Rodri Portugaliyaga qarshi o‘yindagi xatosini tan oldi

·87·Sport
Rodri Portugaliyaga qarshi o‘yindagi xatosini tan oldi

Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Rodri Portugaliyaga qarshi bahsdagi harakati uchun Bernardu Silvadan kechirim so‘radi.

U portugaliyalik yarim himoyachi vaziyatdan foydalana olmaganidan keyin xursandchilik qilganini noto‘g‘ri deb baholadi.

Rodri bu haqda shunday dedi: «Bernardudan uning zarbani amalga oshira olmaganini nishonlaganim uchun uzr so‘ramoqchiman. Bu borada aybdorman».

Ispaniya va Portugaliya o‘rtasidagi nimchorak final qattiq kurashlar ostida o‘tdi. Uchrashuv taqdirini 90+1-daqiqada Mikel Merino urgan gol hal qildi.

Statistikada Ispaniya 15 ta, Portugaliya 10 ta zarba bergan. Darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar bo‘yicha ham ispaniyaliklar ustun keldi. Bahsdan keyin esa Rodri raqibiga nisbatan qilgan harakatini tan olib, ochiq uzr so‘radi.

IspaniyaPortugaliyaRodriBernardu SilvaMikel MerinoNimchorak final
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Bugun, 10:47Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Bugun, 10:44AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»Bugun, 10:41Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...Bugun, 10:37JCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdiBugun, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi