Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»
Belgiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garsiya JCH-2026 1/8 finalida AQSH ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi yirik g‘alabadan so‘ng jamoasi o‘yinini yuqori baholadi.
Mutaxassis futbolchilar rejaga to‘liq amal qilganini ta’kidlab, tun bo‘yi uxlamay terma jamoani qo‘llab-quvvatlagan belgiyalik muxlislarga alohida minnatdorchilik bildirdi.
«Jamoangiz bilan faxrlanishingiz mumkin»
Rudi Garsiya uchrashuvdan keyingi ilk so‘zlarini Belgiyadagi muxlislarga bag‘ishladi.
«Hozir Belgiyada tonggi soat 4:00. Uxlamasdan bizga muxlislik qilgan barcha belgiyaliklarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bugun jamoangiz bilan faxrlanishingiz mumkin», — dedi u.
Murabbiyning fikricha, jamoa muxlislarning ishonchini yorqin g‘alaba va ishonchli o‘yin bilan oqladi.
Belgiya rejaga to‘liq amal qildi
Belgiya AQSHga qarshi bahsda hujumkor va tartibli futbol namoyish etib, raqibini yirik hisobda mag‘lub qildi.
«Bugun Belgiya katta futbol davlati ekanini namoyish etdik. Biz ajoyib o‘yin ko‘rsatdik va rejamizga to‘liq amal qildik», — dedi Garsiya.
Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar uchrashuv davomida murabbiylar shtabi belgilab bergan vazifalarni yuqori saviyada bajargan.
Onananing jarohati xavotir uyg‘otdi
G‘alabali bahsda Belgiya uchun yagona salbiy holat Onananing jarohat olishi bo‘ldi.
«Aniq nima yuz berganini bilmayman. Lekin menimcha, undagi jarohat jiddiy», — dedi murabbiy.
Futbolchining holati tibbiy ko‘rikdan so‘ng aniq bo‘ladi. Uning navbatdagi uchrashuvda ishtirok etishi hozircha so‘roq ostida qolmoqda.
Oldinda Ispaniyaga qarshi sinov
AQSHni 4:1 hisobida mag‘lub etgan Belgiya chorakfinalda Ispaniya milliy jamoasi bilan to‘qnash keladi.
Rudi Garsiya shogirdlari 1/8 finalda kuchli bayonot berdi. Endi belgiyaliklar chempionlikka da’vogarlardan biri bo‘lgan Ispaniyaga qarshi o‘z saviyasini yana bir bor isbotlashi kerak.
…