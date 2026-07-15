David Beckham virtual olamga qaytmoqda: Afsonaviy futbolchi Fortnite qahramoniga aylandi

·0·Sport
David Beckham virtual olamga qaytmoqda: Afsonaviy futbolchi Fortnite qahramoniga aylandi

Futbol olamining tirik afsonasi, Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted klubining sobiq sardori David Beckham zamonaviy texnologiyalar va oʻyin sanoati olamiga dadil qadam qoʻydi. Dunyoga mashhur Fortnite video oʻyini ishlab chiquvchilari yaqin orada afsonaviy yarim himoyachining obrazini oʻz platformalariga qoʻshishlarini eʼlon qilishdi. Bu nafaqat geymerlar, balki millionlar oʻyini muxlislari uchun ham kutilmagan va hayajonli yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

David Beckham oʻzining rasmiy Instagram sahifasida ushbu loyiha ustida shaxsan ish olib borayotganini tasdiqladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 1999-yilgi Yevropaning eng yaxshi futbolchisi oʻzining raqamli avatarini yaratish jarayonida bevosita ishtirok etmoqda. "Yangi Fortnite qahramonim ustida ishlayapman. Tez kunda tayyor boʻladi", — deya izoh qoldirgan "Manchester Yunayted" bilan olti karra Angliya chempioni va Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan yulduz.

Ikki xil koʻrinish va tarixiy meros

Oʻyin ichidagi maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchilar uchun Beckhamning ikki xil qiyofasi (skin) taqdim etiladi. Birinchisi — Angliya terma jamoasidagi ramziy 7-raqamli libosda boʻlsa, ikkinchisi — muxlislar uni soʻnggi yillarda yirik turnirlar tribunalarida koʻrishga odatlangan rasmiy kostyum-shimdagi klassik koʻrinishidir. Bu rang-baranglik futbolchining ham sportdagi, ham modalar olamidagi nufuzini aks ettiradi.

Beckhamning Fortnite olamiga kirib kelishi tasodif emas. Ushbu platforma allaqachon Lionel Messi va Harry Kane kabi zamonaviy futbol yulduzlarini, shuningdek, Lady Gaga kabi sanʼat vakillarini oʻz ichiga olgan ulkan virtual makonga aylangan. David Beckham esa Real Madrid, Milan, PSJ va LA Galaxy kabi klublardagi yorqin faoliyati bilan bu roʻyxatga alohida salobat bagʻishlaydi.

Oʻzbekistondagi koʻplab futbol muxlislari uchun Beckham nomi faqatgina oʻtmish xotirasi emas, balki aniq uzatmalari va jarima zarbalari bilan bogʻliq mahorat maktabidir. Uning virtual olamdagi debyuti yosh avlod vakillari orasida futbol tarixiga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi shubhasiz. Oʻyin orqali yoshlar afsonaviy "yettinchi raqam"ning merosi bilan yaqindan tanishish imkoniga ega boʻladilar.

Hozirda Epic Games kompaniyasi va futbolchining jamoasi yakuniy dizayn ustida ishlamoqda. Beckhamning oʻyindagi paydo boʻlishi nafaqat tijoriy loyiha, balki sport va raqamli koʻngilochar sohalarning oʻzaro integratsiyalashuvining yorqin namunasidir. Tez orada butun dunyo boʻylab millionlab oʻyinchilar maydonda afsonaviy ingliz yarim himoyachisi sifatida toʻp surishlari yoki jang qilishlari mumkin boʻladi.

David BeckhamFortniteManchester YunaytedKiber SportFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiMikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiBugun, 01:08Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiAngliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiBugun, 00:54Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiLionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiBugun, 00:51Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaManchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaBugun, 00:39Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiAbramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiBugun, 00:16O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi