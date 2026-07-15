Ispaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi
Ispaniya terma jamoasi AQSHning Dallas shahrida oʻtgan yarim final bahsida Fransiya ustidan 2:0 hisobida ishonchli gʻalaba qozonib, 2026-yilgi Jahon chempionatining finaliga yoʻllanma oldi. Amaldagi Yevropa chempionlari oʻyin davomida toʻliq ustunlik qilishdi va oʻzlarining favorit maqomida ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimidayoq Ispaniya oʻyin nazoratini oʻz qoʻliga oldi. Lamine Yamal raqib jarima maydonchasi ichida Lucas Digne tomonidan yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Mikel Oyarzabal 11 metrlik nuqtadan adashmadi va hisobni ochdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ispaniya birinchi boʻlimning oʻzidayoq hisobni yirik koʻrinishga keltirishi mumkin edi, biroq Fabian Ruizning zarbasi himoyachilar tomonidan toʻsib qolindi.
Rodri va Pedro Porroning mahoratiIkkinchi boʻlimda ham Ispaniya bosimni kamaytirgani yoʻq. Pedro Porro va Dani Olmo oʻrtasidagi ajoyib kombinatsiyadan soʻng, himoyachi Mike Maignan darvozasini ishgʻol qilib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Ushbu gol oʻyin taqdirini deyarli hal qildi va fransuzlarning ruhiyatiga kuchli zarba berdi.
Lamine Yamal oʻyin davomida bir necha bor oʻzini koʻrsatdi va hatto uchinchi golni ham urishga muvaffaq boʻldi. Biroq, VAR tizimi yosh iqtidor egasining goli ofsayd tufayli bekor qilinganini tasdiqladi. Shunga qaramay, Ispaniyaning hujumkor oʻyini Angliya va Argentina kabi boshqa yarim finalchilarga jiddiy signal boʻldi.
Fransiyaning ojizligi va MbappeFransiya terma jamoasi oʻyinni qutqarib qolishga harakat qildi, biroq ularning hujumlari samarasiz yakunlandi. Jamoa yetakchisi Kylian Mbappe bir necha bor darvoza tomon zarba bergan boʻlsa-da, aniqlik yetishmadi. Ispaniya himoyasi va darvozabon Unai Simon raqibga deyarli imkoniyat qoldirmadi.
Maydon markazida Rodri haqiqiy yetakchi sifatida oʻyinni boshqardi. Uning aniq uzatmalari va raqib hujumlarini buzishdagi mahorati Ispaniyaning umumiy ustunligini taʼminladi. Fransiya esa butun oʻyin davomida oʻzining eng yaxshi formasidan yiroq ekanini koʻrsatdi va turnirni tark etishga majbur boʻldi.
Endilikda Ispaniya finalda Angliya yoki Argentina terma jamoalaridan biriga qarshi maydonga tushadi. Agar "Qizil furiya" ushbu tempni saqlab qolsa, ular nafaqat Yevropa, balki jahon taxtini ham egallashlari uchun barcha imkoniyatlarga ega.
…