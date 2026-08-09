Apple kompaniyasi bir yoʻla uchta yangi Ultra mahsulotini taqdim etadi

·65·Texno
Apple kompaniyasi bir yoʻla uchta yangi Ultra mahsulotini taqdim etadi
Qisqacha

Apple yaqin vaqt ichida “Ultra” brendi ostida kamida uchta yangi qurilma taqdim etishi kutilmoqda. Buklama iPhone modeli katta ehtimol bilan iPhone Ultra deb nomlanadi va shu yilning sentabr oyida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Yil oxiriga qadar sunʼiy intellekt hamda salomatlikni kuzatish funksiyalariga ega infraqizil kamerali AirPods Ultra quloqchinlari taqdim etilishi kutilmoqda.

Apple korporatsiyasi oʻz mahsulotlar qatorida “Ultra” brendidan kengroq foydalanishga kirishmoqda. MacRumors nashri Bloomberg agentligi insayderi Mark Gurman hamda MacWorld maʼlumotlariga tayanib tarqatgan xabarga koʻra, yaqin vaqt ichida ushbu nomdagi kamida uchta yangi qurilma eʼlon qilinishi kutilmoqda. Mazkur yangi strategiya texnologiya bozorida jiddiy oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tayyorgarlik koʻrilayotgan qurilmalarning birinchisi bu uzoq kutilgan buklama iPhone modeli boʻlib, u katta ehtimol bilan iPhone Ultra deb nomlanadi. Manbalarning maʼlumot berishicha, mazkur innovatsion smartfon shu yilning sentabr oyida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Bu Appleʼning buklanuvchi ekranli qurilmalar bozoridagi ilk qadami boʻladi.

Yangi avlod quloqchinlari va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Ikkinchi yangilik sifatida yil oxiriga qadar AirPods Ultra quloqchinlari taqdim etilishi kutilmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bular yangi toifadagi naushniklar boʻlib, ular konstruksiyasi jihatidan odatiy AirPods Pro modellarini eslatadi. Biroq asosiy farq shundaki, ular sunʼiy intellekt va inson salomatligini kuzatish funksiyalarini bajarishga moʻljallangan oʻta kichik infraqizil kameralar bilan jihozlanadi.

Ushbu texnologik yechimlar foydalanuvchilarning kundalik hayotida sogʻligʻini nazorat qilish va qurilma bilan ishlash tajribasini yanada yuqori bosqichga koʻtarishi kutilmoqda. Infraqizil kameralarning kiritilishi AirPods seriyasidagi eng muhim yangilanishlardan biri boʻlishi bashorat qilinmoqda.

MacBook Ultra va OLED ekranlar davri

Kutilayotgan texnik xususiyatlar

2027 yil boshida esa kompaniya oʻz tarixidagi mutlaqo yangi MacBook Ultra noutbuklarini namoyish etishi kutilmoqda. Avvalroq bu modellar Pro turkumiga kirishi taxmin qilingan edi. Mazkur noutbuklar Apple tarixida OLED ekranlar bilan jihozlanadigan ilk kompyuterlar boʻlishi bilan bir qatorda, ilk bor sensorli displeylarga ham ega boʻladi.

Shuningdek, yangi noutbuklarga M5 Pro va M5 Max protsessorlari oʻrnatilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, qurilmalarda kichraytirilgan Dynamic Island tirqishi hamda Apple C2 modemining qoʻllanilishi ehtimoli mavjud. Bu esa Apple ekotizimidagi qurilmalarning oʻzaro bogʻliqligini va internet tezligini yanada yaxshilaydi.

AppleiPhone UltraAirPods UltraMacBook UltraTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi