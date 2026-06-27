Sugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandi
Y Combinator akseleratori tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Corgi sugʻurta texnologiyalari startapi atrofida jiddiy mojarolar avj olmoqda. Papermark kompaniyasi Corgi'ni ochiq kodli dasturiy taʼminotni oʻgʻirlashda va uni oʻz mahsuloti sifatida taqdim etishda ayblab chiqdi. Ushbu holat startaplar ekotizimida intellektual mulk va ochiq kodli litsenziyalar bilan ishlash masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mojaro Papermark asoschilaridan biri Marc Seitz tomonidan X (sobiq Twitter) tarmogʻida eʼlon qilingan postdan soʻng boshlandi. Seitz oʻzining ayblovlarini isbotlash uchun Corgi tomonidan taqdim etilgan yangi Dataroom mahsulotining skrinshotlarini ilova qildi. Skrinshotlarda Corgi interfeysidagi funksiyalar va matnlar Papermark mahsuloti bilan soʻzma-soʻz bir xilligi koʻrinib turardi.
Dataroom yoki "kelishuv xonalari" deb ataluvchi dasturlar asosan startaplar tomonidan venchur investorlarga loyiha hujjatlarini xavfsiz tarzda yuborish va tekshiruv (due diligence) jarayonlarini oʻtkazish uchun ishlatiladi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, Marc Seitz Corgi'ning bu harakatini mualliflik huquqini buzish va hatto "firibgarlik" deb atagan.
Corgi rahbariyatining rasmiy munosabatiCorgi hammuassisi va bosh ijrochi direktori Nico Laqua dastlab vaziyatni oʻrganishga vaʼda berdi va koʻp oʻtmay ayblovlarni rad etuvchi bayonot bilan chiqdi. Uning taʼkidlashicha, mahsulotning kodi Papermark kodidan butunlay farq qiladi. Laqua litsenziya buzilishi haqidagi daʼvolarni rad etar ekan, "kodni oʻgʻirlash va dizayn uslubidan nusxa olish boshqa-boshqa narsalar" ekanini urgʻuladi.
Shunga qaramay, Corgi rahbari dizayn jarayonida mavjud mahsulotlarga haddan tashqari koʻp tayanganliklarini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa oʻziga xos vizual tanlovlar qilish oʻrniga, bozordagi tayyor yechimlardan andoza olgan. Bu esa tashqi koʻrinishdan mahsulotlarning bir xil boʻlib qolishiga olib kelgan.
Kompaniya vakili TechCrunch nashriga bergan intervyusida muammoli elementlar allaqachon oʻzgartirilganini maʼlum qildi. Uning aytishicha, oʻxshashliklar faqat ikkita ikkinchi darajali sozlamalar sahifasidagi vizual elementlarda kuzatilgan va bu xatoliklar zudlik bilan tuzatilgan. Jamoa Papermark kodidan foydalanilmaganini yana bir bor tasdiqladi.
Ochiq kodli dasturlar va startaplar etikasiUshbu voqea texnologik startaplar uchun muhim dars boʻlishi mumkin. Ochiq kodli (open source) loyihalar koʻpincha erkin foydalanish uchun taqdim etilsa-da, ularning litsenziya shartlari va mualliflik huquqi qatʼiy himoya qilinadi. Oʻzbekistonning rivojlanib borayotgan IT sektori uchun ham bu kabi holatlar dolzarb hisoblanadi, chunki mahalliy dasturchilar ham xalqaro ochiq kodli resurslardan keng foydalanishadi.
Hozircha Papermark va Corgi oʻrtasidagi nizo sudgacha yetib bormadi, biroq ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar startapning obroʻsiga putur yetkazishi tayin. Mutaxassislar mahsulot yaratishda nafaqat kodning oʻziga xosligi, balki foydalanuvchi interfeysi (UI) va matnlarning ham original boʻlishi muhimligini eslatib oʻtishmoqda.
…