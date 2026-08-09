Ronald Arauxoning Liverpulga ketishi Barselona rejalarini oʻzgartirdi

·72·Sport
Ronald Arauxoning Liverpulga ketishi Barselona rejalarini oʻzgartirdi
Qisqacha

Ronald Arauxoning Barselonadan Liverpulga o'tishi kataloniyaliklar transfer siyosatini o'zgartirib, himoya chizig'ini qayta shakllantirish zaruratini tug'dirdi. Ronald Arauxo Liverpul bilan 2031 yilning iyunigacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi, ingliz klubi esa futbolchini mavsum oxirigacha taxminan 50 million yevroga sotib olish huquqiga ega bo'ldi.

Urugvaylik markaziy himoyachi Ronald Arauxoning Kataloniyani tark etib, Angliyaning Liverpul klubiga oʻtishi Barselona jamoasining transfer siyosatida keskin burilish yasadi. Mazkur kutilmagan transfer bosh murabbiy Hansi Flick hamda sport direktori Deku oldiga himoya chizigʻini qayta shakllantirish boʻyicha jiddiy vazifalarni qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi avvalroq jamoada qolish istagini bir necha bor taʼkidlagan edi. Shu bois uning ketishi hatto jamoadoshlari uchun ham kutilmagan yangilik boʻldi. Biroq bosh murabbiy Hansi Flickning mavqei va qarashlari oydinlashgach, himoyachi yangi sinovlarni boshdan kechirishni maʼqul topdi.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy tomoni

Ronald Arauxo Liverpul bilan 2031 yilning iyunigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Ingliz klubi futbolchini mavsum oxirigacha sotib olish huquqiga ham ega boʻlib, bu transfer qiymati taxminan 50 million yevroni tashkil qiladi.

Shuningdek, Liverpul futbolchining Barselonedagi eng yuqori maoshlaridan biri boʻlgan butun maoshini toʻliq qoplashni oʻz zimmasiga oldi. Bu esa kataloniyaliklar klubining moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirib, maoshlar fondini qisqartirishga yordam berdi.

Deku va Hansi Flick oldidagi yangi vazifalar

Arauxoning Joans Gamper sport majmuasida jamoadoshlari va klub xodimlari bilan xayrlashib, Angliya tomon yoʻl olishi Barselona rejasida umuman yoʻq edi. Garchi bu ehtimol doimo muhokara qilingan boʻlsa-da, futbolchining ketishga moyilligi kam edi.

Hozirgi vaziyat sport direktori Dekudan transfer bozoridagi boshqa ustuvor vazifalar bilan birga himoya markazini mustahkamlash uchun beshta muqobil variantni koʻrib chiqishni talab qilmoqda. Bu murakkab muvozanat jamoaning mavsumdagi natijalariga oʻz taʼsirini koʻrsatishi aniq.

BarselonaRonald ArauxoLiverpulHansi FlickTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)