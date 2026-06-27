Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»

·26·Sport
Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»

O‘zbekiston milliy jamoasi yarimhimoyachisi Odil Hamrobekov 2026 yilgi jahon chempionati 3-turidan o‘rin olgan Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi muhim uchrashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.

30 yoshli futbolchi O‘FA matbuot xizmatiga bergan intervyusida mundialda dunyoning eng kuchli futbolchilariga qarshi maydonga tushish jamoa uchun katta tajriba bo‘layotganini ta’kidladi.

«Dunyoning eng yaxshi futbolchilariga qarshi o‘ynash nasib qildi. Ko‘p tajriba oldik, deb o‘ylayman. Jahon chempionati darajasini birinchi marta his qilyapmiz va bu juda iliq taassurotlar qoldirmoqda», — dedi Hamrobekov.

Shu bilan birga, yarimhimoyachi dastlabki uchrashuvlardagi natijalar futbolchilarning o‘zini ham, muxlislarni ham qoniqtirmaganini tan oldi. Uning fikricha, ushbu jahon chempionati jamoaning kelgusidagi xalqaro musobaqalardagi ishtiroki uchun katta maktab vazifasini o‘taydi.

«Faqat natijalar o‘zimizni ham, muxlislarni ham qoniqtirmayapti. Ammo bu mundial kelajakda Osiyo chempionati va boshqa xalqaro turnirlarda ishtirok etishimiz uchun katta maktab bo‘lyapti. Ayniqsa, biz bilan kelgan yosh futbolchilar uchun bu juda foydali», — deya qo‘shimcha qildi u.

Hamrobekov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati juda kichik bo‘lsa ham, jamoa undan oxirigacha foydalanishga harakat qilishini bildirdi.

«Bizning o‘yinimizgacha ko‘p narsa oydinlashadi. Jamoa bilan hatto kichik imkoniyatdan ham maksimal foydalanishga harakat qilamiz. Agar keyingi bosqichga chiqa olsak, bu xalqimiz uchun katta xursandchilik bo‘ladi. Guruhdan chiqib, yaxshi xotiralar qoldirishni istaymiz», — dedi futbolchi.

Milliy jamoa yarimhimoyachisining ta’kidlashicha, Kongo DRga qarshi bahsda har ikki tomon ham faqat g‘alaba uchun maydonga tushadi.

«Ruhan va jismonan yaxshiroq tayyor bo‘lgan jamoa o‘z maqsadiga erishadi, deb o‘ylayman. Biz borimizni beramiz. Bu uchrashuvga faoliyatimizdagi so‘nggi o‘yindek yondashishimiz kerak. Umid qilamanki, natija biz xohlagandek bo‘ladi», — deya ta’kidladi Hamrobekov.

U, shuningdek, jahon chempionati orqali O‘zbekistonni butun dunyo yanada yaxshiroq taniyotganidan faxrlanayotganini aytdi.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Kongo DR o‘rtasidagi uchrashuv 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi. Hozirda Afrika vakili hisobida 1 ochko bor, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi esa hali ochko to‘play olmagan.

Odil HamrobekovO'zbekistonKongoOsiyo kubi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Senegal va Iroq uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadiSenegal va Iroq uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadiKecha, 23:18Fransiya va Norvegiya guruh peshqadamligi uchun kurashmoqda...Fransiya va Norvegiya guruh peshqadamligi uchun kurashmoqda...Kecha, 23:12Qatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruvQatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruvKecha, 22:07Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdiJorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdiKecha, 22:04Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Kecha, 21:41Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Kecha, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi