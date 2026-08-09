Manchester Siti Seulda Atletiko Madridni yirik hisobda taslim etdi

·155·Sport
Manchester Siti Seulda Atletiko Madridni yirik hisobda taslim etdi
Qisqacha

Manchester Siti mavsumoldi tayyorgarlik uchrashuvida Seuldagi Jahon chempionati stadionida Atletiko Madridni 3:1 hisobida mag'lub etdi. Madrid klubi tanaffus arafasida 16 yoshli Xorxe Domingesning goli evaziga oldinga chiqdi. Ikkinchi bo'limda Antuan Semenyo ikki marta Omar Marmoushga golli uzatma berib, hujumchining dubl qayd etishiga yordam berdi. Uchrashuv yakuniga qadar Manchester Siti ustunlikni saqlab qoldi.

Manchester Siti mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Seul shahridagi Jahon chempionati stadionida oʻtkazilgan uchrashuvda Atletiko Madrid ustidan 3:1 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. Goal.com xabar berishicha, Enzo Maresca shogirdlari ikkinchi boʻlimdagi yorqin oʻyin evaziga raqib mudofaasini yorib oʻtib, Janubiy Koreyadagi turnirda oʻz ustunligini toʻla namoyish etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning ilk daqiqalariyoq ingliz klubi maydonda faol harakat qila boshladi. Dastlabki daqiqalardayoq Tijjani Reijnders darvoza ishgʻol qilishiga bir bahya qoldi, biroq tajribali darvozabon Jan Oblak oʻz oʻrnida ishonchli harakat qildi. Savinho qanotlarda juda faol oʻynab, raqib himoyachilariga koʻplab qiyinchiliklar tugʻdirdi va uzoq masofadan yoʻllagan xavfli zarbasi noaniq ketdi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimi yakunlanishi arafasida Diyego Simeone jamoasi kutilmaganda hisobni ochdi. Burchak toʻpuridan keyin toʻliq bartaraf etilmagan vaziyatda Morten Xjulmand toʻpni jarima maydonchasiga uzatdi va 16 yoshli iqtidor egasi Xorxe Dominges Gianluigi Donnarumma qoʻriqlayotgan darvozani aniq nishonga oldi. Shu tariqa, tanaffusga Madrid klubi gʻalaba bilan chiqib ketdi.

Antuan Semenyo va Omar Marmoush dueti

Ikkinchi boʻlimda Maresca jamoasi taktik oʻzgarishlarni amalga oshirib, hujumlarni yanada kuchaytirdi. Ayniqsa, Antuan Semenyuning chap qanotdagi tezkor va kuchli reydlari Atletiko Madrid himoyasini parokanda qildi. 57-daqiqada Semenyo maydon chetida toʻpni saqlab qolib, ajoyib harakat bilan jarima maydonchasiga yorib kirdi va Omar Marmoushga qulay toʻp uzatdi. Hujumchi esa yaqin masofadan adashmay, muvozanatni tikladi.

Oradan ikki daqiqa oʻtib, xuddi shunday kombinatsiya yana takrorlandi. Semenyuning qanotdan uzatgan mukammal pasini Omar Marmoush yana golga aylantirib, dubl qayd etdi va “shaharliklar”ni oldinga olib chiqdi. Shu tariqa, qisqa vaqt ichida oʻyin taqdiri hal qilindi va Manchester Siti raqibga qaytish uchun imkon qoldirmadi.

Simeonening oʻzgarishlari va oʻyin yakuni

Oʻyinning 64-daqiqasida Atletiko Madrid murabbiylar shtabi bir yoʻla toʻqqiz nafar futbolchini maydonga tushirdi. Xususan, maydonga tushgan mahalliy yulduz Kang-In Li va Obed Vargas jamoa oʻyiniga jon bagʻishlashga urindi. Xususan, Kang-In Li hisobni tenglashtirish uchun yaxshi imkoniyatga ega boʻldi, biroq uning zarbasi darvoza ustidan oʻtib ketdi.

Uchrashuv yakuniga qadar Manchester Siti ustunlikni saqlab qoldi. Zaxiradan maydonga tushgan Divin Mubama hisobni yiriklashtirish uchun qulay imkoniyatga ega boʻlgan edi, ammo uning zarbasini zaxiradagi darvozabon Salvi Eskivel bartaraf etdi. Shunga qaramay, yakuniy hushtak chalinganda “shaharliklar” haqli ravishda 3:1 hisobidagi gʻalabani tantana qildi.

Manchester CityAtletico MadridOmar MarmoushAntoine SemenyoEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)