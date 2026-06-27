AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldi

·25·Texno
AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldi

Sunʼiy intellekt olamida navbatdagi texnologik sakrash yuz berdi, biroq bu safar yangi ishlanmaning ommaga taqdim etilishi kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. OpenAI kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi va qudratli GPT-5.6 modelini tayyorlagan boʻlsa-da, AQSH hukumatining talabi bilan uning keng koʻlamli debyuti vaqtincha kechiktirildi. Bu qaror strategik ahamiyatga ega boʻlib, sunʼiy intellekt tizimlarining milliy xavfsizlikka taʼsirini baholash zarurati bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Information nashrining OpenAI bosh direktori Sam Altman ishtirokida oʻtgan yopiq yigʻilish maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, hozirda GPT-5.6 modeli faqat cheklangan doiradagi foydalanuvchilar uchun ochiq. Ushbu foydalanuvchilar shaxsan saralab olinmoqda va butun jarayon Oq uyning Ilmiy-texnik siyosat boshqarmasi hamda Kiberxavfsizlik boʻyicha milliy direktor boshqarmasi tomonidan muvofiqlashtirilmoqda. Bu kabi yondashuv texnologiya gigantlari va davlat oʻrtasidagi munosabatlarda yangi davr boshlanganidan dalolat beradi.

Sam Altman xodimlarga yoʻllagan murojaatida GPT-5.6 modelining toʻliq ishga tushirilishi yaqin haftalar ichida amalga oshishiga umid bildirdi. Shunga qaramay, u OpenAI bunday nazorat tartibini doimiy amaliyotga aylantirish niyatida emasligini taʼkidladi. Kompaniya kelajakda davlat organlari va soha vakillari bilan birgalikda yangi modellarni chiqarishning yanada shaffof va tushunarli mexanizmini ishlab chiqishni rejalashtirmoqda.

Davlat nazorati va yangi qoidalar

Vaziyatning jiddiyligi shundaki, AQSH Savdo vaziri Govard Latnik shaxsan Sam Altmanni GPT-5.6 modelini davlat tuzilmalari bilan kelishmasdan turib ommaga eʼlon qilmaslik haqida ogohlantirgan. Bunday qatʼiy choralar AQSH maʼmuriyatining sunʼiy intellekt sohasidagi yangi siyosati bilan bogʻliq. Mazkur siyosat texnologik ustunlikni saqlab qolish va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kiberxavflarning oldini olishga qaratilgan.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq prezident Donald Tramp tomonidan imzolangan farmonga koʻra, amerikalik sunʼiy intellekt dasturchilari oʻzlarining eng yangi modellarini ommaviy ishga tushirishdan kamida 30 kun oldin hukumatga taqdim etishlari shart. Bu qoida OpenAI, Google va Microsoft kabi yetakchi kompaniyalarning ish uslubiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Hukumat ushbu vaqt ichida modelning xavfsizlik parametrlarini tekshirish imkoniyatiga ega boʻladi.

Ekspertlarning fikricha, bunday nazorat choralari ikki yoqlama natijaga olib kelishi mumkin. Bir tomondan, bu xavfsizlikni taʼminlasa, ikkinchi tomondan, innovatsiyalar tezligini pasaytirishi va foydalanuvchilarning eng zamonaviy vositalardan foydalanish imkoniyatini cheklashi mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim, chunki global miqyosdagi cheklovlar ChatGPT xizmatlarining yangi funksiyalari bizning mintaqamizga yetib kelishini ham kechiktirishi tayin.

Hozirgi vaqtda OpenAI rasman GPT-5.6 ishga tushirilgani haqida bayonot bermadi va uning ommaviy reliz sanasini ochiqlamadi. Soha tahlilchilari ushbu model avvalgilaridan nafaqat hisoblash quvvati, balki mantiqiy fikrlash va murakkab masalalarni yechish qobiliyati bilan tubdan farq qilishini taxmin qilmoqdalar. Voqealar rivoji AQSH hukumatining yakuniy xulosasiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

OpenAIGPT-5.6Sunʼiy IntellektSam AltmanAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiYaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:57OnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiOnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiBugun, 03:27Sugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiSugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiSunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiBugun, 02:24Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiAlaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiBugun, 01:52Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaStarlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi