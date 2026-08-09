Galatasaroy Gabriel Martinelli uchun yirik taklif yubordi

·151·Sport
Galatasaroy Gabriel Martinelli uchun yirik taklif yubordi
Qisqacha

Galatasaroy Arsenal hujumchisi Gabriel Martinelli uchun 34 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yubordi, biroq London klubi munosib o'rinbosar topmaguncha futbolchini sotmoqchi emas. Arsenal tarkibiga Kristos Tsolis va Bruno Gimaraes qo'shilgani Martinelli uchun asosiy tarkibdagi raqobatni kuchaytirdi. Gabriel Martinelli o'tgan mavsumda Premer-ligadagi 30 ta o'yinda atigi bitta gol urgan bo'lsa-da, hozircha Londonda o'zini baxtli his qilmoqda.

Turkiyaning Galatasaroy klubi Arsenal hujumchisi Gabriel Martinelli transferi boʻyicha jiddiy qadam tashladi va braziliyalik vinger uchun 34 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yubordi. Biroq, football.london xabar qilishicha, London klubi oʻzining chap qanot hujumchisini yangi munosib nomzod topilmaguncha sotish niyatida emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa yozgi transfer oynasida faol harakat qilmoqda. Klub safiga allaqachon Kristos Tsolis va Bruno Gimaraes kelib qoʻshildi. Xususan, yunonistonlik futbolchi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatib, Girona klubiga qarshi bahsda gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu esa Gabriel Martinelli uchun asosiy tarkibdagi raqobatni keskin oshirib yubordi.

Martinellining kelajagi va transfer shartlari

Oʻtgan mavsumda Gabriel Martinelli Premer-ligadagi 30 ta oʻyinda atigi bitta gol urib, barqaror oʻyin koʻrsata olmagandi. Shunga qaramay, u hozircha Londonda oʻzini baxtli his qilmoqda va klubda qolmoqda. Ammo asosiy tarkibdan mahrum boʻlish xavfi futbolchining kelajakdagi qaroriga taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aytilmoqda.

Arsenal rahbariyati qanot chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida oldinroq Vinicius Junior xizmatlariga ham qiziqish bildirgan edi. Bu esa klub transfer bozorida juda ulkan maqsadlarni koʻzlayotganini koʻrsatadi. Mikel Arteta jamoaning raqobatbardoshligini oshirish uchun tarkibda oʻzgarishlar davom etishini tasdiqladi.

Mikel Artetaning bayonoti

Gironaga qarshi oʻyindan soʻng matbuot anjumanida qatnashgan Mikel Arteta transferlar mavsumi hali yakunlanmaganiga ishora qildi: "Biz yaqin haftalarda harakatlar boʻlishini kutmoqdamiz. Barchadek kuchayishni istaymiz. Transfer bozoriga va raqiblarimizga qarang, biz qoʻl qovushtirib oʻtirmaymiz, juda ambitsiyali rejalarga egamiz".

Mutabbiyning fikricha, jamoa darajasini yanada oshirish va yetishmayotgan jihatlarni yopish uchun ichki raqobatni kuchaytirish zarur. Agar Arsenal rahbariyati yana bir yuqori saviyadagi qanot hujumchisini oʻz safiga qoʻshib olsa, Galatasaroy klubi Gabriel Martinelli uchun kurashni yanada faollashtirishi kutilmoqda. Hozircha esa braziliyalik futbolchi oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun maydonda kurashishga majbur.

Gabriel MartinelliArsenalGalatasaroyMikel ArtetaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)