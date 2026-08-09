Roma Rodrigo Mora transferi uchun kurashga kirishdi

·69·Sport
Roma Rodrigo Mora transferi uchun kurashga kirishdi
Qisqacha

Roma 2007-yilda tug'ilgan Porto futbolchisi Rodrigo Mora transferi uchun muzokaralarga kirishdi. Rim klubi futbolchini 5 million yevro evaziga ijara asosida olib, kelgusida uning transfer huquqini 45 million yevroga to'liq sotib olishni taklif qildi. Rodrigo Mora uchun Galatasaray ham qiziqish bildirayotgani sababli transfer poygasida raqobat kuchaygan.

Italiyaning Roma klubi tarkibni yosh isteʼdodlar bilan kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni boshladi. Giallorossilar kelajakni oʻylagan holda hujumkor yarim himoya chizigʻiga yangi nomzidlarni jalb etish ustida ish olib bormoqda. PortugaliyaningPorto jamoasi sharafini himoya qilayotgan 2007-yilda tugʻilgan iqtidorli futbolchi Rodrigo Mora Rim klubining asosiy nishonlaridan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri va taniqli insayderlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Roma rahbariyati futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun allaqachon Portu klubi bilan muzokaralarga kirishgan. Rimliklar transfer oynasining soʻnggi bosqichida mazkur yosh iqtidor egasini qoʻlga kiritish uchun jiddiy qadamlar tashlamoqda. Portugaliya futbolining eng porloq yulduzlaridan biri sanalgan Rodrigo Mora oʻzining texnik mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati bilan Yevropaning bir qancha grand klublari eʼtiborini tortgan.

Moliyaviy takliflar va shartlar

Angelo Mangiantening xabar berishicha, Roma klubi Rodrigo Mora transferi boʻyicha oʻzining ilk rasmiy moliyaviy taklifini yuborgan. Unga koʻra, rimliklar futbolchini 5 million yevro evaziga ijara asosida olishni, shuningdek, kelgusida uning transfer huquqini 45 million yevro evaziga toʻliq sotib olish shartini taklif qilishgan. Biroq ushbu transferni amalga oshirish oson kechmaydi, chunki futbolchi uchun kurashda raqobat yetarlicha yuqori.

Gianluca Di Marzoning maʼlumot berishicha, Roma bosh murabbiyi ushbu yosh futbolchini oʻz jamoasida koʻrishni juda xohlamoqda va rahbariyatdan uning transferini qaysi yoʻl bilan boʻlmasin hal qilishni talab qilmoqda. Mutaxassisning qatʼiy qiziqishi klubni muzokaralarda yanada faolroq boʻlishga undamoqda. Shunga qaramay, Rim klubi bu kurashda yolgʻiz emas.

Turkiya klubining qiziqishi

Turkiya OAVlari, xususan, Yağız Sabuncuoğlu tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Turkiyaning Galatasaray klubi ham Rodrigo Moraning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Istanbulliklar ham transfer oynasining soʻnggi kunlarida iqtidorli futbolchini qoʻlga kiritish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu esa transfer poygasidagi raqobatni yanada keskinlashtirib yubordi.

Portu bosh murabbiyi Francesco Farioli futbolchining transferiga oid mish-mishlarga munosabat bildirarkan, quyidagilarni taʼkidladi: «U jamoadan ketishini soʻrab murojaat qilgani yoʻq. Men transfer bozori futbolchilarning xayorini olishi mumkinligini tushunaman, baʼzida oʻyinchilar boshqa manzillar yoki Portudagi oʻrni haqida oʻylashlari tabiiy. Ammo barcha xotirjam boʻlishi mumkin».

Hozircha transferning yakuni qanday yakunlanishi nomaʼlum boʻlib qolmoqda. Roma klubi qisqa fursat ichida muzokaralarni ijobiy yakunlab, raqobatchilarni ortda qoldirishga intilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, bu Rim jamoasining kelgusi mavsumlardagi rejalarida muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

RomaRodrigo MoraPortuTransferGalatasaray
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)