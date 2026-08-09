Manchester Siti Seulda Atletiko Madridni yirik hisobda taslim etdi
Manchester Siti mavsumoldi tayyorgarlik uchrashuvida Seuldagi Jahon chempionati stadionida Atletiko Madridni 3:1 hisobida mag'lub etdi. Madrid klubi tanaffus arafasida 16 yoshli Xorxe Domingesning goli evaziga oldinga chiqdi. Ikkinchi bo'limda Antuan Semenyo ikki marta Omar Marmoushga golli uzatma berib, hujumchining dubl qayd etishiga yordam berdi. Uchrashuv yakuniga qadar Manchester Siti ustunlikni saqlab qoldi.
Manchester Siti mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Seul shahridagi Jahon chempionati stadionida oʻtkazilgan uchrashuvda Atletiko Madrid ustidan 3:1 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. Goal.com xabar berishicha, Enzo Maresca shogirdlari ikkinchi boʻlimdagi yorqin oʻyin evaziga raqib mudofaasini yorib oʻtib, Janubiy Koreyadagi turnirda oʻz ustunligini toʻla namoyish etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning ilk daqiqalariyoq ingliz klubi maydonda faol harakat qila boshladi. Dastlabki daqiqalardayoq Tijjani Reijnders darvoza ishgʻol qilishiga bir bahya qoldi, biroq tajribali darvozabon Jan Oblak oʻz oʻrnida ishonchli harakat qildi. Savinho qanotlarda juda faol oʻynab, raqib himoyachilariga koʻplab qiyinchiliklar tugʻdirdi va uzoq masofadan yoʻllagan xavfli zarbasi noaniq ketdi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimi yakunlanishi arafasida Diyego Simeone jamoasi kutilmaganda hisobni ochdi. Burchak toʻpuridan keyin toʻliq bartaraf etilmagan vaziyatda Morten Xjulmand toʻpni jarima maydonchasiga uzatdi va 16 yoshli iqtidor egasi Xorxe Dominges Gianluigi Donnarumma qoʻriqlayotgan darvozani aniq nishonga oldi. Shu tariqa, tanaffusga Madrid klubi gʻalaba bilan chiqib ketdi.
Antuan Semenyo va Omar Marmoush duetiIkkinchi boʻlimda Maresca jamoasi taktik oʻzgarishlarni amalga oshirib, hujumlarni yanada kuchaytirdi. Ayniqsa, Antuan Semenyuning chap qanotdagi tezkor va kuchli reydlari Atletiko Madrid himoyasini parokanda qildi. 57-daqiqada Semenyo maydon chetida toʻpni saqlab qolib, ajoyib harakat bilan jarima maydonchasiga yorib kirdi va Omar Marmoushga qulay toʻp uzatdi. Hujumchi esa yaqin masofadan adashmay, muvozanatni tikladi.
Oradan ikki daqiqa oʻtib, xuddi shunday kombinatsiya yana takrorlandi. Semenyuning qanotdan uzatgan mukammal pasini Omar Marmoush yana golga aylantirib, dubl qayd etdi va “shaharliklar”ni oldinga olib chiqdi. Shu tariqa, qisqa vaqt ichida oʻyin taqdiri hal qilindi va Manchester Siti raqibga qaytish uchun imkon qoldirmadi.
Simeonening oʻzgarishlari va oʻyin yakuniOʻyinning 64-daqiqasida Atletiko Madrid murabbiylar shtabi bir yoʻla toʻqqiz nafar futbolchini maydonga tushirdi. Xususan, maydonga tushgan mahalliy yulduz Kang-In Li va Obed Vargas jamoa oʻyiniga jon bagʻishlashga urindi. Xususan, Kang-In Li hisobni tenglashtirish uchun yaxshi imkoniyatga ega boʻldi, biroq uning zarbasi darvoza ustidan oʻtib ketdi.
Uchrashuv yakuniga qadar Manchester Siti ustunlikni saqlab qoldi. Zaxiradan maydonga tushgan Divin Mubama hisobni yiriklashtirish uchun qulay imkoniyatga ega boʻlgan edi, ammo uning zarbasini zaxiradagi darvozabon Salvi Eskivel bartaraf etdi. Shunga qaramay, yakuniy hushtak chalinganda “shaharliklar” haqli ravishda 3:1 hisobidagi gʻalabani tantana qildi.
…