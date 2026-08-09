Yuventus va Bolonya transfer bozorida Jon Lukumi va Teun Kopmeyners variantini muhokama qilmoqda
Yuventus Jon Lukumini transfer qilish uchun Bolonya bilan muzokaralarni davom ettirmoqda, biroq klub himoyachi uchun kamida 20 million yevro talab qilmoqda. Bolonya Lukumining kelgusidagi sotuvidan tushadigan mablag'ning 20 foizini Genkka berishi kerakligi sababli narxni pasaytirishni istamayapti. Yuventus 10 million yevro va qo'shimcha futbolchi taklif qilgan, Bolonya esa kelishuvga Teun Kopmeynersni qo'shishni so'ragan.
Italiya A seriyasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Yuventus oʻz safiga himoyachi Jon Lukamini qoʻshib olish harakatlarini jadal davom ettirmoqda. Biroq Bolonya klubi bilan olib borilayotgan muzokaralar kutilmagan talablar tufayli murakkab tus olib, transfer bozorida keskin burse yasadi. Gazzetta.it nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, emiliyaliklar himoyachi uchun kamida 20 million yevro talab qilmoqda va bu summani kamaytirish evaziga Turin jamoasidan qiziq taklif kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bolonya klubining bunday qatʼiy pozitsiyasi bir nechta muhim moliyaviy va shartnomaviy sabablarga bogʻliq. Jumladan, klub Jon Lukumining kelgusidagi har qanday sotuvidan tushadigan mablagʻning 20 foizini futbolchining sobiq jamoasi Genkka berishi shart. Shu boisdan Bolonya rahbariyati futbolchi narxini asossiz ravishda tushirib yuborsa, sezilarli moliyaviy zarar koʻrishidan xavotirda.
Muzokaralardagi moliyaviy toʻsiqlar va shartlarShuningdek, klub futbolchiga bergan vaʼdasini ham bajarishni maqsad qilgan. Mavsum boshida Jon Lukumi yana bir yil qolishga rozi boʻlgan, evaziga unga oʻzining kelgusi transfer manzilini oʻzi tanlash huquqi kafolatlangandi. Yuventus esa oʻz navbatida himoyachi uchun 10 million yevro va qoʻshimcha ravishda bitta futbolchini taklif qilishni rejalashtirgan edi.
Turinliklar dastlab transfer narxini pasaytirish maqsadida Xuan Kabalni makeweight sifatida taklif etib koʻrdi. Biroq Genkka toʻlanishi kerak boʻlgan foiz masalasi muzokaralarda asosiy toʻsiqligicha qolmoqda. Shu sababli Bolonya rahbariyati mutlaqo boshqa nomzodni, xususan, Teun Kopmeynersni transferga qoʻshishni soʻrab murojaat qildi.
Teun Kopmeyners varianti va tomonlarning rejalariBolonya sport direktori Jovanni Sartori gollandiyalik yarim himoyachini yaxshi tanishini va uning oilasini hurmat qilishini yashirmayapti. Sartori futbolchini ilgari Atalanta safiga ham oʻzi olib kelgandi. Ayni paytda u futbolchining akasi Peer Kopmeyners transferi ustida ham ish olib bormoqda. Yuventus Teun Kopmeyners bilan xayrlashishga qarshi emas, biroq hozircha uning uchun qoniqarli takliflar kelib tushmagan.
Futbolchining oʻzi Turkiyadan tushgan takliflarga qiziqish bildirmayapti, Angliya Premyer-ligasidan boʻlgan qiziqishlar esa hali real muzokaralarga aylanmadi. Shuningdek, uning 4,5 million yevrolik yillik maoshi Bolonya uchun kichik muammo tugʻdirishi mumkin, ammo Yuventus maoshning bir qismini oʻz zimmasiga olsa, bu transfer amalga oshishi ehtimoli ortadi. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hozircha davom etmoqda va Jon Lukumi transferini hal qilishda Teun Kopmeyners kalit rol oʻynashi mumkin.
…