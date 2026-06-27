Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdi

Sunʼiy intellekt (AI) rivojlanishi bilan koʻplab kasblar yoʻqolib ketishi haqidagi bahslar avjiga chiqqan bir paytda, yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni oʻrtaga chiqardi. Koʻpincha birinchilardan boʻlib oʻrnini AI egallashi taxmin qilingan dasturchilar, aslida texnologiya sanoatidagi eng barqaror va talab yuqori boʻlgan mutaxassislar guruhi boʻlib qolmoqda. Bu haqda SignalFire venchur kompaniyasi oʻtkazgan keng koʻlamli tahlil maʼlumotlarida soʻz boradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sanoatdagi ommaviy ishdan boʻshatishlar fonida Challenger, Gray & Christmas kadrlar agentligi 2024-yilning may oyida qisqartirishlar soʻnggi yillardagi eng yuqori nuqtaga chiqqanini qayd etgan edi. Ushbu jarayonda sunʼiy intellekt ilk bor ish oʻrinlari kamayishining asosiy sabablaridan biri sifatida koʻrsatildi. Biroq SignalFire tahlilchilari faqat ishdan boʻshatishlarga emas, balki millionlab xodimlar va 80 milliondan ortiq kompaniyalarning ishga qabul qilish dinamikasiga eʼtibor qaratdi.

Katta texnologik kompaniyalarda kadrlar tarkibi oʻzgarmoqda

Tadqiqot natijalariga koʻra, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, NVIDIA, Tesla va Uber kabi gigant kompaniyalarda umumiy ishga qabul qilish hajmi 2019-yilga nisbatan 25 foizga kamaygan boʻlsa-da, muhandislar uchun vakansiyalar bor-yoʻgʻi 11 foizga qisqargan. Bu esa dasturchilarga boʻlgan ehtiyoj boshqa sohalarga qaraganda ancha sekinroq kamayayotganidan dalolat beradi.

Eʼtiborli jihati shundaki, 2025-yilga kelib yirik korporatsiyalarda yangi ishga olingan xodimlarning 55 foizini aynan dasturchilar tashkil etgan. Taqqoslash uchun, 2019-yilda bu koʻrsatkich 46 foiz edi. Startaplar segmentida esa vaziyat yanada ijobiy: yangi tashkil etilgan texnologik kompaniyalar 2019-yilga nisbatan 7 foiz koʻproq muhandisni ishga qabul qilgan.

SignalFire tadqiqot boʻlimi rahbari Asher Bentokning taʼkidlashicha, agar sunʼiy intellekt haqiqatda dasturchilar oʻrnini egallayotgan boʻlganida, aynan ushbu kasb egalariga boʻlgan talab keskin tushib ketishi kerak edi. Amalda esa dasturlash kodi yaratuvchi AI vositalari mutaxassislarni siqib chiqarmayapti, balki ularning ish unumdorligini oshirmoqda.

NVIDIA va Anthropic rahbarlarining qarashlari

Soha yetakchilari orasida ham bu borada turlicha fikrlar mavjud. Masalan, Anthropic bosh direktori Dario Amodei yaqin 5 yil ichida AI ofis ishlarining yarmini yoʻq qilishi mumkinligidan ogohlantirgan boʻlsa, kompaniyaning bosh iqtisodchisi Piter Makkrori hozircha dasturchilar orasida ishsizlik ortayotganini kuzatmayotganini bildirdi.

NVIDIA rahbari Jensen Huang esa yanada qatʼiy pozitsiyada. Uning fikricha, sunʼiy intellekt agentlarining joriy etilishi muhandislar sonini kamaytirmaydi, aksincha ularni yanada qadrliroq qiladi. Huangning soʻzlariga koʻra, NVIDIA ichida AI vositalari joriy etilgach, dasturchilar yanada intensiv ishlay boshlagan, chunki kod yozishning avtomatlashishi ularga yangi gʻoyalar va mahsulotlar yaratishga koʻproq vaqt ajratish imkonini bermoqda.

Ekspertlar ushbu holatni iqtisodiyotdagi "Jevons paradoksi" bilan izohlashmoqda. Unga koʻra, resursdan foydalanish samaradorligining oshishi unga boʻlgan talabning kamayishiga emas, balki aksincha, ortishiga olib keladi. Dasturlashda ham AI kod yozishni arzonlashtirgani sari, kompaniyalar hal qilishi kerak boʻlgan vazifalar koʻlami kengayib bormoqda, bu esa malakali muhandislarga boʻlgan ehtiyojni saqlab qolmoqda.

Sunʼiy IntellektDasturlashIT-BozoriNVIDIATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiAlaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiBugun, 01:52Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaStarlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaBugun, 01:28Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiAvito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiBugun, 00:53Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiNovak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiBugun, 00:30SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarSpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarBugun, 00:22NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiNASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi