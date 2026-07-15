Ispaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi

·30·Sport
Ispaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi

Ispaniya terma jamoasi AQSHning Dallas shahrida oʻtgan yarim final bahsida Fransiya ustidan 2:0 hisobida ishonchli gʻalaba qozonib, 2026-yilgi Jahon chempionatining finaliga yoʻllanma oldi. Amaldagi Yevropa chempionlari oʻyin davomida toʻliq ustunlik qilishdi va oʻzlarining favorit maqomida ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimidayoq Ispaniya oʻyin nazoratini oʻz qoʻliga oldi. Lamine Yamal raqib jarima maydonchasi ichida Lucas Digne tomonidan yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Mikel Oyarzabal 11 metrlik nuqtadan adashmadi va hisobni ochdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ispaniya birinchi boʻlimning oʻzidayoq hisobni yirik koʻrinishga keltirishi mumkin edi, biroq Fabian Ruizning zarbasi himoyachilar tomonidan toʻsib qolindi.

Rodri va Pedro Porroning mahorati

Ikkinchi boʻlimda ham Ispaniya bosimni kamaytirgani yoʻq. Pedro Porro va Dani Olmo oʻrtasidagi ajoyib kombinatsiyadan soʻng, himoyachi Mike Maignan darvozasini ishgʻol qilib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Ushbu gol oʻyin taqdirini deyarli hal qildi va fransuzlarning ruhiyatiga kuchli zarba berdi.

Lamine Yamal oʻyin davomida bir necha bor oʻzini koʻrsatdi va hatto uchinchi golni ham urishga muvaffaq boʻldi. Biroq, VAR tizimi yosh iqtidor egasining goli ofsayd tufayli bekor qilinganini tasdiqladi. Shunga qaramay, Ispaniyaning hujumkor oʻyini Angliya va Argentina kabi boshqa yarim finalchilarga jiddiy signal boʻldi.

Fransiyaning ojizligi va Mbappe

Fransiya terma jamoasi oʻyinni qutqarib qolishga harakat qildi, biroq ularning hujumlari samarasiz yakunlandi. Jamoa yetakchisi Kylian Mbappe bir necha bor darvoza tomon zarba bergan boʻlsa-da, aniqlik yetishmadi. Ispaniya himoyasi va darvozabon Unai Simon raqibga deyarli imkoniyat qoldirmadi.

Maydon markazida Rodri haqiqiy yetakchi sifatida oʻyinni boshqardi. Uning aniq uzatmalari va raqib hujumlarini buzishdagi mahorati Ispaniyaning umumiy ustunligini taʼminladi. Fransiya esa butun oʻyin davomida oʻzining eng yaxshi formasidan yiroq ekanini koʻrsatdi va turnirni tark etishga majbur boʻldi.

Endilikda Ispaniya finalda Angliya yoki Argentina terma jamoalaridan biriga qarshi maydonga tushadi. Agar "Qizil furiya" ushbu tempni saqlab qolsa, ular nafaqat Yevropa, balki jahon taxtini ham egallashlari uchun barcha imkoniyatlarga ega.

IspaniyaFransiyaJCh-2026FutbolKylian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiBugun, 02:55Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiBugun, 02:33Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinArsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinBugun, 02:18Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiFransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiBugun, 02:18Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 02:12Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiIspaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiBugun, 02:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi