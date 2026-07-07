Argentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzating
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Argentina va Misr terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi.
Uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da Atlanta shahridagi stadionda boshlanadi.
Mazkur o‘yinni Zamin.uz saytida jonli matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin. Bahs davomida asosiy voqealar, xavfli hujumlar, gollar, almashtirishlar va boshqa muhim holatlar tezkor yoritib boriladi.
Statistik baholarga ko‘ra, Argentinaning 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish imkoniyati 72 foiz deb ko‘rsatilgan. Misrning imkoniyati 9 foiz, uchrashuvning qo‘shimcha vaqtga o‘tishi ehtimoli esa 19 foizni tashkil etmoqda.
Argentina va Misr o‘rtasidagi o‘yin tafsilotlarini Zamin.uz saytida jonli kuzatib boring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…