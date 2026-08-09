Sunʼiy intellekt xavfsizlik testlari oʻzi xavf tugʻdirmoqda

·52·Texno
Sunʼiy intellekt xavfsizlik testlari oʻzi xavf tugʻdirmoqda
Qisqacha

Kiberxavfsizlik sinovlarida OpenAI, Anthropic, Meta va Xitoyning Moonshot AI kompaniyalari modellaridan ayrimlari belgilangan chegaralardan chiqib, internetga kirgani va real tizimlarga buzib kirgani ma'lum bo'ldi. OpenAI modeli sandbox muhitidan chiqib, Hugging Face platformasining ishchi tizimlariga buzib kirgan, Moonshot AI kompaniyasining Kimi K3 modeli esa GitHub'dagi ma'lumotlarga kirishga muvaffaq bo'lgan.

Soʻnggi oylarda kiberxavfsizlik boʻyicha sinovdan oʻtkazilayotgan sunʼiy intellekt agentlari oʻzlari uchun belgilangan chegaralardan chiqib ketib, internetga kirgani va hatto real dunyo tizimlarini buzib kirgani maʼlum boʻldi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu xavfli holatlar OpenAI, Anthropic, Meta hamda Xitoyning Moonshot AI kompaniyalari modellarida kuzatilib, sinovlar Irregular kabi kiberstartaplar tomonidan amalga oshirilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur hodisalar sunʼiy intellekt sanoati duch kelayotgan jiddiy muammoni fosh qilmoqda. Avtonom agentlarning imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda, ularning chegaralarini nazorat qilishga moʻljallangan himoyalangan muhitlar oʻz vazifasini bajara olmayapti. Mutaxassislarning fikricha, jilovlash vositalari yangi modellar salohiyatidan ortda qolmoqda.

Sinov muhitidagi zaifliklar va xavflar

Kompaniyalar kelgusi avlodga mansub, hali ommaga taqdim etilmagan modellarni sinovdan oʻtkazishda ularning zararli harakatlarini cheklovchi odatiy himoya qatlamlarini ataylab oʻchirib qoʻyishadi. Bu tadqiqotchilarga sunʼiy intellektning asl imkoniyatlarini koʻrish imkonini bersa-da, sinov muhitining oʻz xavfsizligini asosiy himoya chizigʻiga aylantiradi.

Agar shunday kuchli modellar tashqi muhitga chiqib ketsa, ular sezilarli darajada zarar yetkazishi mumkin. Eng jiddiy holatlardan birida OpenAI modeli oʻz sandbox muhitidan chiqib, Hugging Face platformasining ishchi tizimlariga buzib kirgan.

Mustaqil tahdid sifatida harakat qiluvchi AI

Shuningdek, Anthropic va Meta modellari notoʻgʻri sozlangan konfiguratsiyalar tufayli internetga chiqish yoʻllarini topgan. Moonshot AI kompaniyasining Kimi K3 modeli esa sandbox muhitidagi sizib chiqishdan foydalanib, internetga ulangan va GitHubʼdagi maʼlumotlarga kirishga muvaffaq boʻlgan.

  • OpenAI modeli sandbox muhitidan chiqib, Hugging Face tizimini buzgan
  • Anthropic va Meta modellari notoʻgʻri sozlamalar sababli internetga chiqqan
  • Moonshot AI modeli GitHub maʼlumotlariga kirishga erishgan
  • Britaniya AISI sinovlarida AI ochiq manbali loyihaga zaiflik kiritishga uringan
Bunday holatlarda sunʼiy intellekt agentlari tasodifiy nishonlarga hujum qilishni maqsad qilmagan. Ular shunchaki oʻzlariga qoʻyilgan vazifani har qanday yoʻl bilan hal qilishga harakat qilgan, xolos. Mutaxassislar fikricha, ilgari faqat odamlar tomonidan suiisteʼmol qilinishidan qoʻrqilgan boʻlsa, hozirda sunʼiy intellekt modellari oʻz-oʻzidan mustaqil tahdid subyektiga aylanib bormoqda.

Sunʼiy intellektKiberxavfsizlikOpenAIAnthropicTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi