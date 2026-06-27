Usmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadam

·46·Sport
Usmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadam

Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida boʻlib oʻtgan Fransiya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv kutilmagan natija bilan yakunlandi. Koʻpchilik muxlislar Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi qarama-qarshilikni kutgan bir paytda, PSJ yulduzi Ousmane Dembele barcha eʼtiborni oʻziga qaratdi. Uning birinchi boʻlimdagi yorqin oʻyini va tezkor xet-triki "uch ranglilar"ning gʻalabasini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Norvegiya terma jamoasi ustozi Stale Solbakken guruhda peshqadamlikni qoʻlga kiritish imkoniyati boʻlishiga qaramay, tarkibda jiddiy rotatsiyani amalga oshirdi. Jamoaning asosiy yulduzlari Erling Xoland va Martin Odegaard zaxira oʻrindigʻida qoldirilgani skandinaviyaliklar uchun qimmatga tushdi. Fransiya esa uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq bosimni kuchaytirdi.

Dembelening 32 daqiqalik benefisi

Oʻyinning 6-daqiqasidayoq Kylian Mbappe tomonidan uzatilgan pasni Ousmane Dembele golga aylantirdi. Raqib himoyachisini chiroyli harakat bilan ortda qoldirgan hujumchi uzoq burchakni aniq nishonga oldi. Oradan koʻp oʻtmay, Mbappe yana bir bor assistentlik vazifasini bajardi va Dembele jarima maydonchasi tashqarisidan aylanma zarba bilan hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.

Norvegiya terma jamoasi Thelo Aasgardning goli evaziga hisobni qisqartirishga muvaffaq boʻldi va oʻyinga qaytishga umid qildi. Biroq Dembele tanaffusga qadar oʻzining uchinchi golini ham urib, xet-trikni rasmiylashtirdi. Jarima maydonchasi ichida boʻsh qoldirilgan futbolchi chap oyogʻi bilan darvozaning pastki burchagini aniq nishonga oldi.

Ikkinchi boʻlim va yakuniy natija

Ikkinchi boʻlim boshida Norvegiya hisobni qisqartirish uchun qulay imkoniyatga ega boʻldi. Theo Hernandez oʻz jarima maydonchasi ichida qoidani buzgani uchun hakam penalti belgiladi. Biroq darvozabon Mike Maignan Jorgen Strand Larsenning zarbasini qaytarib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Bu vaziyat oʻyinning qolgan qismiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.

Uchrashuv yakunlanishi arafasida yosh iqtidor egasi Desire Doue bosh bilan zarba berib, yakuniy hisobni oʻrnatdi. Ushbu gʻalaba Fransiyaga J guruhi jadvalida birinchi oʻrinni mustahkamlash imkonini berdi. Norvegiya esa yetakchi futbolchilarini zaxirada qoldirgani sababli muhim ochkolarni boy berdi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ushbu uchrashuv Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini yana bir bor koʻrsatib berdi. Ayniqsa, Ousmane Dembelening barqaror oʻyin namoyish eta boshlagani va Kylian Mbappe bilan oʻzaro tushunishi Fransiya terma jamoasining boʻlajak turnirlardagi asosiy quroli boʻlishidan dalolat beradi.

FransiyaNorvegiyaOusmane DembeleKylian MbappeErling Haaland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Bugun, 00:53Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Bugun, 00:19Senegal va Iroq uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadiSenegal va Iroq uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadiKecha, 23:18Fransiya va Norvegiya guruh peshqadamligi uchun kurashmoqda...Fransiya va Norvegiya guruh peshqadamligi uchun kurashmoqda...Kecha, 23:12Qatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruvQatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruvKecha, 22:07Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdiJorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdiKecha, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi