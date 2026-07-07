JCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdi

·94·Sport
JCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdi

JCH-2026 1/8 finalida Belgiya milliy jamoasi AQSHni 4:1 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning chorakfinaliga yo‘l oldi.

Sietlda kechgan uchrashuvda yevropaliklar hujumda ancha samarali harakat qildi. Sharl de Ketelare dubl qayd etgan bo‘lsa, Hans Vanaken va Romelu Lukaku ham raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

De Ketelare o‘yin qahramoniga aylandi

Belgiya hisobni 9-daqiqada ochdi. De Ketelare tezkor hujumni gol bilan yakunlab, jamoasini oldinga olib chiqdi.

AQSH 31-daqiqada Malik Tillmanning goli orqali hisobni tenglashtirdi. Biroq atigi ikki daqiqa o‘tib, De Ketelare yana bir bor aniq zarba berib, dubl rasmiylashtirdi.

Vanaken va Lukaku g‘alabani mustahkamladi

Ikkinchi bo‘limda Belgiya ustunlikni yanada oshirdi. 57-daqiqada Hans Vanaken hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida esa zaxiradan maydonga tushgan Romelu Lukaku gol urib, yakuniy natijani belgiladi — 4:1.

AQSH mundial bilan xayrlashdi

Mezbonlar raqib hujumlarini to‘xtatishda qiynaldi. Tillmanning goli AQSHga umid bergan bo‘lsa-da, Belgiya qisqa vaqt ichida yana oldinga chiqib, o‘yin nazoratini qo‘ldan chiqarmadi.

Shu tariqa, AQSH JCH-2026dagi ishtirokini 1/8 finalda yakunladi.

Belgiyaning navbatdagi raqibi — Ispaniya

Belgiya chorakfinalda Ispaniya milliy jamoasi bilan kuch sinashadi. Ispaniya esa avvalgi bosqichda Portugaliyani musobaqadan chiqarib yuborgan edi.

JCH-2026. 1/8 final

AQSH — Belgiya 1:4

Gollar: Tillman, 31 — De Ketelare, 9, 33; Vanaken, 57; Lukaku, 90+3.

Ogohlantirishlar: Makkenni, 35; Tillman, 69.

Belgiya Sietlda kuchli bayonot berdi. Endi oldinda Ispaniyaga qarshi yanada og‘ir sinov turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Bugun, 11:30Mourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaMourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 11:26JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaJCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaBugun, 11:23Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiRonaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiBugun, 11:21Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiUnay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiBugun, 11:18Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiKrishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi