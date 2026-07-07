Opta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdi

·0·Sport
Opta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdi

Opta Analyst superkompyuteri JCH-2026 1/8 finalidan o‘rin olgan Argentina — Misr uchrashuvi oldidan ehtimoliy natijalarni hisoblab chiqdi.

Tahlilga ko‘ra, amaldagi jahon chempionining asosiy vaqtda g‘alaba qozonish imkoniyati raqibnikidan qariyb olti baravar yuqori baholangan.

Argentinaga 69,6 foiz imkoniyat berildi

Opta hisob-kitoblariga ko‘ra, Argentina milliy jamoasining 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 69,6 foizni tashkil etmoqda.

Bu ko‘rsatkich janubiy amerikaliklarni uchrashuvning yaqqol favoritiga aylantirdi.

Misrning imkoniyati — 11,5 foiz

Misr milliy jamoasining asosiy vaqtda g‘alaba qozonish ehtimoli 11,5 foizga baholangan.

Shunga qaramay, Avstraliyani penaltilar seriyasida musobaqadan chiqargan Misr pley-off bahslarida kutilmagan natija qayd etishga qodir ekanini ko‘rsatib bo‘ldi.

Qo‘shimcha vaqt ehtimoli ham bor

Uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlanib, bahs qo‘shimcha bo‘limlar yoki penaltilar seriyasiga qadar davom etish ehtimoli 18,9 foizni tashkil etmoqda.

Opta prognozlari quyidagicha:

  • Argentina g‘alabasi — 69,6 foiz;

  • Misr g‘alabasi — 11,5 foiz;

  • durang va qo‘shimcha vaqt — 18,9 foiz.

Argentina guruhda maksimal natija qayd etdi

Argentina J guruhida uchta o‘yindan so‘ng 9 ochko to‘plab, birinchi o‘rindan pley-offga chiqdi.

1/16 finalda esa Lionel Messi yetakchiligidagi jamoa Kabo-Verdeni qo‘shimcha bo‘limlarda 3:2 hisobida mag‘lub etdi.

Misr penaltilar orqali yo‘l oldi

Misr G guruhini 5 ochko bilan ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Afrika vakillari 1/16 finalda Avstraliya bilan asosiy va qo‘shimcha vaqtda 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Penaltilar seriyasida esa 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.

Raqamlar Argentina tomonida. Ammo pley-offda favoritlik faqat o‘yin boshlanguniga qadar ishlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiLionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiBugun, 21:15Argentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingArgentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingBugun, 21:11Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiCristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiBugun, 20:58Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiLamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiBugun, 20:30Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiLiverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:10Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Bugun, 20:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi