Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»

·48·Sport
Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»

Belgiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garsiya JCH-2026 1/8 finalida AQSH ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi yirik g‘alabadan so‘ng jamoasi o‘yinini yuqori baholadi.

Mutaxassis futbolchilar rejaga to‘liq amal qilganini ta’kidlab, tun bo‘yi uxlamay terma jamoani qo‘llab-quvvatlagan belgiyalik muxlislarga alohida minnatdorchilik bildirdi.

«Jamoangiz bilan faxrlanishingiz mumkin»

Rudi Garsiya uchrashuvdan keyingi ilk so‘zlarini Belgiyadagi muxlislarga bag‘ishladi.

«Hozir Belgiyada tonggi soat 4:00. Uxlamasdan bizga muxlislik qilgan barcha belgiyaliklarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bugun jamoangiz bilan faxrlanishingiz mumkin», — dedi u.

Murabbiyning fikricha, jamoa muxlislarning ishonchini yorqin g‘alaba va ishonchli o‘yin bilan oqladi.

Belgiya rejaga to‘liq amal qildi

Belgiya AQSHga qarshi bahsda hujumkor va tartibli futbol namoyish etib, raqibini yirik hisobda mag‘lub qildi.

«Bugun Belgiya katta futbol davlati ekanini namoyish etdik. Biz ajoyib o‘yin ko‘rsatdik va rejamizga to‘liq amal qildik», — dedi Garsiya.

Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar uchrashuv davomida murabbiylar shtabi belgilab bergan vazifalarni yuqori saviyada bajargan.

Onananing jarohati xavotir uyg‘otdi

G‘alabali bahsda Belgiya uchun yagona salbiy holat Onananing jarohat olishi bo‘ldi.

«Aniq nima yuz berganini bilmayman. Lekin menimcha, undagi jarohat jiddiy», — dedi murabbiy.

Futbolchining holati tibbiy ko‘rikdan so‘ng aniq bo‘ladi. Uning navbatdagi uchrashuvda ishtirok etishi hozircha so‘roq ostida qolmoqda.

Oldinda Ispaniyaga qarshi sinov

AQSHni 4:1 hisobida mag‘lub etgan Belgiya chorakfinalda Ispaniya milliy jamoasi bilan to‘qnash keladi.

Rudi Garsiya shogirdlari 1/8 finalda kuchli bayonot berdi. Endi belgiyaliklar chempionlikka da’vogarlardan biri bo‘lgan Ispaniyaga qarshi o‘z saviyasini yana bir bor isbotlashi kerak.

Rudi GarciaBelgiyaAQSHIspaniyaOnana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiKrishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiBugun, 11:11Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Bugun, 10:47AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»Bugun, 10:41Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...Bugun, 10:37JCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdiBugun, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi