Apple kompaniyasi bir yoʻla uchta yangi Ultra mahsulotini taqdim etadi
Apple yaqin vaqt ichida “Ultra” brendi ostida kamida uchta yangi qurilma taqdim etishi kutilmoqda. Buklama iPhone modeli katta ehtimol bilan iPhone Ultra deb nomlanadi va shu yilning sentabr oyida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Yil oxiriga qadar sunʼiy intellekt hamda salomatlikni kuzatish funksiyalariga ega infraqizil kamerali AirPods Ultra quloqchinlari taqdim etilishi kutilmoqda.
Apple korporatsiyasi oʻz mahsulotlar qatorida “Ultra” brendidan kengroq foydalanishga kirishmoqda. MacRumors nashri Bloomberg agentligi insayderi Mark Gurman hamda MacWorld maʼlumotlariga tayanib tarqatgan xabarga koʻra, yaqin vaqt ichida ushbu nomdagi kamida uchta yangi qurilma eʼlon qilinishi kutilmoqda. Mazkur yangi strategiya texnologiya bozorida jiddiy oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tayyorgarlik koʻrilayotgan qurilmalarning birinchisi bu uzoq kutilgan buklama iPhone modeli boʻlib, u katta ehtimol bilan iPhone Ultra deb nomlanadi. Manbalarning maʼlumot berishicha, mazkur innovatsion smartfon shu yilning sentabr oyida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Bu Appleʼning buklanuvchi ekranli qurilmalar bozoridagi ilk qadami boʻladi.
Yangi avlod quloqchinlari va sunʼiy intellekt imkoniyatlariIkkinchi yangilik sifatida yil oxiriga qadar AirPods Ultra quloqchinlari taqdim etilishi kutilmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bular yangi toifadagi naushniklar boʻlib, ular konstruksiyasi jihatidan odatiy AirPods Pro modellarini eslatadi. Biroq asosiy farq shundaki, ular sunʼiy intellekt va inson salomatligini kuzatish funksiyalarini bajarishga moʻljallangan oʻta kichik infraqizil kameralar bilan jihozlanadi.
Ushbu texnologik yechimlar foydalanuvchilarning kundalik hayotida sogʻligʻini nazorat qilish va qurilma bilan ishlash tajribasini yanada yuqori bosqichga koʻtarishi kutilmoqda. Infraqizil kameralarning kiritilishi AirPods seriyasidagi eng muhim yangilanishlardan biri boʻlishi bashorat qilinmoqda.
MacBook Ultra va OLED ekranlar davri
Kutilayotgan texnik xususiyatlar
2027 yil boshida esa kompaniya oʻz tarixidagi mutlaqo yangi MacBook Ultra noutbuklarini namoyish etishi kutilmoqda. Avvalroq bu modellar Pro turkumiga kirishi taxmin qilingan edi. Mazkur noutbuklar Apple tarixida OLED ekranlar bilan jihozlanadigan ilk kompyuterlar boʻlishi bilan bir qatorda, ilk bor sensorli displeylarga ham ega boʻladi.
Shuningdek, yangi noutbuklarga M5 Pro va M5 Max protsessorlari oʻrnatilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, qurilmalarda kichraytirilgan Dynamic Island tirqishi hamda Apple C2 modemining qoʻllanilishi ehtimoli mavjud. Bu esa Apple ekotizimidagi qurilmalarning oʻzaro bogʻliqligini va internet tezligini yanada yaxshilaydi.
…