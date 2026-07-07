JCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdi
JCH-2026 1/8 finalida Belgiya milliy jamoasi AQSHni 4:1 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning chorakfinaliga yo‘l oldi.
Sietlda kechgan uchrashuvda yevropaliklar hujumda ancha samarali harakat qildi. Sharl de Ketelare dubl qayd etgan bo‘lsa, Hans Vanaken va Romelu Lukaku ham raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
De Ketelare o‘yin qahramoniga aylandi
Belgiya hisobni 9-daqiqada ochdi. De Ketelare tezkor hujumni gol bilan yakunlab, jamoasini oldinga olib chiqdi.
AQSH 31-daqiqada Malik Tillmanning goli orqali hisobni tenglashtirdi. Biroq atigi ikki daqiqa o‘tib, De Ketelare yana bir bor aniq zarba berib, dubl rasmiylashtirdi.
Vanaken va Lukaku g‘alabani mustahkamladi
Ikkinchi bo‘limda Belgiya ustunlikni yanada oshirdi. 57-daqiqada Hans Vanaken hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida esa zaxiradan maydonga tushgan Romelu Lukaku gol urib, yakuniy natijani belgiladi — 4:1.
AQSH mundial bilan xayrlashdi
Mezbonlar raqib hujumlarini to‘xtatishda qiynaldi. Tillmanning goli AQSHga umid bergan bo‘lsa-da, Belgiya qisqa vaqt ichida yana oldinga chiqib, o‘yin nazoratini qo‘ldan chiqarmadi.
Shu tariqa, AQSH JCH-2026dagi ishtirokini 1/8 finalda yakunladi.
Belgiyaning navbatdagi raqibi — Ispaniya
Belgiya chorakfinalda Ispaniya milliy jamoasi bilan kuch sinashadi. Ispaniya esa avvalgi bosqichda Portugaliyani musobaqadan chiqarib yuborgan edi.
JCH-2026. 1/8 final
AQSH — Belgiya 1:4
Gollar: Tillman, 31 — De Ketelare, 9, 33; Vanaken, 57; Lukaku, 90+3.
Ogohlantirishlar: Makkenni, 35; Tillman, 69.
Belgiya Sietlda kuchli bayonot berdi. Endi oldinda Ispaniyaga qarshi yanada og‘ir sinov turibdi.
…