Britaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqda

·36·Avto
Britaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqda

Buyuk Britaniya avtomobil bozori va yoʻl harakati xavfsizligi tizimi jiddiy inqirozga yuz tutmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, mamlakatda har yili 750 mingga yaqin transport vositasi rasmiy roʻyxatdan gʻoyib boʻlib, jinoiy sxemalar qurboniga aylanmoqda. Bu holat nafaqat iqtisodiy zarar keltirmoqda, balki yoʻllarda qonunbuzarliklar koʻpayishiga ham sabab boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobillarni qayta ishlash assotsiatsiyasi (Vehicle Recyclers Association) rahbari Andy Lathamning Autocar nashriga maʼlum qilishicha, Britaniya yoʻllaridan har yili 650 mingdan 841 minggacha avtomobil "hisobdan chiqib" ketmoqda. Ushbu mashinalarning taqdiri nomaʼlumligicha qolayotgani soha mutaxassislarini jiddiy tashvishga solgan. Mazkur raqamlar DVLA (Haydovchilar va transport vositalarini litsenziyalash agentligi)ga yuborilgan rasmiy soʻrovnomalar natijasida ochiqlandi.

Noqonuniy eksport va "arvoh" raqamlar

Lathamning taʼkidlashicha, yoʻqolgan avtomobillarning katta qismi oʻgʻirlangan va keyinchalik hech qanday hujjatsiz qismlarga boʻlib yuborilgan yoki noqonuniy ravishda chet elga eksport qilingan. Nazoratning sustligi jinoyatchilarga avtomobil ehtiyot qismlari va shinalarni konteynerlarda xorijga joʻnatish imkonini bermoqda. Shuningdek, litsenziyasiz faoliyat yuritayotgan mingdan ortiq "shoxobchalar" oʻgʻirlangan qismlarni onlayn platformalar orqali erkin sotmoqda.

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri — soxta va "arvoh" (mavjud boʻlmagan) davlat raqamlaridan foydalanishdir. Jinoyatchilar ANPR (avtomatik raqamni aniqlash) kameralarini aldash uchun oʻgʻirlangan mashinalarga boshqa avtomobillarning raqamlarini taqib olishmoqda. Statistikaga koʻra, Britaniya kameralari kuniga 100 millionta raqamni skaner qiladi, biroq ularning 1-2 foizi oʻqib boʻlmaydigan yoki shubhali hisoblanadi.

Ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlar

Soxta raqamlar va noqonuniy savdo faqatgina avtomobil oʻgʻirligi bilan cheklanib qolmaydi. Motor Insurers' Bureau (MIB) vakili Martin Saundersning soʻzlariga koʻra, bunday transport vositalari koʻpincha quyidagi jinoyatlarda ishtirok etadi:

  • Giyohvand moddalar savdosi va uyushgan jinoyatchilik;
  • Taqiqlangan hududlarga kirish uchun toʻlovlardan qochish;
  • Sugʻurta polisisiz harakatlanish va jarimalarni toʻlamaslik;
  • Yoʻl harakati qoidalarini qoʻpol ravishda buzish.
Ushbu holat oddiy haydovchilarning hamyoniga ham zarba bermoqda. Noqonuniy bozordagi faollik va sugʻurtasiz haydovchilarning koʻpayishi oqibatida mamlakatda sugʻurta mukofotlari narxi keskin koʻtarilib ketgan. Mutaxassislar hukumatni avtomobillarni utilizatsiya qilish va raqamlarni nazorat qilish tizimini zudlik bilan isloh qilishga chaqirmoqda.

Britaniya tajribasi shuni koʻrsatadiki, raqamli nazorat tizimlari rivojlangan boʻlsa-da, jismoniy nazorat va litsenziyalash jarayonidagi boʻshliqlar yirik jinoiy tarmoqlar shakllanishiga sharoit yaratadi. Oʻzbekiston kabi avtomobillashuv darajasi oʻsib borayotgan mamlakatlar uchun ham bunday xalqaro tajriba va xatolar nazorat tizimini takomillashtirishda muhim dars boʻlishi mumkin.

Buyuk BritaniyaAvtomobil OʻgʻirligiKriminalANPRSugʻurta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBuyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBugun, 10:22Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBritaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBugun, 09:22Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartGenesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartKecha, 23:25Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiElektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiKecha, 21:24AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariAvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariKecha, 20:23Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiKecha, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi