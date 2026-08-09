Galatasaroy Gabriel Martinelli uchun yirik taklif yubordi
Galatasaroy Arsenal hujumchisi Gabriel Martinelli uchun 34 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yubordi, biroq London klubi munosib o'rinbosar topmaguncha futbolchini sotmoqchi emas. Arsenal tarkibiga Kristos Tsolis va Bruno Gimaraes qo'shilgani Martinelli uchun asosiy tarkibdagi raqobatni kuchaytirdi. Gabriel Martinelli o'tgan mavsumda Premer-ligadagi 30 ta o'yinda atigi bitta gol urgan bo'lsa-da, hozircha Londonda o'zini baxtli his qilmoqda.
Turkiyaning Galatasaroy klubi Arsenal hujumchisi Gabriel Martinelli transferi boʻyicha jiddiy qadam tashladi va braziliyalik vinger uchun 34 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yubordi. Biroq, football.london xabar qilishicha, London klubi oʻzining chap qanot hujumchisini yangi munosib nomzod topilmaguncha sotish niyatida emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa yozgi transfer oynasida faol harakat qilmoqda. Klub safiga allaqachon Kristos Tsolis va Bruno Gimaraes kelib qoʻshildi. Xususan, yunonistonlik futbolchi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatib, Girona klubiga qarshi bahsda gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu esa Gabriel Martinelli uchun asosiy tarkibdagi raqobatni keskin oshirib yubordi.
Martinellining kelajagi va transfer shartlariOʻtgan mavsumda Gabriel Martinelli Premer-ligadagi 30 ta oʻyinda atigi bitta gol urib, barqaror oʻyin koʻrsata olmagandi. Shunga qaramay, u hozircha Londonda oʻzini baxtli his qilmoqda va klubda qolmoqda. Ammo asosiy tarkibdan mahrum boʻlish xavfi futbolchining kelajakdagi qaroriga taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aytilmoqda.
Arsenal rahbariyati qanot chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida oldinroq Vinicius Junior xizmatlariga ham qiziqish bildirgan edi. Bu esa klub transfer bozorida juda ulkan maqsadlarni koʻzlayotganini koʻrsatadi. Mikel Arteta jamoaning raqobatbardoshligini oshirish uchun tarkibda oʻzgarishlar davom etishini tasdiqladi.
Mikel Artetaning bayonotiGironaga qarshi oʻyindan soʻng matbuot anjumanida qatnashgan Mikel Arteta transferlar mavsumi hali yakunlanmaganiga ishora qildi: "Biz yaqin haftalarda harakatlar boʻlishini kutmoqdamiz. Barchadek kuchayishni istaymiz. Transfer bozoriga va raqiblarimizga qarang, biz qoʻl qovushtirib oʻtirmaymiz, juda ambitsiyali rejalarga egamiz".
Mutabbiyning fikricha, jamoa darajasini yanada oshirish va yetishmayotgan jihatlarni yopish uchun ichki raqobatni kuchaytirish zarur. Agar Arsenal rahbariyati yana bir yuqori saviyadagi qanot hujumchisini oʻz safiga qoʻshib olsa, Galatasaroy klubi Gabriel Martinelli uchun kurashni yanada faollashtirishi kutilmoqda. Hozircha esa braziliyalik futbolchi oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun maydonda kurashishga majbur.
…