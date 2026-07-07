Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...

·108·Sport
Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...

Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi.

Portugaliya 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, mundialdagi ishtirokini yakunladi. Ronaldu esa milliy jamoa uchun bor kuchini sarflaganini va vijdoni pok ekanini ta’kidladi.

«Portugaliya uchun uchta sovrin yutdim»

Ronaldu milliy jamoadagi o‘rni va mamlakat futboliga qo‘shgan hissasi haqida gapirdi.

«Men bor kuchimni sarfladim. Portugaliya uchun uchta sovrin yutib berdim. Mengacha esa Portugaliyada birorta ham sovrin yo‘q edi», — dedi u.

Hujumchining so‘zlariga ko‘ra, u terma jamoa safida o‘z oldiga qo‘ygan vazifalarni bajarish uchun bor imkoniyatini ishga solgan.

Yevro-2016 kubogini alohida ta’kidladi

Ronaldu Portugaliya bilan qo‘lga kiritgan sovrinlar orasida Yevro-2016 chempionligini eng muhim yutuq sifatida ko‘rsatdi.

«Yevro-2016dagi kubok — milliy jamoa qo‘lga kiritgan eng muhim sovrin. Rostini aytsam, men uchun uning ahamiyati jahon chempionatini yutish bilan teng», — dedi forvard.

Portugaliya o‘sha musobaqada ilk bor Yevropa chempioniga aylangan edi.

Ispaniya Portugaliyani to‘xtatdi

JCH-2026 1/8 finalida Portugaliya Ispaniyaga qarshi maydonga tushdi.

Murosasiz o‘tgan bahsda ispaniyaliklar 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, chorakfinalga yo‘l oldi. Portugaliya esa musobaqa bilan xayrlashdi.

«Ertaga yangi kun»

Ronaldu uchrashuvdan keyingi murojaatini xotirjam, ammo ta’sirli so‘zlar bilan yakunladi.

«Vijdonim pok holda jamoadan ketyapman. Bor imkoniyatimni ishga soldim. Ertaga yangi kun. Hayot davom etadi», — dedi u.

Bu so‘zlar portugaliyalik yulduzning milliy jamoadagi faoliyati yakunlanayotganiga ishora sifatida qabul qilinmoqda. Ronalduning termadagi davri tugasa ham, uning Portugaliya futbolida qoldirgan izi uzoq yillar unutilmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Bugun, 10:47Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Bugun, 10:44AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»Bugun, 10:41JCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdiBugun, 10:34Krishtianu Ronaldu: «Vijdonim toza holda ketyapman»Krishtianu Ronaldu: «Vijdonim toza holda ketyapman»Bugun, 10:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi