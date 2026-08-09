Kuzatuv kameralarini chalgʻituvchi maxsus naqsh yaratildi

·98·Texno
Kuzatuv kameralarini chalgʻituvchi maxsus naqsh yaratildi
Qisqacha

AQShda kiberxavfsizlik mutaxassisi Bill Swearingen kuzatuv kameralari va davlat raqamini o'quvchi moslamalarning inson yoki avtomobilni aniqlashiga xalaqit beruvchi noRecognition loyihasini yaratdi. Maxsus naqsh kiyim-kechak va turli obyektlarga tushirilganda, video yozuvga to'sqinlik qilmaydi, biroq kuzatuv algoritmlarini chalg'itib, obyektni aniqlashni imkonsiz qiladi.

AQShda shaxsiy daxlsizlikni taʼminlash va avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlarini chetlab oʻtishga moʻljallangan yangi dasturiy yechim ishlab chiqildi. Kiberxavfsizlik mutaxassisi Bill Swearingen tomonidan yaratilgan kompyuter naqshlari kiyim-kechak va turli obyektlarga tushirilganda, zamonaviy kuzatuv kameralari hamda davlat raqamini oʻquvchi moslamalarning inson yoki avtomobilni aniqlash funksiyasini toʻsib qoʻyishga qodir. Bu kabi texnologiyalar shahar makonida doimiy nazorat ostida yashashni istamaydigan fuqarolar uchun oʻziga xos himoya vositasiga aylanishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha noRecognition deb nomlangan va u AQSh hamda boshqa hududlarda keng qoʻllaniladigan algoritmli kuzatuv tizimlariga qarshi qaratilgan. Soʻnggi yillarda koʻcha kameralari sunʼiy intellekt va yuzni tanish texnologiyalari bilan boyitilib, huquq-tartibot idoralariga istalgan harakatni real vaqt rejimida kuzatish imkonini bermoqda. Biroq bunday ommaviy nazorat koʻplab mutaxassislar va oddiy fuqarolarda jiddiy xavotir uygʻotmoqda.

Kameralarni emas, algoritmlarni chalgʻitish

Swearingen oʻtgan bir yil davomida aynan shu maqsad yoʻlida 31 millionga yaqin sinovlarni amalga oshirgan. Uning tushuntirishicha, ishlab chiqilgan naqshlar video yozish jarayoniga toʻsqinlik qilmaydi, balki kamera algoritm obviousining tasvirdagi obyektni tanib olish qobiliyatini butunlay chalkashtirib yuboradi. Natijada tizim hech qanday xavf signalini bermaydi va obyekt radardan yoʻqolgandek koʻrinadi.

Kanzas-Siti shahridan turib loyihani boshqargan mutaxassis oʻz shahridagi koʻchalar kuzatuv kameralariga toʻlib ketgani va aholi bunga hech qachon oʻz roziligini bermaganini taʼkidlaydi. Oʻtgan yili namoyishlardan biriga bormoqchi boʻlganida, fuqarolarning oʻz huquqlarini amalga oshirishi kuzatuv kameralari orqali taʼqib qilinishidan xavotirlangani ushbu loyihani boshlashga turtki boʻlgan.

Def Con koʻrgazmasidagi ilk sinov

Loyiha oʻzining ilk omma oldidagi sinovidan Las-Vegasdagi Def Con kiberxavfsizlik konferensiyasida muvaffaqiyatli oʻtdi. Tadbir davomida maxsus naqsh bosilgan avtomobil real sharoitda kuzatuv tizimlarini qanday qilib chalgʻitishi amalda koʻrsatib berildi. Bu esa raqamli davrda shaxsiy hayot daxlsizligi va kuzatuv texnologiyalari oʻrtasidagi bahslarda yangi sahna ochdi.

Bill Swearingen maxsus naqshlar orqali odamlar oʻzlarini kuzatuvdan “oʻchirish” huquqiga ega boʻlishi kerakligini taʼkidlaydi. Uning fikricha, maxfiylik fundamental huquq boʻlib, har bir fuqaro oʻzining har bir qadami davlat yoki xususiy kompaniyalar tomonidan nazorat qilinishiga qarshi chiqish imkoniyatiga ega boʻlishi lozim. Hozircha bunday texnologiyalar qonunchilik va xavfsizlik sohasida qanday oʻzgarishlarga olib kelishi nomaʼlum, biroq raqamli maxfiylik yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Kuzatuv kameralariKiberxavfsizlikSuniy intellektShaxsiy maxfiylikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi