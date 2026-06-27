Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»

·0·Sport
Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»

O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi uchrashuv oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida ishtirok etib, bo‘lajak bahs haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

Italiyalik mutaxassis raqibning tajribali va jismoniy jihatdan kuchli jamoa ekanini ta’kidladi. Shunga qaramay, O‘zbekiston terma jamoasi faqat g‘alaba uchun maydonga tushishini ma’lum qildi.

«Kongo juda yaxshi jamoa. Ularda tajriba bor va futbolchilari jismoniy jihatdan yaxshi tayyorlangan. Ammo biz ularni mag‘lub etish uchun harakat qilamiz», — dedi Kannavaro.

Bosh murabbiyning fikricha, Kongoga qarshi uchrashuv avvalgi ikki o‘yindan farq qilishi mumkin. Chunki O‘zbekiston dastlabki turlarda jahon futbolidagi eng yuqori darajadagi raqiblarga qarshi maydonga tushdi.

«Ertangi o‘yin boshqacha bo‘ladi. Biz allaqachon juda yuqori saviyadagi ikki raqibga qarshi o‘ynadik. Oxirgi uchrashuv ham oson kechmadi. Biz uni batafsil tahlil qildik», — deya qo‘shimcha qildi u.

Kannavaro darvozabonlar masalasiga ham to‘xtalib, birinchi bahsda O‘tkir Yusupov yaxshi harakat qilganini ta’kidladi.

«Birinchi uchrashuvda Yusupov yaxshi o‘yin ko‘rsatdi. Biz shunchaki boshqa darvozabonimizga ham imkoniyat berishni xohladik. Tarkibimizda yuqori darajadagi uch nafar darvozabon bor», — dedi murabbiy.

Uning aytishicha, murabbiylar shtabi jahon chempionatida imkon qadar ko‘proq futbolchiga maydonga tushish imkoniyatini berishga harakat qilmoqda.

«Barcha futbolchilarga imkoniyat berishga intilyapman. Chunki jahon chempionatida to‘plangan bunday tajriba har bir o‘yinchi uchun juda muhim», — deya xulosa qildi Fabio Kannavaro.

O‘zbekiston terma jamoasi Kongo DRga qarshi bahsda turnirdagi ilk g‘alabasini qo‘lga kiritish va muxlislarga munosib natija taqdim etish uchun maydonga tushadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Bugun, 00:19Senegal va Iroq uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadiSenegal va Iroq uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadiKecha, 23:18Fransiya va Norvegiya guruh peshqadamligi uchun kurashmoqda...Fransiya va Norvegiya guruh peshqadamligi uchun kurashmoqda...Kecha, 23:12Qatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruvQatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruvKecha, 22:07Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdiJorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdiKecha, 22:04Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Kecha, 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi