Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladi
Aviatsiya olamida raqamli texnologiyalar integratsiyasi yangi bosqichga chiqmoqda. AQSHning yirik aviatashuvchilaridan biri Alaska Airlines oʻzining barcha 91 ta mintaqaviy samolyotlarida Starlink sunʼiy yoʻldosh internetini oʻrnatish jarayonini toʻliq yakunladi. Bu qadam yoʻlovchilarga parvoz davomida yerda boʻlgani kabi yuqori tezlikdagi tarmoqdan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Alaska Airlines va uning shoʻba korxonasi Hawaiian hozirda jami 150 ga yaqin havo kemasini Starlink tizimi bilan jihozlagan. Eng eʼtiborli jihati shundaki, ushbu xizmat Atmos Rewards sodiqlik dasturi aʼzolari uchun mutlaqo bepul taqdim etilmoqda. Bu esa aviakompaniyaning mijozlar bazasini kengaytirish va xizmat koʻrsatish sifatini oshirish strategiyasining bir qismidir.
Starlink texnologiyasi anʼanaviy aviatsiya internetidan oʻzining minimal kechikish vaqti (latency) va yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyati bilan ajralib turadi. Samolyot bortida maʼlumot yuklab olish tezligi soniyasiga 500 Mbit/s gacha, maʼlumot uzatish esa 70 Mbit/s gacha yetishi mumkin. Bunday koʻrsatkichlar yoʻlovchilarga hatto bulutlar ustida ham videoaloqa orqali muloqot qilish, onlayn oʻyinlar oʻynash va yuqori sifatli videolarni koʻrish imkonini beradi.
Global aviatsiyada Starlink inqilobiIlon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan ushbu texnologiya tez surʼatlar bilan ommalashmoqda. Faqatgina Alaska Airlines emas, balki Southwest Airlines ham oʻzining ilk samolyotlarini Starlink bilan jihozlab, parvozlarni boshladi. Shuningdek, United Airlines uzoq masofali reyslarda, Ispaniyaning Iberia aviakompaniyasi esa tijoriy yoʻnalishlarda ushbu tizimni joriy etishga kirishgan.
Hozirgi vaqtda Starlink interneti dunyo boʻylab 41 ta aviakompaniya bilan hamkorlik qilmoqda. Dasturga kiritilgan samolyotlarning umumiy soni 7000 tadan oshib ketgan. Bu koʻrsatkich sunʼiy yoʻldosh interneti yaqin kelajakda aviatsiya sanoatining ajralmas qismiga aylanishidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik sayyohlar va xalqaro reyslardan foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli. Global aviakompaniyalarning bunday texnologiyalarni joriy etishi raqobatni kuchaytiradi va vaqt oʻtishi bilan Markaziy Osiyo yoʻnalishlarida parvoz qiluvchi operatorlar ham shunday yuqori standartlarga oʻtishiga turtki boʻladi.
Alaska Air Group rahbariyati oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. Kompaniya 2027-yilga qadar oʻzining barcha 400 dan ortiq samolyotlarini Starlink tizimi bilan toʻliq jihozlashni rejalashtirmoqda. Tizimning oʻziga xosligi shundaki, u samolyot havoga koʻtarilishidan oldin va qoʻngandan keyin ham uzluksiz ishlashda davom etadi.
…