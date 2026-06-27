Usmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadam
Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida boʻlib oʻtgan Fransiya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv kutilmagan natija bilan yakunlandi. Koʻpchilik muxlislar Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi qarama-qarshilikni kutgan bir paytda, PSJ yulduzi Ousmane Dembele barcha eʼtiborni oʻziga qaratdi. Uning birinchi boʻlimdagi yorqin oʻyini va tezkor xet-triki "uch ranglilar"ning gʻalabasini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Norvegiya terma jamoasi ustozi Stale Solbakken guruhda peshqadamlikni qoʻlga kiritish imkoniyati boʻlishiga qaramay, tarkibda jiddiy rotatsiyani amalga oshirdi. Jamoaning asosiy yulduzlari Erling Xoland va Martin Odegaard zaxira oʻrindigʻida qoldirilgani skandinaviyaliklar uchun qimmatga tushdi. Fransiya esa uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq bosimni kuchaytirdi.
Dembelening 32 daqiqalik benefisiOʻyinning 6-daqiqasidayoq Kylian Mbappe tomonidan uzatilgan pasni Ousmane Dembele golga aylantirdi. Raqib himoyachisini chiroyli harakat bilan ortda qoldirgan hujumchi uzoq burchakni aniq nishonga oldi. Oradan koʻp oʻtmay, Mbappe yana bir bor assistentlik vazifasini bajardi va Dembele jarima maydonchasi tashqarisidan aylanma zarba bilan hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.
Norvegiya terma jamoasi Thelo Aasgardning goli evaziga hisobni qisqartirishga muvaffaq boʻldi va oʻyinga qaytishga umid qildi. Biroq Dembele tanaffusga qadar oʻzining uchinchi golini ham urib, xet-trikni rasmiylashtirdi. Jarima maydonchasi ichida boʻsh qoldirilgan futbolchi chap oyogʻi bilan darvozaning pastki burchagini aniq nishonga oldi.
Ikkinchi boʻlim va yakuniy natijaIkkinchi boʻlim boshida Norvegiya hisobni qisqartirish uchun qulay imkoniyatga ega boʻldi. Theo Hernandez oʻz jarima maydonchasi ichida qoidani buzgani uchun hakam penalti belgiladi. Biroq darvozabon Mike Maignan Jorgen Strand Larsenning zarbasini qaytarib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Bu vaziyat oʻyinning qolgan qismiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.
Uchrashuv yakunlanishi arafasida yosh iqtidor egasi Desire Doue bosh bilan zarba berib, yakuniy hisobni oʻrnatdi. Ushbu gʻalaba Fransiyaga J guruhi jadvalida birinchi oʻrinni mustahkamlash imkonini berdi. Norvegiya esa yetakchi futbolchilarini zaxirada qoldirgani sababli muhim ochkolarni boy berdi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ushbu uchrashuv Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini yana bir bor koʻrsatib berdi. Ayniqsa, Ousmane Dembelening barqaror oʻyin namoyish eta boshlagani va Kylian Mbappe bilan oʻzaro tushunishi Fransiya terma jamoasining boʻlajak turnirlardagi asosiy quroli boʻlishidan dalolat beradi.
…