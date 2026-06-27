Kun fotosi: O‘zbekistonning yosh shaxmatchilari futbolchilarimizni AQSHda qo‘llab-quvvatladi
AQSHda bo‘lib o‘tayotgan jahon chempionatida ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari yurtdoshlarimizning iliq qo‘llab-quvvatlovini his qilmoqda. Bu safar ularni O‘zbekistonning yosh va iqtidorli shaxmatchilari ruhlantirdi.
Yosh shaxmatchilar futbolchilarimiz bilan uchrashib, esdalik uchun suratga tushdi. Ushbu surat sportning ikki turida yurt sharafini munosib himoya qilayotgan iste’dodli o‘zbekistonliklarni bir kadrda jamladi.
Suratda chapdan o‘ngga: yoshlar o‘rtasidagi jahon chempioni, CM Islombek Sindarov, O‘zbekiston milliy terma jamoasi hamda Turkiyaning “Istanbul Bashakshehir” klubi futbolchisi Abbos Fayzullayev, xalqaro grossmeyster Javohir Sindarov, O‘zbekiston terma jamoasi va Angliyaning “Manchester City” klubi himoyachisi Abduqodir Husanov, xalqaro grossmeyster Muhiddin Madaminov hamda O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi, “Surxon” klubi o‘ng qanot himoyachisi Behruz Karimov tasvirlangan.
Ushbu surat muxlislar orasida iliq taassurot uyg‘otib, o‘zbekistonlik yoshlarning sportdagi birdamligini yana bir bor namoyon etdi.
…