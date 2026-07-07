2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi

·1·Texno
2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi

2026-yilning birinchi yarmi insoniyat uchun kiberxavfsizlik endi shunchaki texnik tushuncha emas, balki global xavfsizlikning markaziy boʻgʻini ekanini isbotladi. Bugungi kunda raqamli frontdagi toʻqnashuvlar jismoniy urushlar bilan bir qatorda olib borilmoqda. Davlatlar oʻz fuqarolarining maʼlumotlaridan qurol sifatida foydalanayotgani, botnetlarning demokratik institutlarga zarba berayotgani va xakerlik guruhlarining hayotiy muhim infratuzilmalarni nishonga olayotgani jiddiy xavotirlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Joriy yilning eng shov-shuvli voqealaridan biri AQSH Ijtimoiy himoya boshqarmasidagi (SSA) maʼlumotlar sizib chiqishi bilan bogʻliq. Elon Musk boshchiligidagi Hukumat samaradorligi departamenti (DOGE) tomonidan amalga oshirilgan islohotlar jarayonida millionlab amerikaliklarning oʻta maxfiy maʼlumotlari xavf ostida qoldi. Maʼlumotlarga koʻra, departament vakillari ijtimoiy sugʻurta raqamlarini oʻz ichiga olgan jonli maʼlumotlar bazasini himoyalanmagan uchinchi tomon serveriga yuklagan boʻlishi mumkin.

Ushbu holat yuzasidan federal sudlarda qizgʻin bahslar davom etmoqda. Tergovchilarning taʼkidlashicha, ushbu maʼlumotlar bazasi saylovlardagi firibgarliklarni aniqlash bahonasida siyosiy guruhlarga taqdim etilgan boʻlishi ehtimoli bor. Agar bu maʼlumotlar tasdiqlansa, mazkur hodisa AQSH tarixidagi eng yirik va eng xatarli maʼlumotlar sizib chiqishi sifatida qayd etiladi.

Yevropa energetika tizimiga hujumlar

Yevropa qitʼasida ham kiberxavfsizlik bilan bogʻliq vaziyat ancha keskinlashgan. Ayniqsa, fuqarolik energetika va suv taʼminoti tizimlariga qilingan hujumlar soni ortdi. Polsha, Shvetsiya va Norvegiya kabi davlatlarning elektr tarmoqlari hamda issiqlik stansiyalari zararli dasturlar hujumiga uchradi. Xususan, Norvegiya toʻgʻonlaridan biriga qilingan hujum natijasida suv sathining nazoratsiz ravishda oʻzgarishi kuzatildi.

Ekspertlarning fikricha, ushbu hujumlar ortida Rossiya bilan aloqador guruhlar turibdi. Polshaning suv tozalash inshootlariga qilingan takroriy hujumlar gibrid urushning raqamli chegaralardan chiqib, bevosita aholi salomatligi va kundalik hayotiga tahdid sola boshlaganini koʻrsatmoqda. Bu kabi harakatlar jamiyatda vahima uygʻotish va strategik resurslarni ishdan chiqarishga qaratilgan.

Global kiberurushning yangi bosqichi

Yaqinda AQSH va Isroilning Eronga qarshi harbiy harakatlari fonida kiberfazoda ham qarshi hujumlar faollashgan. Eronlik xakerlar AQSHdagi muhim infratuzilmalarni, ayniqsa, xususiy suv taʼminoti korxonalarini nishonga olayotgani haqida ogohlantirishlar berilmoqda. Bunday korxonalar koʻpincha zamonaviy himoya tizimlariga ega emasligi ularni xakerlar uchun oson oʻljaga aylantirmoqda.

2026-yilning oʻtgan davri shuni koʻrsatmoqdaki, kiberhujumlar endi faqat moliyaviy foyda koʻrish emas, balki siyosiy bosim oʻtkazish va davlatlar barqarorligini buzish quroliga aylangan. Quyidagi yoʻnalishlar eng zaif nuqtalar boʻlib qolmoqda:

  • Davlat xizmatlari va ijtimoiy sugʻurta bazalari;
  • Energetika va elektr energiyasi tarmoqlari;
  • Suv taʼminoti va tozalash inshootlari;
  • Siyosiy institutlar va saylov jarayonlari.
Mutaxassislarning xulosasiga koʻra, yilning ikkinchi yarmi yanada murakkab kechishi kutilmoqda. Raqamli dunyodagi har qanday xatolik jismoniy dunyoda tuzatib boʻlmas oqibatlarga olib kelishi mumkinligi sababli, davlatlar kiberhimoya strategiyalarini tubdan qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.

KiberxavfsizlikXakerlarElon MuskAQSHTehnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiBugun, 21:54Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiAnthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiBugun, 21:28Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiBugun, 20:55Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi