Yaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdi

·0·Texno
Yaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdi

Yaponiya olimlari koʻrinadigan oddiy yorugʻlikni yuqori energiyali ultrabinafsha (UB) nurlanishga aylantira oladigan yangi qattiq materialni ishlab chiqishdi. Kyusyu universiteti tadqiqotchilari tomonidan yaratilgan ushbu texnologiya zaharli erituvchilardan foydalanish zaruratini yoʻqotadi va fotonli apkonversiya sohasida inqilobiy qadam hisoblanadi. Nature Communications jurnalida chop etilgan ushbu kashfiyot kelajakda havoni tozalashdan tortib, 3D-bosma texnologiyalarigacha boʻlgan sohalarda keng qoʻllanilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ultrabinafsha nurlanish koʻrinadigan yorugʻlikka qaraganda ancha yuqori energiyaga ega boʻlib, u polimer smolalarni qotirish, dezinfeksiya qilish va turli fotokimyoviy jarayonlar uchun oʻta muhimdir. Biroq, Yer yuzasiga tushadigan quyosh nurlarining bor-yoʻgʻi 6 foizini ultrabinafsha tashkil etadi va uning ham faqat kichik qismidan amalda foydalanish mumkin. Shu sababli, oddiy quyosh nurini sunʼiy ravishda UB-nurlarga oʻtkazish texnologiyasi zamonaviy ilm-fanning ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlib kelayotgan edi.

Kvant fizikasi va fotonlar birlashishi

Yangi texnologiya asosi fotonli apkonversiya hodisasiga tayanadi. Kvant fizikasi qonunlariga koʻra, bir nechta past energiyali fotonlar birlashib, bitta yuqori energiyali fotonni hosil qilishi mumkin. Kyusyu universiteti dotsenti Yoichi Sasaki tushuntirishicha, bu jarayonni ikki piyola iliq suvning birlashib, bir piyola qaynoq suvga aylanishiga oʻxshatish mumkin. Tadqiqotchilar ushbu murakkab jarayonni amalga oshirish uchun maxsus molekulyar mexanizmdan foydalanishdi.

Jarayon "triplet-triplet annigilyatsiyasi" deb ataladigan mexanizmga asoslangan. Dastlab yorugʻlikni yutuvchi molekula qoʻzgʻalgan holatga oʻtadi va bu energiyani qoʻshni molekulaga uzatadi. Ikki dona shunday qoʻzgʻalgan molekula oʻzaro toʻqnashganda, ularning energiyasi birlashadi va natijada bitta ultrabinafsha fotoni ajralib chiqadi. Ilgari bunday tizimlar faqat suyuqliklarda samarali ishlagan boʻlsa, endilikda bu natijaga qattiq jismlarda ham erishildi.

Suyuq erituvchilardan voz kechish

Ilgari fotonli apkonversiya tizimlari asosan zaharli va tez bugʻlanib ketuvchi suyuq erituvchilarni talab qilardi. Ularni qattiq materiallarga koʻchirishga urinishlar esa muvaffaqiyatsizlikka uchrab kelgan: molekulalar bir-biriga haddan tashqari yaqin joylashgani sababli energiya oʻzaro toʻqnashuvga ulgurmay soʻnib qolar edi. Yapon olimlari bu muammoni dihidroindenoinden (DHI) deb ataluvchi organik yarim oʻtkazgich yordamida hal qilishdi.

Olimlar DHI molekulalariga maxsus alkil zanjirlarini biriktirish orqali molekulalar orasidagi masofani aniq nazorat qilishga muvaffaq boʻlishdi. Bu esa energiyani uzatish uchun yetarli darajadagi yaqinlikni taʼminladi, lekin energiyaning muddatidan oldin yoʻqolishiga yoʻl qoʻymadi. Natijada yaratilgan material 1,9 foizlik samaradorlikni koʻrsatdi, yaʼni har yuzta yutilgan yorugʻlik fotonidan ikkita UB-foton hosil boʻladi.

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, ushbu koʻrsatkich oddiy quyosh nuri ostida ishlaydigan qattiq materiallar uchun juda yuqori natija hisoblanadi. Koʻplab mavjud tizimlar hatto kuchli sunʼiy yorugʻlik ostida ham bunday samaradorlikka erisha olmaydi. Yangi materialning kimyoviy tuzilishi oddiy va ishlab chiqarish xarajatlari pastligi sababli, unga allaqachon patent olish uchun ariza topshirilgan.

Ushbu kashfiyot professor Nobuo Kimizuka uchun 14 yillik ilmiy faoliyatining yakuniy natijasi boʻldi. Olim oʻz maqolasini yakunlaganidan 11 kun oʻtib nafaqaga chiqdi. Uning fikricha, ushbu texnologiya kelajakda quyosh energiyasidan foydalanish samaradorligini oshirishda va ekologik toza kimyoviy jarayonlarni yoʻlga qoʻyishda yangi davrni ochib beradi.

TexnologiyaIlm-fanYaponiyaQuyosh EnergiyasiTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiOnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiBugun, 03:27Sugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiSugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiBugun, 03:26AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiBugun, 02:51Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiSunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiBugun, 02:24Alaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiAlaska Airlines barcha mintaqaviy samolyotlarini Starlink interneti bilan taʼminladiBugun, 01:52Starlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaStarlink sobiq muhandislari Eclipse Space startapiga asos soldi: Sunʼiy yoʻldoshlar Apple modeli asosidaBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi