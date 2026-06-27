Volkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqda

·0·Avto
Volkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqda

Germaniyaning mashhur avtomobil ishlab chiqaruvchisi Volkswagen mamlakatdagi to‘rtta zavodini yopish va xodimlar sonini 100 ming nafargacha qisqartirish ehtimolini ko‘rib chiqmoqda. Bu haqda Reuters agentligi kompaniyadagi manbalariga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur reja kompaniyaning kuzatuv kengashi a’zolariga taqdim etilgan bo‘lib, u 9 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan yig‘ilishda muhokama qilinishi kutilmoqda.

Xabarlarga ko‘ra, Hannover, Zwickau, Emden shaharlaridagi zavodlar hamda Audi kompaniyasining Nekkarzulm shahrida joylashgan korxonasi yopilishi mumkin. Bu esa 45 mingdan ortiq ish o‘rnining qisqarishiga sabab bo‘ladi. Mazkur ko‘rsatkich Volkswagen avvalroq e’lon qilgan 50 ming nafar xodimni qisqartirish rejasiga qo‘shimcha bo‘ladi.

Agar ushbu reja amalga oshirilsa, 100 ming nafargacha xodimning ishdan bo‘shatilishi va to‘rtta yig‘uv zavodining yopilishi jahon avtomobil sanoati tarixidagi eng yirik restrukturizatsiyalardan biri sifatida qayd etilishi mumkin.

Reuters manbalariga ko‘ra, kompaniya bosh direktori Oliver Blume ushbu tashabbusni hafta boshida yuqori lavozimli menejerlarga taqdim etgan. U keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirishni rejalashtirayotgan bo‘lsa-da, mazkur qaror kasaba uyushmalari hamda kompaniyaning ikkinchi yirik aksiyadori sanalgan Germaniyaning Quyi Saksoniya yer hukumati qarshiligiga uchrashi mumkin.

Shuningdek, Volkswagen keyingi besh yil davomida investitsiyalar hajmini taxminan 15 foizga qisqartirish, uni 130 milliard yevrodan biroz yuqori darajaga tushirish rejasini ham ko‘rib chiqmoqda. Bundan tashqari, kompaniya o‘zining asosiy Volkswagen brendi va ehtiyot qismlar biznesini alohida tuzilmalarga ajratish masalasini ham muhokama qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaAmazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaKecha, 22:20AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiAQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiKecha, 20:55Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobKecha, 16:56Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishKecha, 15:52Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiAfsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiKecha, 14:58Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiRenault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiKecha, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi