Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladi

·22·Texno
Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladi

Aviatsiya olamida raqamli texnologiyalar integratsiyasi yangi bosqichga chiqmoqda. AQSHning yirik aviatashuvchilaridan biri Alaska Airlines oʻzining barcha 91 ta mintaqaviy samolyotlarida Starlink sunʼiy yoʻldosh internetini oʻrnatish jarayonini toʻliq yakunladi. Bu qadam yoʻlovchilarga parvoz davomida yerda boʻlgani kabi yuqori tezlikdagi tarmoqdan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Alaska Airlines va uning shoʻba korxonasi Hawaiian hozirda jami 150 ga yaqin havo kemasini Starlink tizimi bilan jihozlagan. Eng eʼtiborli jihati shundaki, ushbu xizmat Atmos Rewards sodiqlik dasturi aʼzolari uchun mutlaqo bepul taqdim etilmoqda. Bu esa aviakompaniyaning mijozlar bazasini kengaytirish va xizmat koʻrsatish sifatini oshirish strategiyasining bir qismidir.

Starlink texnologiyasi anʼanaviy aviatsiya internetidan oʻzining minimal kechikish vaqti (latency) va yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyati bilan ajralib turadi. Samolyot bortida maʼlumot yuklab olish tezligi soniyasiga 500 Mbit/s gacha, maʼlumot uzatish esa 70 Mbit/s gacha yetishi mumkin. Bunday koʻrsatkichlar yoʻlovchilarga hatto bulutlar ustida ham videoaloqa orqali muloqot qilish, onlayn oʻyinlar oʻynash va yuqori sifatli videolarni koʻrish imkonini beradi.

Global aviatsiyada Starlink inqilobi

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan ushbu texnologiya tez surʼatlar bilan ommalashmoqda. Faqatgina Alaska Airlines emas, balki Southwest Airlines ham oʻzining ilk samolyotlarini Starlink bilan jihozlab, parvozlarni boshladi. Shuningdek, United Airlines uzoq masofali reyslarda, Ispaniyaning Iberia aviakompaniyasi esa tijoriy yoʻnalishlarda ushbu tizimni joriy etishga kirishgan.

Hozirgi vaqtda Starlink interneti dunyo boʻylab 41 ta aviakompaniya bilan hamkorlik qilmoqda. Dasturga kiritilgan samolyotlarning umumiy soni 7000 tadan oshib ketgan. Bu koʻrsatkich sunʼiy yoʻldosh interneti yaqin kelajakda aviatsiya sanoatining ajralmas qismiga aylanishidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik sayyohlar va xalqaro reyslardan foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli. Global aviakompaniyalarning bunday texnologiyalarni joriy etishi raqobatni kuchaytiradi va vaqt oʻtishi bilan Markaziy Osiyo yoʻnalishlarida parvoz qiluvchi operatorlar ham shunday yuqori standartlarga oʻtishiga turtki boʻladi.

Alaska Air Group rahbariyati oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. Kompaniya 2027-yilga qadar oʻzining barcha 400 dan ortiq samolyotlarini Starlink tizimi bilan toʻliq jihozlashni rejalashtirmoqda. Tizimning oʻziga xosligi shundaki, u samolyot havoga koʻtarilishidan oldin va qoʻngandan keyin ham uzluksiz ishlashda davom etadi.

StarlinkAlaska AirlinesSpaceXAviatsiyaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiSunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiBugun, 02:24Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaStarlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaBugun, 01:28Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiAvito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiBugun, 00:53Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiNovak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiBugun, 00:30SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarSpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarBugun, 00:22NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiNASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi