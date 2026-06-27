Sugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandi

·22·Texno
Sugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandi

Y Combinator akseleratori tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Corgi sugʻurta texnologiyalari startapi atrofida jiddiy mojarolar avj olmoqda. Papermark kompaniyasi Corgi'ni ochiq kodli dasturiy taʼminotni oʻgʻirlashda va uni oʻz mahsuloti sifatida taqdim etishda ayblab chiqdi. Ushbu holat startaplar ekotizimida intellektual mulk va ochiq kodli litsenziyalar bilan ishlash masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mojaro Papermark asoschilaridan biri Marc Seitz tomonidan X (sobiq Twitter) tarmogʻida eʼlon qilingan postdan soʻng boshlandi. Seitz oʻzining ayblovlarini isbotlash uchun Corgi tomonidan taqdim etilgan yangi Dataroom mahsulotining skrinshotlarini ilova qildi. Skrinshotlarda Corgi interfeysidagi funksiyalar va matnlar Papermark mahsuloti bilan soʻzma-soʻz bir xilligi koʻrinib turardi.

Dataroom yoki "kelishuv xonalari" deb ataluvchi dasturlar asosan startaplar tomonidan venchur investorlarga loyiha hujjatlarini xavfsiz tarzda yuborish va tekshiruv (due diligence) jarayonlarini oʻtkazish uchun ishlatiladi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, Marc Seitz Corgi'ning bu harakatini mualliflik huquqini buzish va hatto "firibgarlik" deb atagan.

Corgi rahbariyatining rasmiy munosabati

Corgi hammuassisi va bosh ijrochi direktori Nico Laqua dastlab vaziyatni oʻrganishga vaʼda berdi va koʻp oʻtmay ayblovlarni rad etuvchi bayonot bilan chiqdi. Uning taʼkidlashicha, mahsulotning kodi Papermark kodidan butunlay farq qiladi. Laqua litsenziya buzilishi haqidagi daʼvolarni rad etar ekan, "kodni oʻgʻirlash va dizayn uslubidan nusxa olish boshqa-boshqa narsalar" ekanini urgʻuladi.

Shunga qaramay, Corgi rahbari dizayn jarayonida mavjud mahsulotlarga haddan tashqari koʻp tayanganliklarini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa oʻziga xos vizual tanlovlar qilish oʻrniga, bozordagi tayyor yechimlardan andoza olgan. Bu esa tashqi koʻrinishdan mahsulotlarning bir xil boʻlib qolishiga olib kelgan.

Kompaniya vakili TechCrunch nashriga bergan intervyusida muammoli elementlar allaqachon oʻzgartirilganini maʼlum qildi. Uning aytishicha, oʻxshashliklar faqat ikkita ikkinchi darajali sozlamalar sahifasidagi vizual elementlarda kuzatilgan va bu xatoliklar zudlik bilan tuzatilgan. Jamoa Papermark kodidan foydalanilmaganini yana bir bor tasdiqladi.

Ochiq kodli dasturlar va startaplar etikasi

Ushbu voqea texnologik startaplar uchun muhim dars boʻlishi mumkin. Ochiq kodli (open source) loyihalar koʻpincha erkin foydalanish uchun taqdim etilsa-da, ularning litsenziya shartlari va mualliflik huquqi qatʼiy himoya qilinadi. Oʻzbekistonning rivojlanib borayotgan IT sektori uchun ham bu kabi holatlar dolzarb hisoblanadi, chunki mahalliy dasturchilar ham xalqaro ochiq kodli resurslardan keng foydalanishadi.

Hozircha Papermark va Corgi oʻrtasidagi nizo sudgacha yetib bormadi, biroq ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar startapning obroʻsiga putur yetkazishi tayin. Mutaxassislar mahsulot yaratishda nafaqat kodning oʻziga xosligi, balki foydalanuvchi interfeysi (UI) va matnlarning ham original boʻlishi muhimligini eslatib oʻtishmoqda.

TexnologiyaStartapCorgiPapermarkOpen Source
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiYaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:57OnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiOnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiBugun, 03:27AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiBugun, 02:51Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiSunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiBugun, 02:24Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiAlaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiBugun, 01:52Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaStarlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi