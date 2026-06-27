Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Buxoroda 26 iyun kuni g‘ayrioddiy va quvonchli voqea sodir bo‘ldi. Tug‘ruq og‘rig‘i boshlangan 22 yoshli ayol tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda chaqaloq dunyoga keldi.
Ma’lum qilinishicha, avtomobil yo‘ldagi tirbandlik sabab tug‘ruqxonaga o‘z vaqtida yetib bora olmagan. Vaziyatni to‘g‘ri baholagan shifokor va feldsher tug‘ruqni tez yordam mashinasining o‘zida qabul qilishga majbur bo‘lgan.
Tibbiyot xodimlarining tezkor va professional harakati natijasida chaqaloq sog‘-salomat tug‘ildi. Shundan keyin ona va yangi tug‘ilgan go‘dak shifoxonaga yetkazildi.
Xabarlarga ko‘ra, ayni paytda ona va bolaning ahvoli qoniqarli. Ularning hayotiga hech qanday xavf yo‘q.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…