Yuventus va Bolonya transfer bozorida Jon Lukumi va Teun Kopmeyners variantini muhokama qilmoqda

·65·Sport
Yuventus va Bolonya transfer bozorida Jon Lukumi va Teun Kopmeyners variantini muhokama qilmoqda
Qisqacha

Yuventus Jon Lukumini transfer qilish uchun Bolonya bilan muzokaralarni davom ettirmoqda, biroq klub himoyachi uchun kamida 20 million yevro talab qilmoqda. Bolonya Lukumining kelgusidagi sotuvidan tushadigan mablag'ning 20 foizini Genkka berishi kerakligi sababli narxni pasaytirishni istamayapti. Yuventus 10 million yevro va qo'shimcha futbolchi taklif qilgan, Bolonya esa kelishuvga Teun Kopmeynersni qo'shishni so'ragan.

Italiya A seriyasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Yuventus oʻz safiga himoyachi Jon Lukamini qoʻshib olish harakatlarini jadal davom ettirmoqda. Biroq Bolonya klubi bilan olib borilayotgan muzokaralar kutilmagan talablar tufayli murakkab tus olib, transfer bozorida keskin burse yasadi. Gazzetta.it nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, emiliyaliklar himoyachi uchun kamida 20 million yevro talab qilmoqda va bu summani kamaytirish evaziga Turin jamoasidan qiziq taklif kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bolonya klubining bunday qatʼiy pozitsiyasi bir nechta muhim moliyaviy va shartnomaviy sabablarga bogʻliq. Jumladan, klub Jon Lukumining kelgusidagi har qanday sotuvidan tushadigan mablagʻning 20 foizini futbolchining sobiq jamoasi Genkka berishi shart. Shu boisdan Bolonya rahbariyati futbolchi narxini asossiz ravishda tushirib yuborsa, sezilarli moliyaviy zarar koʻrishidan xavotirda.

Muzokaralardagi moliyaviy toʻsiqlar va shartlar

Shuningdek, klub futbolchiga bergan vaʼdasini ham bajarishni maqsad qilgan. Mavsum boshida Jon Lukumi yana bir yil qolishga rozi boʻlgan, evaziga unga oʻzining kelgusi transfer manzilini oʻzi tanlash huquqi kafolatlangandi. Yuventus esa oʻz navbatida himoyachi uchun 10 million yevro va qoʻshimcha ravishda bitta futbolchini taklif qilishni rejalashtirgan edi.

Turinliklar dastlab transfer narxini pasaytirish maqsadida Xuan Kabalni makeweight sifatida taklif etib koʻrdi. Biroq Genkka toʻlanishi kerak boʻlgan foiz masalasi muzokaralarda asosiy toʻsiqligicha qolmoqda. Shu sababli Bolonya rahbariyati mutlaqo boshqa nomzodni, xususan, Teun Kopmeynersni transferga qoʻshishni soʻrab murojaat qildi.

Teun Kopmeyners varianti va tomonlarning rejalari

Bolonya sport direktori Jovanni Sartori gollandiyalik yarim himoyachini yaxshi tanishini va uning oilasini hurmat qilishini yashirmayapti. Sartori futbolchini ilgari Atalanta safiga ham oʻzi olib kelgandi. Ayni paytda u futbolchining akasi Peer Kopmeyners transferi ustida ham ish olib bormoqda. Yuventus Teun Kopmeyners bilan xayrlashishga qarshi emas, biroq hozircha uning uchun qoniqarli takliflar kelib tushmagan.

Futbolchining oʻzi Turkiyadan tushgan takliflarga qiziqish bildirmayapti, Angliya Premyer-ligasidan boʻlgan qiziqishlar esa hali real muzokaralarga aylanmadi. Shuningdek, uning 4,5 million yevrolik yillik maoshi Bolonya uchun kichik muammo tugʻdirishi mumkin, ammo Yuventus maoshning bir qismini oʻz zimmasiga olsa, bu transfer amalga oshishi ehtimoli ortadi. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hozircha davom etmoqda va Jon Lukumi transferini hal qilishda Teun Kopmeyners kalit rol oʻynashi mumkin.

YuventusBolonyaJon LukumiTeun KopmeynersA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)