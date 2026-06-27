OnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladi

·21·Texno
OnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladi

Smartfonlar bozorida hamyonbop qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi oʻzining yangi hiti boʻlishi kutilayotgan N6 modeli haqidagi tafsilotlarni ochiqlashda davom etmoqda. 30-iyun kuni rasman taqdim etilishi rejalashtirilgan ushbu gadjet, oʻz narx toifasida rekord darajadagi quvvat manbai va yuqori texnik xususiyatlari bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning 8000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun kamdan-kam uchraydigan holat boʻlib, foydalanuvchilarga bir necha kunlik avtonom ish faoliyatini kafolatlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur model N seriyasidagi bunday katta quvvatli batareyaga ega boʻlgan ilk smartfon boʻladi.

Texnik imkoniyatlar va sovutish tizimi

OnePlus N6 faqatgina batareyasi bilan cheklanib qolmaydi. Ishlab chiqaruvchi smartfonning 120 Hz yangilanish chastotasiga ega AMOLED displey bilan jihozlanishini tasdiqladi. Bu esa tasvirning silliqligi va ranglarning yorqinligini taʼminlab, oʻyinlar va multimedia kontentlari uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Hozircha ekranning aniq diagonali ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning sifati yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda.

Yana bir diqqatga sazovor jihat — bu qurilmaning sovutish tizimidir. Smartfon 5300 mm² maydonni egallagan bugʻlanish kamerasi bilan taʼminlangan. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bu 210 dollargacha boʻlgan smartfonlar segmentidagi eng yirik sovutish tizimi hisoblanadi. Bunday texnologiya qurilmaning qizib ketmasligini taʼminlab, uning uzoq muddatli samaradorligini oshiradi.

Kamera va unumdorlik

Fotografiya ishqibozlari uchun OnePlus N6 50 megapikselli asosiy datchikka ega qoʻshaloq kamera tizimini taklif etadi. Qurilma soniyasiga 60 kadr chastotali video yozish imkoniyatiga ega. Shuningdek, unda Dual View Video rejimi mavjud boʻlib, u foydalanuvchiga bir vaqtning oʻzida ham old, ham asosiy kameradan foydalangan holda tasvirga olish imkonini beradi. Selfi ishqibozlari uchun esa 8 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan.

Smartfonning ichki quvvati va tezkorligi haqida gap ketganda, dastlabki maʼlumotlarga koʻra, u MediaTek Dimensity 6300 chipsetiga tayanadi. Bu protsessor 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlashi va energiya samaradorligi bilan ajralib turadi. Qurilmaning taxminiy narxi 200-210 dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni Oʻzbekiston smartfon bozoridagi oʻrta boʻgʻin vakillari uchun jiddiy raqobatchiga aylantiradi.

OnePlusSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiYaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:57Sugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiSugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiBugun, 03:26AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiBugun, 02:51Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiSunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiBugun, 02:24Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiAlaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiBugun, 01:52Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaStarlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi