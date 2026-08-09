Kuzatuv kameralarini chalgʻituvchi maxsus naqsh yaratildi
AQShda kiberxavfsizlik mutaxassisi Bill Swearingen kuzatuv kameralari va davlat raqamini o'quvchi moslamalarning inson yoki avtomobilni aniqlashiga xalaqit beruvchi noRecognition loyihasini yaratdi. Maxsus naqsh kiyim-kechak va turli obyektlarga tushirilganda, video yozuvga to'sqinlik qilmaydi, biroq kuzatuv algoritmlarini chalg'itib, obyektni aniqlashni imkonsiz qiladi.
AQShda shaxsiy daxlsizlikni taʼminlash va avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlarini chetlab oʻtishga moʻljallangan yangi dasturiy yechim ishlab chiqildi. Kiberxavfsizlik mutaxassisi Bill Swearingen tomonidan yaratilgan kompyuter naqshlari kiyim-kechak va turli obyektlarga tushirilganda, zamonaviy kuzatuv kameralari hamda davlat raqamini oʻquvchi moslamalarning inson yoki avtomobilni aniqlash funksiyasini toʻsib qoʻyishga qodir. Bu kabi texnologiyalar shahar makonida doimiy nazorat ostida yashashni istamaydigan fuqarolar uchun oʻziga xos himoya vositasiga aylanishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha noRecognition deb nomlangan va u AQSh hamda boshqa hududlarda keng qoʻllaniladigan algoritmli kuzatuv tizimlariga qarshi qaratilgan. Soʻnggi yillarda koʻcha kameralari sunʼiy intellekt va yuzni tanish texnologiyalari bilan boyitilib, huquq-tartibot idoralariga istalgan harakatni real vaqt rejimida kuzatish imkonini bermoqda. Biroq bunday ommaviy nazorat koʻplab mutaxassislar va oddiy fuqarolarda jiddiy xavotir uygʻotmoqda.
Kameralarni emas, algoritmlarni chalgʻitishSwearingen oʻtgan bir yil davomida aynan shu maqsad yoʻlida 31 millionga yaqin sinovlarni amalga oshirgan. Uning tushuntirishicha, ishlab chiqilgan naqshlar video yozish jarayoniga toʻsqinlik qilmaydi, balki kamera algoritm obviousining tasvirdagi obyektni tanib olish qobiliyatini butunlay chalkashtirib yuboradi. Natijada tizim hech qanday xavf signalini bermaydi va obyekt radardan yoʻqolgandek koʻrinadi.
Kanzas-Siti shahridan turib loyihani boshqargan mutaxassis oʻz shahridagi koʻchalar kuzatuv kameralariga toʻlib ketgani va aholi bunga hech qachon oʻz roziligini bermaganini taʼkidlaydi. Oʻtgan yili namoyishlardan biriga bormoqchi boʻlganida, fuqarolarning oʻz huquqlarini amalga oshirishi kuzatuv kameralari orqali taʼqib qilinishidan xavotirlangani ushbu loyihani boshlashga turtki boʻlgan.
Def Con koʻrgazmasidagi ilk sinovLoyiha oʻzining ilk omma oldidagi sinovidan Las-Vegasdagi Def Con kiberxavfsizlik konferensiyasida muvaffaqiyatli oʻtdi. Tadbir davomida maxsus naqsh bosilgan avtomobil real sharoitda kuzatuv tizimlarini qanday qilib chalgʻitishi amalda koʻrsatib berildi. Bu esa raqamli davrda shaxsiy hayot daxlsizligi va kuzatuv texnologiyalari oʻrtasidagi bahslarda yangi sahna ochdi.
Bill Swearingen maxsus naqshlar orqali odamlar oʻzlarini kuzatuvdan “oʻchirish” huquqiga ega boʻlishi kerakligini taʼkidlaydi. Uning fikricha, maxfiylik fundamental huquq boʻlib, har bir fuqaro oʻzining har bir qadami davlat yoki xususiy kompaniyalar tomonidan nazorat qilinishiga qarshi chiqish imkoniyatiga ega boʻlishi lozim. Hozircha bunday texnologiyalar qonunchilik va xavfsizlik sohasida qanday oʻzgarishlarga olib kelishi nomaʼlum, biroq raqamli maxfiylik yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
…