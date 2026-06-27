OnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladi
Smartfonlar bozorida hamyonbop qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi oʻzining yangi hiti boʻlishi kutilayotgan N6 modeli haqidagi tafsilotlarni ochiqlashda davom etmoqda. 30-iyun kuni rasman taqdim etilishi rejalashtirilgan ushbu gadjet, oʻz narx toifasida rekord darajadagi quvvat manbai va yuqori texnik xususiyatlari bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning 8000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun kamdan-kam uchraydigan holat boʻlib, foydalanuvchilarga bir necha kunlik avtonom ish faoliyatini kafolatlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur model N seriyasidagi bunday katta quvvatli batareyaga ega boʻlgan ilk smartfon boʻladi.
Texnik imkoniyatlar va sovutish tizimiOnePlus N6 faqatgina batareyasi bilan cheklanib qolmaydi. Ishlab chiqaruvchi smartfonning 120 Hz yangilanish chastotasiga ega AMOLED displey bilan jihozlanishini tasdiqladi. Bu esa tasvirning silliqligi va ranglarning yorqinligini taʼminlab, oʻyinlar va multimedia kontentlari uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Hozircha ekranning aniq diagonali ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning sifati yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda.
Yana bir diqqatga sazovor jihat — bu qurilmaning sovutish tizimidir. Smartfon 5300 mm² maydonni egallagan bugʻlanish kamerasi bilan taʼminlangan. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bu 210 dollargacha boʻlgan smartfonlar segmentidagi eng yirik sovutish tizimi hisoblanadi. Bunday texnologiya qurilmaning qizib ketmasligini taʼminlab, uning uzoq muddatli samaradorligini oshiradi.
Kamera va unumdorlikFotografiya ishqibozlari uchun OnePlus N6 50 megapikselli asosiy datchikka ega qoʻshaloq kamera tizimini taklif etadi. Qurilma soniyasiga 60 kadr chastotali video yozish imkoniyatiga ega. Shuningdek, unda Dual View Video rejimi mavjud boʻlib, u foydalanuvchiga bir vaqtning oʻzida ham old, ham asosiy kameradan foydalangan holda tasvirga olish imkonini beradi. Selfi ishqibozlari uchun esa 8 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan.
Smartfonning ichki quvvati va tezkorligi haqida gap ketganda, dastlabki maʼlumotlarga koʻra, u MediaTek Dimensity 6300 chipsetiga tayanadi. Bu protsessor 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlashi va energiya samaradorligi bilan ajralib turadi. Qurilmaning taxminiy narxi 200-210 dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni Oʻzbekiston smartfon bozoridagi oʻrta boʻgʻin vakillari uchun jiddiy raqobatchiga aylantiradi.
…