Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»
O‘zbekiston milliy jamoasi yarimhimoyachisi Odil Hamrobekov 2026 yilgi jahon chempionati 3-turidan o‘rin olgan Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi muhim uchrashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.
30 yoshli futbolchi O‘FA matbuot xizmatiga bergan intervyusida mundialda dunyoning eng kuchli futbolchilariga qarshi maydonga tushish jamoa uchun katta tajriba bo‘layotganini ta’kidladi.
«Dunyoning eng yaxshi futbolchilariga qarshi o‘ynash nasib qildi. Ko‘p tajriba oldik, deb o‘ylayman. Jahon chempionati darajasini birinchi marta his qilyapmiz va bu juda iliq taassurotlar qoldirmoqda», — dedi Hamrobekov.
Shu bilan birga, yarimhimoyachi dastlabki uchrashuvlardagi natijalar futbolchilarning o‘zini ham, muxlislarni ham qoniqtirmaganini tan oldi. Uning fikricha, ushbu jahon chempionati jamoaning kelgusidagi xalqaro musobaqalardagi ishtiroki uchun katta maktab vazifasini o‘taydi.
«Faqat natijalar o‘zimizni ham, muxlislarni ham qoniqtirmayapti. Ammo bu mundial kelajakda Osiyo chempionati va boshqa xalqaro turnirlarda ishtirok etishimiz uchun katta maktab bo‘lyapti. Ayniqsa, biz bilan kelgan yosh futbolchilar uchun bu juda foydali», — deya qo‘shimcha qildi u.
Hamrobekov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati juda kichik bo‘lsa ham, jamoa undan oxirigacha foydalanishga harakat qilishini bildirdi.
«Bizning o‘yinimizgacha ko‘p narsa oydinlashadi. Jamoa bilan hatto kichik imkoniyatdan ham maksimal foydalanishga harakat qilamiz. Agar keyingi bosqichga chiqa olsak, bu xalqimiz uchun katta xursandchilik bo‘ladi. Guruhdan chiqib, yaxshi xotiralar qoldirishni istaymiz», — dedi futbolchi.
Milliy jamoa yarimhimoyachisining ta’kidlashicha, Kongo DRga qarshi bahsda har ikki tomon ham faqat g‘alaba uchun maydonga tushadi.
«Ruhan va jismonan yaxshiroq tayyor bo‘lgan jamoa o‘z maqsadiga erishadi, deb o‘ylayman. Biz borimizni beramiz. Bu uchrashuvga faoliyatimizdagi so‘nggi o‘yindek yondashishimiz kerak. Umid qilamanki, natija biz xohlagandek bo‘ladi», — deya ta’kidladi Hamrobekov.
U, shuningdek, jahon chempionati orqali O‘zbekistonni butun dunyo yanada yaxshiroq taniyotganidan faxrlanayotganini aytdi.
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Kongo DR o‘rtasidagi uchrashuv 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi. Hozirda Afrika vakili hisobida 1 ochko bor, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi esa hali ochko to‘play olmagan.
…