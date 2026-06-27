AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldi
Sunʼiy intellekt olamida navbatdagi texnologik sakrash yuz berdi, biroq bu safar yangi ishlanmaning ommaga taqdim etilishi kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. OpenAI kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi va qudratli GPT-5.6 modelini tayyorlagan boʻlsa-da, AQSH hukumatining talabi bilan uning keng koʻlamli debyuti vaqtincha kechiktirildi. Bu qaror strategik ahamiyatga ega boʻlib, sunʼiy intellekt tizimlarining milliy xavfsizlikka taʼsirini baholash zarurati bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
The Information nashrining OpenAI bosh direktori Sam Altman ishtirokida oʻtgan yopiq yigʻilish maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, hozirda GPT-5.6 modeli faqat cheklangan doiradagi foydalanuvchilar uchun ochiq. Ushbu foydalanuvchilar shaxsan saralab olinmoqda va butun jarayon Oq uyning Ilmiy-texnik siyosat boshqarmasi hamda Kiberxavfsizlik boʻyicha milliy direktor boshqarmasi tomonidan muvofiqlashtirilmoqda. Bu kabi yondashuv texnologiya gigantlari va davlat oʻrtasidagi munosabatlarda yangi davr boshlanganidan dalolat beradi.
Sam Altman xodimlarga yoʻllagan murojaatida GPT-5.6 modelining toʻliq ishga tushirilishi yaqin haftalar ichida amalga oshishiga umid bildirdi. Shunga qaramay, u OpenAI bunday nazorat tartibini doimiy amaliyotga aylantirish niyatida emasligini taʼkidladi. Kompaniya kelajakda davlat organlari va soha vakillari bilan birgalikda yangi modellarni chiqarishning yanada shaffof va tushunarli mexanizmini ishlab chiqishni rejalashtirmoqda.
Davlat nazorati va yangi qoidalarVaziyatning jiddiyligi shundaki, AQSH Savdo vaziri Govard Latnik shaxsan Sam Altmanni GPT-5.6 modelini davlat tuzilmalari bilan kelishmasdan turib ommaga eʼlon qilmaslik haqida ogohlantirgan. Bunday qatʼiy choralar AQSH maʼmuriyatining sunʼiy intellekt sohasidagi yangi siyosati bilan bogʻliq. Mazkur siyosat texnologik ustunlikni saqlab qolish va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kiberxavflarning oldini olishga qaratilgan.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq prezident Donald Tramp tomonidan imzolangan farmonga koʻra, amerikalik sunʼiy intellekt dasturchilari oʻzlarining eng yangi modellarini ommaviy ishga tushirishdan kamida 30 kun oldin hukumatga taqdim etishlari shart. Bu qoida OpenAI, Google va Microsoft kabi yetakchi kompaniyalarning ish uslubiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Hukumat ushbu vaqt ichida modelning xavfsizlik parametrlarini tekshirish imkoniyatiga ega boʻladi.
Ekspertlarning fikricha, bunday nazorat choralari ikki yoqlama natijaga olib kelishi mumkin. Bir tomondan, bu xavfsizlikni taʼminlasa, ikkinchi tomondan, innovatsiyalar tezligini pasaytirishi va foydalanuvchilarning eng zamonaviy vositalardan foydalanish imkoniyatini cheklashi mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim, chunki global miqyosdagi cheklovlar ChatGPT xizmatlarining yangi funksiyalari bizning mintaqamizga yetib kelishini ham kechiktirishi tayin.
Hozirgi vaqtda OpenAI rasman GPT-5.6 ishga tushirilgani haqida bayonot bermadi va uning ommaviy reliz sanasini ochiqlamadi. Soha tahlilchilari ushbu model avvalgilaridan nafaqat hisoblash quvvati, balki mantiqiy fikrlash va murakkab masalalarni yechish qobiliyati bilan tubdan farq qilishini taxmin qilmoqdalar. Voqealar rivoji AQSH hukumatining yakuniy xulosasiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
…