2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi
2026-yilning birinchi yarmi insoniyat uchun kiberxavfsizlik endi shunchaki texnik tushuncha emas, balki global xavfsizlikning markaziy boʻgʻini ekanini isbotladi. Bugungi kunda raqamli frontdagi toʻqnashuvlar jismoniy urushlar bilan bir qatorda olib borilmoqda. Davlatlar oʻz fuqarolarining maʼlumotlaridan qurol sifatida foydalanayotgani, botnetlarning demokratik institutlarga zarba berayotgani va xakerlik guruhlarining hayotiy muhim infratuzilmalarni nishonga olayotgani jiddiy xavotirlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Joriy yilning eng shov-shuvli voqealaridan biri AQSH Ijtimoiy himoya boshqarmasidagi (SSA) maʼlumotlar sizib chiqishi bilan bogʻliq. Elon Musk boshchiligidagi Hukumat samaradorligi departamenti (DOGE) tomonidan amalga oshirilgan islohotlar jarayonida millionlab amerikaliklarning oʻta maxfiy maʼlumotlari xavf ostida qoldi. Maʼlumotlarga koʻra, departament vakillari ijtimoiy sugʻurta raqamlarini oʻz ichiga olgan jonli maʼlumotlar bazasini himoyalanmagan uchinchi tomon serveriga yuklagan boʻlishi mumkin.
Ushbu holat yuzasidan federal sudlarda qizgʻin bahslar davom etmoqda. Tergovchilarning taʼkidlashicha, ushbu maʼlumotlar bazasi saylovlardagi firibgarliklarni aniqlash bahonasida siyosiy guruhlarga taqdim etilgan boʻlishi ehtimoli bor. Agar bu maʼlumotlar tasdiqlansa, mazkur hodisa AQSH tarixidagi eng yirik va eng xatarli maʼlumotlar sizib chiqishi sifatida qayd etiladi.
Yevropa energetika tizimiga hujumlarYevropa qitʼasida ham kiberxavfsizlik bilan bogʻliq vaziyat ancha keskinlashgan. Ayniqsa, fuqarolik energetika va suv taʼminoti tizimlariga qilingan hujumlar soni ortdi. Polsha, Shvetsiya va Norvegiya kabi davlatlarning elektr tarmoqlari hamda issiqlik stansiyalari zararli dasturlar hujumiga uchradi. Xususan, Norvegiya toʻgʻonlaridan biriga qilingan hujum natijasida suv sathining nazoratsiz ravishda oʻzgarishi kuzatildi.
Ekspertlarning fikricha, ushbu hujumlar ortida Rossiya bilan aloqador guruhlar turibdi. Polshaning suv tozalash inshootlariga qilingan takroriy hujumlar gibrid urushning raqamli chegaralardan chiqib, bevosita aholi salomatligi va kundalik hayotiga tahdid sola boshlaganini koʻrsatmoqda. Bu kabi harakatlar jamiyatda vahima uygʻotish va strategik resurslarni ishdan chiqarishga qaratilgan.
Global kiberurushning yangi bosqichiYaqinda AQSH va Isroilning Eronga qarshi harbiy harakatlari fonida kiberfazoda ham qarshi hujumlar faollashgan. Eronlik xakerlar AQSHdagi muhim infratuzilmalarni, ayniqsa, xususiy suv taʼminoti korxonalarini nishonga olayotgani haqida ogohlantirishlar berilmoqda. Bunday korxonalar koʻpincha zamonaviy himoya tizimlariga ega emasligi ularni xakerlar uchun oson oʻljaga aylantirmoqda.
2026-yilning oʻtgan davri shuni koʻrsatmoqdaki, kiberhujumlar endi faqat moliyaviy foyda koʻrish emas, balki siyosiy bosim oʻtkazish va davlatlar barqarorligini buzish quroliga aylangan. Quyidagi yoʻnalishlar eng zaif nuqtalar boʻlib qolmoqda:
- Davlat xizmatlari va ijtimoiy sugʻurta bazalari;
- Energetika va elektr energiyasi tarmoqlari;
- Suv taʼminoti va tozalash inshootlari;
- Siyosiy institutlar va saylov jarayonlari.
…