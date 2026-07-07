Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...
Kabo-Verde milliy jamoasi darvozaboni Vozinya va Argentina sardori Lionel Messi o‘rtasidagi o‘yindan keyingi suhbat tafsilotlari ma’lum bo‘ldi.
Qayd etilishicha, Messi tajribali darvozabonga uni «Inter Mayami» safida ko‘rishdan mamnun bo‘lishini aytgan. Bu haqda «Milan»ning sobiq yarimhimoyachisi Rodni Strasser ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma’lum qildi.
Messi Vozinyaga iliq fikr bildirdi
Strasserning so‘zlariga ko‘ra, Argentina va Kabo-Verde o‘rtasidagi uchrashuvdan so‘ng Messi Vozinya bilan suhbatlashgan.
Aynan shu muloqot paytida argentinalik yulduz darvozabonni «Inter Mayami» tarkibida ko‘rishdan mamnun bo‘lishini bildirgani aytilmoqda.
Bu gap Vozinyaning jahon chempionatidagi ishonchli o‘yini yuqori baholanayotganidan dalolat berdi.
Turnir oldidan yangi klub izlagan
Rodni Strasserning ma’lum qilishicha, mundial boshlanishidan oldin Vozinya undan o‘ziga yangi klub topishda yordam berishini so‘ragan.
Biroq sobiq futbolchi darvozabonga transfer masalasi haqida ortiqcha o‘ylamasdan, butun e’tiborini jahon chempionatiga qaratishni maslahat bergan.
Endi esa Vozinyaning turnirdagi harakatlari uning kelajagi haqidagi gap-so‘zlarni yanada kuchaytirdi.
«Mundialning eng yaxshi darvozaboni»
Strasser Vozinyani JCH-2026ning eng yaxshi darvozaboni deb hisoblashini ham ta’kidladi.
Kabo-Verde vakili turnir davomida ishonchli seyvlari va barqaror o‘yini bilan muxlislar e’tiborini qozondi.
Avvalroq u darvozabonlar orasida ijtimoiy tarmoqdagi obunachilar soni bo‘yicha tarixiy rekord o‘rnatgani ham xabar qilingan edi.
«Inter Mayami» varianti muhokamaga sabab bo‘ldi
Hozircha Messining so‘zlari rasmiy transfer taklifi ekani haqida ma’lumot yo‘q.
Shunga qaramay, dunyo futboli afsonasining bunday fikri Vozinyaning nomi atrofidagi qiziqishni yanada oshirdi. Kecha yangi klub qidirgan darvozabon, bugun Messining e’tiboriga tushdi — futbolda ba’zan bitta turnir butun faoliyatni o‘zgartirishi mumkin.
…