Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkin

·23·Sport
Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkin

Fransiya terma jamoasi va Londonning Arsenal klubi himoyachisi William Saliba Jahon chempionati yarim finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahsda jiddiy jarohat oldi. Uchrashuv davomida maydonni tark etishga majbur boʻlgan futbolchining holati nafaqat terma jamoa, balki uning klubi uchun ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi kutilmoqda. 2:0 hisobida Ispaniya gʻalabasi bilan yakunlangan oʻyin fransuzlar uchun turnirdagi soʻnggi bahs boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin davomida hech qanday toʻqnashuvsiz, toʻp bilan harakatlanayotgan bir paytda maydonga yiqilgan Saliba darhol almashtirishni soʻragan. Daily Mail nashrining xabar berishicha, himoyachi maydonni tark etayotib jamoadoshlariga "Belim tamom boʻldi, belim ketdi" deya murojaat qilgan. Uning oʻrniga maydonga Maxence Lacroix tushirildi, biroq bu oʻzgarish Fransiya mudofaasini qutqarib qola olmadi.

L'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi bir necha oydan beri belidagi surunkali ogʻriqlar bilan oʻynab kelayotgan edi. Endilikda vaziyat yanada murakkablashgani sababli, Saliba yangi mavsum oldidan jarrohlik amaliyotini oʻtashi zarurligi haqidagi taxminlar kuchaymoqda. Arsenal rahbariyati futbolchining sogʻligʻini avgust oyidagi muhim oʻyinlar oldidan diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Surunkali jarohat va charchoq alomatlari

William Saliba oʻtgan mavsum davomida Arsenal safida barcha musobaqalarda 50 ta oʻyinda ishtirok etdi. Bunga Chempionlar ligasi finalidagi 120 daqiqalik ogʻir bahs ham qoʻshilgan. Futbolchining oʻzi ham Jahon chempionati guruh bosqichi vaqtida bergan intervyusida 100 foiz tayyor emasligini tan olgan edi. "Men bir necha oydan beri kichik ogʻriqlar bilan oʻynayapman. Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasi muhimligi uchun tishimni tishimga qoʻyib harakat qildim", — degan edi himoyachi.

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps turnir oldidan Salibaning jismoniy holati haqidagi xavotirlarni rad etib, hammasi joyida ekanini aytgan edi. Biroq, futbolchining yarim finalda kutilmaganda safdan chiqishi murabbiyning qarorlari va futbolchining jismoniy imkoniyatlari chegarasiga yetgani haqidagi savollarni keltirib chiqardi. Endilikda futbolchi London qaytishi bilan keng qamrovli tibbiy koʻrikdan oʻtadi.

Agar jarrohlik amaliyoti tasdiqlansa, Arsenal jiddiy himoya inqiroziga yuz tutishi mumkin. Goal.com nashriga koʻra, Saliba 16-avgust kuni boʻlib oʻtadigan Angliya Superkubogi (Community Shield) bahsini oʻtkazib yuborishi deyarli aniq. Shuningdek, u Angliya Premer-ligasining dastlabki turlarida ham jamoasiga yordam bera olmasligi ehtimoli yuqori. Mikel Arteta shogirdlari uchun asosiy himoyachining yoʻqligi chempionlik poygasida katta yoʻqotish boʻlishi mumkin.

ArsenalWilliam SalibaFransiyaJarohatFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiBugun, 02:33Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiFransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiBugun, 02:18Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 02:12Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiIspaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiBugun, 02:01Ispaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiIspaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiBugun, 01:51David Beckham virtual olamga qaytmoqda: Afsonaviy futbolchi Fortnite qahramoniga aylandiDavid Beckham virtual olamga qaytmoqda: Afsonaviy futbolchi Fortnite qahramoniga aylandiBugun, 01:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi