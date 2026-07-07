Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...
Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi.
Portugaliya 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, mundialdagi ishtirokini yakunladi. Ronaldu esa milliy jamoa uchun bor kuchini sarflaganini va vijdoni pok ekanini ta’kidladi.
«Portugaliya uchun uchta sovrin yutdim»
Ronaldu milliy jamoadagi o‘rni va mamlakat futboliga qo‘shgan hissasi haqida gapirdi.
«Men bor kuchimni sarfladim. Portugaliya uchun uchta sovrin yutib berdim. Mengacha esa Portugaliyada birorta ham sovrin yo‘q edi», — dedi u.
Hujumchining so‘zlariga ko‘ra, u terma jamoa safida o‘z oldiga qo‘ygan vazifalarni bajarish uchun bor imkoniyatini ishga solgan.
Yevro-2016 kubogini alohida ta’kidladi
Ronaldu Portugaliya bilan qo‘lga kiritgan sovrinlar orasida Yevro-2016 chempionligini eng muhim yutuq sifatida ko‘rsatdi.
«Yevro-2016dagi kubok — milliy jamoa qo‘lga kiritgan eng muhim sovrin. Rostini aytsam, men uchun uning ahamiyati jahon chempionatini yutish bilan teng», — dedi forvard.
Portugaliya o‘sha musobaqada ilk bor Yevropa chempioniga aylangan edi.
Ispaniya Portugaliyani to‘xtatdi
JCH-2026 1/8 finalida Portugaliya Ispaniyaga qarshi maydonga tushdi.
Murosasiz o‘tgan bahsda ispaniyaliklar 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, chorakfinalga yo‘l oldi. Portugaliya esa musobaqa bilan xayrlashdi.
«Ertaga yangi kun»
Ronaldu uchrashuvdan keyingi murojaatini xotirjam, ammo ta’sirli so‘zlar bilan yakunladi.
«Vijdonim pok holda jamoadan ketyapman. Bor imkoniyatimni ishga soldim. Ertaga yangi kun. Hayot davom etadi», — dedi u.
Bu so‘zlar portugaliyalik yulduzning milliy jamoadagi faoliyati yakunlanayotganiga ishora sifatida qabul qilinmoqda. Ronalduning termadagi davri tugasa ham, uning Portugaliya futbolida qoldirgan izi uzoq yillar unutilmaydi.
…