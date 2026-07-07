AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»

·69·Sport
AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»

AQSH milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino JCH-2026 1/8 finalida Belgiyaga qarshi uchrashuvdan so‘ng mag‘lubiyat sabablari haqida ochiq gapirdi.

AQSH 1:4 hisobida yutqazib, mundial bilan xayrlashdi. Argentinalik mutaxassis jamoa o‘yinga tayyor emasdek ko‘ringanini va natija uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini ta’kidladi.

«O‘yinga boshidanoq kirisha olmadik»

Pochettinoning aytishicha, AQSH uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq o‘z o‘yinini ko‘rsata olmagan.

«Hamma ko‘rdi, biz o‘yinga boshidanoq kirisha olmadik. Bu bahsda go‘yo maydonda yo‘q edik», — dedi u.

AQSH hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirgan bo‘lsa-da, keyingi hujumning o‘zida yana gol o‘tkazib yubordi va o‘yin nazoratini raqibga topshirdi.

«Belgiya bizdan kuchliroq edi»

AQSH ustozi raqibning g‘alabasini tan oldi va mag‘lubiyat uchun bahona izlashni istamasligini bildirdi.

«Belgiya milliy jamoasini tabriklayman, ular bizdan kuchliroq edilar. Bu kun bizniki emas edi. Bahona izlashning hojati yo‘q», — dedi Pochettino.

Uning fikricha, AQSH o‘z imkoniyatlariga mos o‘yin saviyasini namoyish eta olmagan.

Jamoa mag‘lubiyatdan saboq chiqarishi kerak

Pochettino endi asosiy vazifa o‘yinni chuqur tahlil qilish va jamoa nima uchun avvalgi bahslardagidek tayyorlana olmaganini tushunish ekanini aytdi.

«Biz o‘rganishimiz kerak. Bu tahlil qilish, saboq chiqarish va nima uchun bu o‘yinga avvalgi bahslardagidek tayyorlana olmaganimizni anglash jarayonidir», — dedi murabbiy.

Uning ta’kidlashicha, mag‘lubiyatga bir nechta sabab bo‘lishi mumkin, ammo eng oddiy javob — o‘sha kuni na jamoaviy, na individual jihatdan o‘yin chiqmagan.

«Mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman»

Pochettino mag‘lubiyatdan keyin jamoani ayblash o‘rniga, mas’uliyatni shaxsan o‘z zimmasiga oldi.

«Buning uchun mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman. Biz vaziyatni chuqur tahlil qilishimiz va bu bizning odatdagi o‘yinimiz ham, uslubimiz ham emasligini tushunib olishimiz lozim», — dedi u.

Belgiyaga qarshi og‘ir mag‘lubiyat AQSH uchun mundialning so‘nggi nuqtasi bo‘ldi. Endi jamoani bahonalar emas, jiddiy tahlil va yangi xulosalar kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiKrishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiBugun, 11:11Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Bugun, 10:47Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Bugun, 10:44Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...Bugun, 10:37JCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026 1/8 final. Belgiya AQSHni tor-mor etib, chorakfinalga chiqdiBugun, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi