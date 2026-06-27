Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosida

·34·Texno
Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosida

SpaceX kompaniyasining Starlink loyihasini yaratish va kengaytirishda ishtirok etgan bir guruh tajribali muhandislar Eclipse Space nomli yangi startapni eʼlon qildi. Ushbu kompaniya davlatlar va yirik korporatsiyalar uchun xuddi iPhone kabi tayyor va oson boshqariladigan sunʼiy yoʻldoshlar turkumini yetkazib berishni maqsad qilgan. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eclipse Space oʻz faoliyatini bir yil avval Vashington shtatining Redmond shahrida — aynan Starlink qurilmalari ishlab chiqariladigan hududda boshlagan edi. Startap asoschisi va bosh direktori Derek Uerta ilgari SpaceX kompaniyasida sunʼiy yoʻldoshlarning foydali yuklamalari boʻyicha muhandis-menejer lavozimida ishlagan. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning ilk apparat mahsulotlari joriy yilning oʻzidayoq mijozlarga yetkazib beriladi.

Ishlab chiqarishning yangicha yondashuvi

SpaceX barcha jarayonlarni oʻz nazoratida ushlab turadigan vertikal integratsiyalashgan modeldan foydalansa, Eclipse Space mutlaqo boshqa — Apple kompaniyasiga xos yoʻlni tanlagan. Bu modelda startap sunʼiy yoʻldoshlar arxitekturasini ishlab chiqadi, intellektual mulkka egalik qiladi va ishlab chiqarish jarayonlarini loyihalashtiradi, biroq bevosita yigʻish ishlarini mintaqaviy hamkorlarga topshiradi.

Bunday yondashuv mijozlarga SpaceX darajasidagi ulkan infratuzilmani qurmasdan turib, oʻzining shaxsiy sunʼiy yoʻldosh tarmogʻiga ega boʻlish imkonini beradi. Hozirda startapda 30 ga yaqin xodim mehnat qilmoqda va ularning yarmidan koʻpi bevosita Starlink loyihasidan kelgan mutaxassislardir. Ular orasida faza panjarali antennalar, dasturiy taʼminot va energiya tizimlari boʻyicha yetuk muhandislar bor.

Texnik imkoniyatlar va kelajak rejalari

Kompaniyaning ilk toʻliq demo-sunʼiy yoʻldoshi 2027-yilda orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan. Ushbu apparat vazni 100 kg dan kam boʻlgan platformada quriladi va unda radiatsiya dozasi datchigi hamda plazma parametrlarini oʻlchovchi asboblar oʻrnatiladi. Operatsion sunʼiy yoʻldoshlar esa quyidagi texnik xususiyatlarga ega boʻladi:

  • S-diapazonli faza panjarali antennalar;
  • V-diapazonli sunʼiy yoʻldoshlararo aloqa liniyalari;
  • 8 kW gacha quvvatga ega energiya tizimlari;
  • Direct-to-Device texnologiyasi orqali toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlarga ulanish imkoniyati.
Derek Uertaning taʼkidlashicha, hozirgi bozor modeli sunʼiy yoʻldosh infratuzilmasini faqat sanoqli davlatlar va operatorlar qoʻlida toʻplab qoʻymoqda. Boshqa mamlakatlar esa oʻzga tarmoqlardan ijara asosida foydalanishga majbur. Eclipse Space ushbu qaramlikni bartaraf etib, har bir davlatga oʻzining mustaqil koinot tarmogʻini yaratishda koʻmaklashmoqchi.

Kelajakda startap oʻz texnologiyalarini keng polosali internet va hatto orbital maʼlumotlar markazlari (data-centers) darajasigacha kengaytirishni rejalashtirmoqda. Bitta Falcon 9 raketasi yordamida kompaniyaning 20 dan ortiq apparatlarini koinotga uchirish mumkin boʻladi, bu esa loyihaning iqtisodiy jihatdan samaradorligini taʼminlaydi.

SpaceXStarlinkEclipse SpaceSunʼiy YoʻldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiSunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiBugun, 02:24Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiAlaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiBugun, 01:52Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiAvito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiBugun, 00:53Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiNovak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiBugun, 00:30SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarSpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarBugun, 00:22NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiNASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi