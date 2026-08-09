Ronald Arauxoning Liverpulga ketishi Barselona rejalarini oʻzgartirdi
Ronald Arauxoning Barselonadan Liverpulga o'tishi kataloniyaliklar transfer siyosatini o'zgartirib, himoya chizig'ini qayta shakllantirish zaruratini tug'dirdi. Ronald Arauxo Liverpul bilan 2031 yilning iyunigacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi, ingliz klubi esa futbolchini mavsum oxirigacha taxminan 50 million yevroga sotib olish huquqiga ega bo'ldi.
Urugvaylik markaziy himoyachi Ronald Arauxoning Kataloniyani tark etib, Angliyaning Liverpul klubiga oʻtishi Barselona jamoasining transfer siyosatida keskin burilish yasadi. Mazkur kutilmagan transfer bosh murabbiy Hansi Flick hamda sport direktori Deku oldiga himoya chizigʻini qayta shakllantirish boʻyicha jiddiy vazifalarni qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi avvalroq jamoada qolish istagini bir necha bor taʼkidlagan edi. Shu bois uning ketishi hatto jamoadoshlari uchun ham kutilmagan yangilik boʻldi. Biroq bosh murabbiy Hansi Flickning mavqei va qarashlari oydinlashgach, himoyachi yangi sinovlarni boshdan kechirishni maʼqul topdi.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy tomoniRonald Arauxo Liverpul bilan 2031 yilning iyunigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Ingliz klubi futbolchini mavsum oxirigacha sotib olish huquqiga ham ega boʻlib, bu transfer qiymati taxminan 50 million yevroni tashkil qiladi.
Shuningdek, Liverpul futbolchining Barselonedagi eng yuqori maoshlaridan biri boʻlgan butun maoshini toʻliq qoplashni oʻz zimmasiga oldi. Bu esa kataloniyaliklar klubining moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirib, maoshlar fondini qisqartirishga yordam berdi.
Deku va Hansi Flick oldidagi yangi vazifalarArauxoning Joans Gamper sport majmuasida jamoadoshlari va klub xodimlari bilan xayrlashib, Angliya tomon yoʻl olishi Barselona rejasida umuman yoʻq edi. Garchi bu ehtimol doimo muhokara qilingan boʻlsa-da, futbolchining ketishga moyilligi kam edi.
Hozirgi vaziyat sport direktori Dekudan transfer bozoridagi boshqa ustuvor vazifalar bilan birga himoya markazini mustahkamlash uchun beshta muqobil variantni koʻrib chiqishni talab qilmoqda. Bu murakkab muvozanat jamoaning mavsumdagi natijalariga oʻz taʼsirini koʻrsatishi aniq.
…