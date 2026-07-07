Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...

·153·Sport
Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...

Kabo-Verde milliy jamoasi darvozaboni Vozinya va Argentina sardori Lionel Messi o‘rtasidagi o‘yindan keyingi suhbat tafsilotlari ma’lum bo‘ldi.

Qayd etilishicha, Messi tajribali darvozabonga uni «Inter Mayami» safida ko‘rishdan mamnun bo‘lishini aytgan. Bu haqda «Milan»ning sobiq yarimhimoyachisi Rodni Strasser ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma’lum qildi.

Messi Vozinyaga iliq fikr bildirdi

Strasserning so‘zlariga ko‘ra, Argentina va Kabo-Verde o‘rtasidagi uchrashuvdan so‘ng Messi Vozinya bilan suhbatlashgan.

Aynan shu muloqot paytida argentinalik yulduz darvozabonni «Inter Mayami» tarkibida ko‘rishdan mamnun bo‘lishini bildirgani aytilmoqda.

Bu gap Vozinyaning jahon chempionatidagi ishonchli o‘yini yuqori baholanayotganidan dalolat berdi.

Turnir oldidan yangi klub izlagan

Rodni Strasserning ma’lum qilishicha, mundial boshlanishidan oldin Vozinya undan o‘ziga yangi klub topishda yordam berishini so‘ragan.

Biroq sobiq futbolchi darvozabonga transfer masalasi haqida ortiqcha o‘ylamasdan, butun e’tiborini jahon chempionatiga qaratishni maslahat bergan.

Endi esa Vozinyaning turnirdagi harakatlari uning kelajagi haqidagi gap-so‘zlarni yanada kuchaytirdi.

«Mundialning eng yaxshi darvozaboni»

Strasser Vozinyani JCH-2026ning eng yaxshi darvozaboni deb hisoblashini ham ta’kidladi.

Kabo-Verde vakili turnir davomida ishonchli seyvlari va barqaror o‘yini bilan muxlislar e’tiborini qozondi.

Avvalroq u darvozabonlar orasida ijtimoiy tarmoqdagi obunachilar soni bo‘yicha tarixiy rekord o‘rnatgani ham xabar qilingan edi.

«Inter Mayami» varianti muhokamaga sabab bo‘ldi

Hozircha Messining so‘zlari rasmiy transfer taklifi ekani haqida ma’lumot yo‘q.

Shunga qaramay, dunyo futboli afsonasining bunday fikri Vozinyaning nomi atrofidagi qiziqishni yanada oshirdi. Kecha yangi klub qidirgan darvozabon, bugun Messining e’tiboriga tushdi — futbolda ba’zan bitta turnir butun faoliyatni o‘zgartirishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Bugun, 11:30Mourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaMourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 11:26JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaJCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaBugun, 11:23Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiRonaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiBugun, 11:21Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiUnay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiBugun, 11:18Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiKrishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi