.com xabar berishicha, mazkur oʻyin gollardan koʻra koʻproq italiyalik yarimhimoyachi Sandro Tonalining asabiylashishi va maydondagi tartibsizlik bilan yodda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻrtoqlik maqomida oʻtkazilganiga qaramay, maydonda kurashlar keskin tus oldi va jamoalar oʻrtasidagi ziddiyatli vaziyatlar tez-tez uchrab turdi. Uchrashuv davomida eng qizgʻin lahzalardan biri Sandro Tonali va ispaniyalik yarimhimoyachi Mario Martín oʻrtasidagi toʻqnashuv vaqtida yuzaga keldi. Ikki futbolchi oʻrtasidagi kurashdan soʻng italiyalik futbolchi oʻzini tutib tura olmadi.

Maydondagi toʻqnashuv va janjal

Manba maʼlumotiga koʻra, vaziyatdan gʻazablangan Sandro Tonali raqibiga nisbatan oʻta jahl bilan munosabat bildirib, uni bir necha bor itarib yubordi. Ushbu keskin harakat darhol maydondagi haroratni koʻtarib yubordi va ikkala jamoa vakillari ziddiyat yanada avj olib ketishining oldini olish uchun zudlik bilan aralashishga majbur boʻlishdi.

Jamoadoshlarining oʻz vaqtida aralashuvi tufayli vaziyatni tinchlantirishga muvaffaq olunndi, biroq Tonalining bu qaltis harakati oʻyinning asosiy muhokama markaziga aylandi. Mutaxassislar futbolchining bu kabi asabiy reaksiyasini uning oʻyindagi bosimni koʻtara olmagani bilan izohlashmoqda.

Golli vaziyatlar va oʻyin manzarasi

Maydondagi sport kurashiga kelsak, uchrashuv teng kurashlar ostida oʻtdi. Garchi Tottenxem uchrashuv davomida toʻp nazoratini oʻz qoʻlida saqlashga intilgan boʻlsa-da, Xetafe intizomli himoya va darvozabonining ishonchli oʻyini evaziga raqibiga munosib qarshilik koʻrsatdi.

Bahsning ikkinchi boʻlimida hisob ochildi. Uchrashuvning 66-daqiqasida Alberto Risco Xetafeni oldinga olib chiqdi. Biroq Ispaniya klubining xursandchiligi uzoqqa choʻzilmadi va oradan atigi toʻrt daqiqa oʻtib, Tottenxem javob golini urdi.

Londonliklar safida faol harakat qilgan Conor Gallagher 70-daqiqada muvozanatni tiklab, jamoasini magʻlubiyatdan qutqardi. Qolgan daqiqalarda har ikki jamoa vakillari gʻalaba uchun harakat qilishganiga qaramay, oʻyin yakuniga qadar boshqa gol urilmadi va durang natija qayd etildi.

Uchrashuv yakunida sport jamoatchiligi va OAV eʼtibori oʻyin natijasidan koʻra koʻproq Sandro Tonalining hissiyotlarga berilib ketgani va maydondagi keskin vaziyatlarga qaratildi. Bu kabi oʻrtoqlik uchrashuvlari mavsum oldidan futbolchilarning psixologik holatini ham sinovdan oʻtkazishi yana bir bor tasdiqlandi.

TottenxemXetafeSandro TonaliOʻrtoqlik uchrashuviFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)