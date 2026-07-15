David Beckham virtual olamga qaytmoqda: Afsonaviy futbolchi Fortnite qahramoniga aylandi
Futbol olamining tirik afsonasi, Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted klubining sobiq sardori David Beckham zamonaviy texnologiyalar va oʻyin sanoati olamiga dadil qadam qoʻydi. Dunyoga mashhur Fortnite video oʻyini ishlab chiquvchilari yaqin orada afsonaviy yarim himoyachining obrazini oʻz platformalariga qoʻshishlarini eʼlon qilishdi. Bu nafaqat geymerlar, balki millionlar oʻyini muxlislari uchun ham kutilmagan va hayajonli yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
David Beckham oʻzining rasmiy Instagram sahifasida ushbu loyiha ustida shaxsan ish olib borayotganini tasdiqladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 1999-yilgi Yevropaning eng yaxshi futbolchisi oʻzining raqamli avatarini yaratish jarayonida bevosita ishtirok etmoqda. "Yangi Fortnite qahramonim ustida ishlayapman. Tez kunda tayyor boʻladi", — deya izoh qoldirgan "Manchester Yunayted" bilan olti karra Angliya chempioni va Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan yulduz.
Ikki xil koʻrinish va tarixiy merosOʻyin ichidagi maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchilar uchun Beckhamning ikki xil qiyofasi (skin) taqdim etiladi. Birinchisi — Angliya terma jamoasidagi ramziy 7-raqamli libosda boʻlsa, ikkinchisi — muxlislar uni soʻnggi yillarda yirik turnirlar tribunalarida koʻrishga odatlangan rasmiy kostyum-shimdagi klassik koʻrinishidir. Bu rang-baranglik futbolchining ham sportdagi, ham modalar olamidagi nufuzini aks ettiradi.
Beckhamning Fortnite olamiga kirib kelishi tasodif emas. Ushbu platforma allaqachon Lionel Messi va Harry Kane kabi zamonaviy futbol yulduzlarini, shuningdek, Lady Gaga kabi sanʼat vakillarini oʻz ichiga olgan ulkan virtual makonga aylangan. David Beckham esa Real Madrid, Milan, PSJ va LA Galaxy kabi klublardagi yorqin faoliyati bilan bu roʻyxatga alohida salobat bagʻishlaydi.
Oʻzbekistondagi koʻplab futbol muxlislari uchun Beckham nomi faqatgina oʻtmish xotirasi emas, balki aniq uzatmalari va jarima zarbalari bilan bogʻliq mahorat maktabidir. Uning virtual olamdagi debyuti yosh avlod vakillari orasida futbol tarixiga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi shubhasiz. Oʻyin orqali yoshlar afsonaviy "yettinchi raqam"ning merosi bilan yaqindan tanishish imkoniga ega boʻladilar.
Hozirda Epic Games kompaniyasi va futbolchining jamoasi yakuniy dizayn ustida ishlamoqda. Beckhamning oʻyindagi paydo boʻlishi nafaqat tijoriy loyiha, balki sport va raqamli koʻngilochar sohalarning oʻzaro integratsiyalashuvining yorqin namunasidir. Tez orada butun dunyo boʻylab millionlab oʻyinchilar maydonda afsonaviy ingliz yarim himoyachisi sifatida toʻp surishlari yoki jang qilishlari mumkin boʻladi.
…