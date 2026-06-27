Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosida
SpaceX kompaniyasining Starlink loyihasini yaratish va kengaytirishda ishtirok etgan bir guruh tajribali muhandislar Eclipse Space nomli yangi startapni eʼlon qildi. Ushbu kompaniya davlatlar va yirik korporatsiyalar uchun xuddi iPhone kabi tayyor va oson boshqariladigan sunʼiy yoʻldoshlar turkumini yetkazib berishni maqsad qilgan. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eclipse Space oʻz faoliyatini bir yil avval Vashington shtatining Redmond shahrida — aynan Starlink qurilmalari ishlab chiqariladigan hududda boshlagan edi. Startap asoschisi va bosh direktori Derek Uerta ilgari SpaceX kompaniyasida sunʼiy yoʻldoshlarning foydali yuklamalari boʻyicha muhandis-menejer lavozimida ishlagan. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning ilk apparat mahsulotlari joriy yilning oʻzidayoq mijozlarga yetkazib beriladi.
Ishlab chiqarishning yangicha yondashuviSpaceX barcha jarayonlarni oʻz nazoratida ushlab turadigan vertikal integratsiyalashgan modeldan foydalansa, Eclipse Space mutlaqo boshqa — Apple kompaniyasiga xos yoʻlni tanlagan. Bu modelda startap sunʼiy yoʻldoshlar arxitekturasini ishlab chiqadi, intellektual mulkka egalik qiladi va ishlab chiqarish jarayonlarini loyihalashtiradi, biroq bevosita yigʻish ishlarini mintaqaviy hamkorlarga topshiradi.
Bunday yondashuv mijozlarga SpaceX darajasidagi ulkan infratuzilmani qurmasdan turib, oʻzining shaxsiy sunʼiy yoʻldosh tarmogʻiga ega boʻlish imkonini beradi. Hozirda startapda 30 ga yaqin xodim mehnat qilmoqda va ularning yarmidan koʻpi bevosita Starlink loyihasidan kelgan mutaxassislardir. Ular orasida faza panjarali antennalar, dasturiy taʼminot va energiya tizimlari boʻyicha yetuk muhandislar bor.
Texnik imkoniyatlar va kelajak rejalariKompaniyaning ilk toʻliq demo-sunʼiy yoʻldoshi 2027-yilda orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan. Ushbu apparat vazni 100 kg dan kam boʻlgan platformada quriladi va unda radiatsiya dozasi datchigi hamda plazma parametrlarini oʻlchovchi asboblar oʻrnatiladi. Operatsion sunʼiy yoʻldoshlar esa quyidagi texnik xususiyatlarga ega boʻladi:
- S-diapazonli faza panjarali antennalar;
- V-diapazonli sunʼiy yoʻldoshlararo aloqa liniyalari;
- 8 kW gacha quvvatga ega energiya tizimlari;
- Direct-to-Device texnologiyasi orqali toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlarga ulanish imkoniyati.
Kelajakda startap oʻz texnologiyalarini keng polosali internet va hatto orbital maʼlumotlar markazlari (data-centers) darajasigacha kengaytirishni rejalashtirmoqda. Bitta Falcon 9 raketasi yordamida kompaniyaning 20 dan ortiq apparatlarini koinotga uchirish mumkin boʻladi, bu esa loyihaning iqtisodiy jihatdan samaradorligini taʼminlaydi.
…