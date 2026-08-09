NASA oy stansiyasi rejasini oʻzgartirib, texnologiyalarni Oy yuzasiga koʻchirmoqda

·57·Texno
NASA oy stansiyasi rejasini oʻzgartirib, texnologiyalarni Oy yuzasiga koʻchirmoqda
Qisqacha

NASA oy dasturi strategiyasini o'zgartirib, Gateway orbital stansiyasi uchun yaratilgan texnologiyalarni Oy yuzasida infratuzilma barpo etishga yo'naltirmoqda. Northrop Grumman 4-avgust kuni LID deb nomlangan 3 ta missiyaga tayyorgarlik ko'rayotganini e'lon qildi, ular orqali Oy yuzasiga energiya ta'minoti, ma'lumotlarni uzatish va mexanik interfeys tizimlari yetkaziladi.

AQSh Milliy aeronavtika va kosmos tadqiqotlari boshqarmasi (NASA) oy dasturi strategiyasini tubdan oʻzgartirib, avval rejalashtirilgan Gateway orbital stansiyasi uchun yaratilgan texnologiyalarni bevosita Oy yuzasida infratuzilma barpo etishga yoʻnaltirmoqda. Ushbu oʻzgarishlar kelgusida Oyning janubiy qutbi yaqinida doimiy ishlaydigan bazani yaratish va uzoq muddatli ekspeditsiyalarni taʼminlash imkonini berishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Northrop Grumman va yangi lunar missiyalar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Northrop Grumman kompaniyasi dastlab Gateway loyihasining HALO yashash moduli uchun moʻljallangan texnologiyalarni Oy yuzasiga moslashtirishga kirishdi. Kompaniya 4-avgust kuni Lunar Infrastructure Demo (LID) deb nomlangan 3 ta maxsus missiyaga tayyorgarlik koʻrayotganini eʼlon qildi. Ushbu missiyalar doirasida Oy yuzasiga energiya taʼminoti, maʼlumotlarni uzatish va mexanik interfeys tizimlari yetkazib beriladi.

LID dasturining asosiy vazifasi mazkur tizimlarning oʻta ogʻir sharoitlarda — qattiq oy kechasi va uzoq davom etadigan soya hududlarida ishlash qobiliyatini sinovdan oʻtkazishdir. Northrop Grumman elektr taʼminoti, termoregulyatsiya, avtonom boshqaruv hamda aloqa texnologiyalarini sinovdan oʻtkazib, ularni keyinchalik masshtablashtirishni rejalashtirgan. Hozircha uchish sanalari va qoʻnish apparatlarining aniq tavsiflari oshkor etilmagan.

NASA ushbu foydali yuklarni 2029-yilgacha moʻljallangan oy bazasi dasturining birinchi bosqichiga kiritishni maqsad qilgan. Missiyalar tijorat kompaniyalarini jalb qiluvchi Commercial Lunar Payload Services (CLPS) dasturi doirasida amalga oshiriladi. HALO modulining ayrim elementlari korroziya muammolariga duch kelganiga qaramay, Northrop mutaxassislari texnologiyalarni qayta ishlatish ustida ishlamoqda.

Kanadaning Canadarm3 tizimidagi oʻzgarishlar

Faqatgina AQSh emas, balki xalqaro hamkorlar ham oʻz rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda. Kanadaning Kosmik agentligi (CSA) 6-avgust kuni eʼlon qilishicha, Gateway uchun yaratilayotgan Canadarm3 robototexnika tizimi endilikda nafaqat oy vazifalari, balki Yerning past orbitasidagi tijorat stansiyalari uchun ham moslashtirilishi mumkin.

Canadarm3 tizimini ishlab chiqayotgan MDA Space kompaniyasi 2024-yilda 1 milliard Kanada dollari (taxminan 717 million AQSh dollari) miqdoridagi shartnomani imzolagan edi. Amerikaliklar dasturidagi oʻzgarishlardan soʻng, ushbu robototexnikani Oy yuzasida qoʻllash imkoniyatlari ham oʻrganilmoqda, garchi uning aniq arxitekturasi hali toʻliq tasdiqlanmagan boʻlsa ham.

Hozirgi bosqichda NASA tayyor oy bazasi qurilishi yoki uning aniq muddatlari haqida gapirmayapti, balki mavjud ishlanmalarni orbital stansiyadan yer usti infratuzilmasiga oʻtkazmoqda. Northrop Grumman va boshqa pudratchilarning ilk sinovlari kelajakdagi yirik kosmik loyihalar va Oyda insoniyatning uzoq muddatli qolishi uchun poydevor vazifasini bajaradi.

NASANorthrop GrummanOy bazasiGatewayKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi