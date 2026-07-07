Opta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdi
Opta Analyst superkompyuteri JCH-2026 1/8 finalidan o‘rin olgan Argentina — Misr uchrashuvi oldidan ehtimoliy natijalarni hisoblab chiqdi.
Tahlilga ko‘ra, amaldagi jahon chempionining asosiy vaqtda g‘alaba qozonish imkoniyati raqibnikidan qariyb olti baravar yuqori baholangan.
Argentinaga 69,6 foiz imkoniyat berildi
Opta hisob-kitoblariga ko‘ra, Argentina milliy jamoasining 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 69,6 foizni tashkil etmoqda.
Bu ko‘rsatkich janubiy amerikaliklarni uchrashuvning yaqqol favoritiga aylantirdi.
Misrning imkoniyati — 11,5 foiz
Misr milliy jamoasining asosiy vaqtda g‘alaba qozonish ehtimoli 11,5 foizga baholangan.
Shunga qaramay, Avstraliyani penaltilar seriyasida musobaqadan chiqargan Misr pley-off bahslarida kutilmagan natija qayd etishga qodir ekanini ko‘rsatib bo‘ldi.
Qo‘shimcha vaqt ehtimoli ham bor
Uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlanib, bahs qo‘shimcha bo‘limlar yoki penaltilar seriyasiga qadar davom etish ehtimoli 18,9 foizni tashkil etmoqda.
Opta prognozlari quyidagicha:
Argentina g‘alabasi — 69,6 foiz;
Misr g‘alabasi — 11,5 foiz;
durang va qo‘shimcha vaqt — 18,9 foiz.
Argentina guruhda maksimal natija qayd etdi
Argentina J guruhida uchta o‘yindan so‘ng 9 ochko to‘plab, birinchi o‘rindan pley-offga chiqdi.
1/16 finalda esa Lionel Messi yetakchiligidagi jamoa Kabo-Verdeni qo‘shimcha bo‘limlarda 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
Misr penaltilar orqali yo‘l oldi
Misr G guruhini 5 ochko bilan ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Afrika vakillari 1/16 finalda Avstraliya bilan asosiy va qo‘shimcha vaqtda 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Penaltilar seriyasida esa 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Raqamlar Argentina tomonida. Ammo pley-offda favoritlik faqat o‘yin boshlanguniga qadar ishlaydi.
…