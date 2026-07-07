AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»
AQSH milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino JCH-2026 1/8 finalida Belgiyaga qarshi uchrashuvdan so‘ng mag‘lubiyat sabablari haqida ochiq gapirdi.
AQSH 1:4 hisobida yutqazib, mundial bilan xayrlashdi. Argentinalik mutaxassis jamoa o‘yinga tayyor emasdek ko‘ringanini va natija uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini ta’kidladi.
«O‘yinga boshidanoq kirisha olmadik»
Pochettinoning aytishicha, AQSH uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq o‘z o‘yinini ko‘rsata olmagan.
«Hamma ko‘rdi, biz o‘yinga boshidanoq kirisha olmadik. Bu bahsda go‘yo maydonda yo‘q edik», — dedi u.
AQSH hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirgan bo‘lsa-da, keyingi hujumning o‘zida yana gol o‘tkazib yubordi va o‘yin nazoratini raqibga topshirdi.
«Belgiya bizdan kuchliroq edi»
AQSH ustozi raqibning g‘alabasini tan oldi va mag‘lubiyat uchun bahona izlashni istamasligini bildirdi.
«Belgiya milliy jamoasini tabriklayman, ular bizdan kuchliroq edilar. Bu kun bizniki emas edi. Bahona izlashning hojati yo‘q», — dedi Pochettino.
Uning fikricha, AQSH o‘z imkoniyatlariga mos o‘yin saviyasini namoyish eta olmagan.
Jamoa mag‘lubiyatdan saboq chiqarishi kerak
Pochettino endi asosiy vazifa o‘yinni chuqur tahlil qilish va jamoa nima uchun avvalgi bahslardagidek tayyorlana olmaganini tushunish ekanini aytdi.
«Biz o‘rganishimiz kerak. Bu tahlil qilish, saboq chiqarish va nima uchun bu o‘yinga avvalgi bahslardagidek tayyorlana olmaganimizni anglash jarayonidir», — dedi murabbiy.
Uning ta’kidlashicha, mag‘lubiyatga bir nechta sabab bo‘lishi mumkin, ammo eng oddiy javob — o‘sha kuni na jamoaviy, na individual jihatdan o‘yin chiqmagan.
«Mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman»
Pochettino mag‘lubiyatdan keyin jamoani ayblash o‘rniga, mas’uliyatni shaxsan o‘z zimmasiga oldi.
«Buning uchun mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman. Biz vaziyatni chuqur tahlil qilishimiz va bu bizning odatdagi o‘yinimiz ham, uslubimiz ham emasligini tushunib olishimiz lozim», — dedi u.
Belgiyaga qarshi og‘ir mag‘lubiyat AQSH uchun mundialning so‘nggi nuqtasi bo‘ldi. Endi jamoani bahonalar emas, jiddiy tahlil va yangi xulosalar kutmoqda.
…