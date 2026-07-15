Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdi

·25·Sport
Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdi

Manchester Siti va Norvegiya terma jamoasi yulduzi Erling Xoland AQSHda oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida oʻzining saxovatpeshaligi bilan barchani hayratda qoldirdi. Norvegiya terma jamoasi chorak finalga qadar yetib borib, tarixiy natija qayd etayotgan bir paytda, hujumchi jamoadoshlari va texnik xodimlar uchun Texasning Dallas shahridagi mashhur doʻkonlardan birida katta xarid uyushtirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Erling Xolandning rasmiy YouTube kanalida eʼlon qilingan videoga koʻra, futbolchi Norvegiya terma jamoasining 32 ta jamoa ishtirokidagi bosqichda Kot-d’Ivuar ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabasidan soʻng "Wild Bill's Western Store" doʻkonini butunlay ijaraga olgan. Doʻkon maʼmuriyati yulduz futbolchiga xalaqit bermasliklari uchun eshiklarni jamoatchilik uchun yopib qoʻygan. Yakunda Erling Xoland jami 10 ming dollarlik hisob-kitobni oʻz zimmasiga olgan.

Kovboycha uslub va gʻalati suvenirlar

Xaridlar davomida futbolchilar va jamoa xodimlari asosan Texas ruhidagi kiyim-kechaklar, jumladan, kovboy etiklari, gʻarb uslubidagi koʻylaklar, kamar va idishlarga eʼtibor qaratishgan. Erling Xolandning oʻzi esa toʻrtta kovboy shlyapasini sotib olgan va mahalliy irimlarni ham oʻrgangan. Doʻkon xodimlari unga shlyapani agʻdarib qoʻyish kerakligini, aks holda undagi "omad toʻkilib ketishi"ni tushuntirishgan.

Biroq, eng koʻp muhokamaga sabab boʻlgan xaridlar bu eksponat holatiga keltirilgan (taxidermiya) hayvonlar boʻldi. Maʼlumotlarga koʻra, Erling Xoland quyidagi gʻayritabiiy buyumlar uchun pul sarflagan:

  • Qoʻlida ichimlik shishasini ushlab turgan yenot haykali — 750 dollar;
  • Sherif kiyimidagi ikkita olmaxon haykali — 900 dollar;
  • Maxsus buyurtma asosida tayyorlangan kovboy etiklari va aksessuarlar.
Erling Xoland ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida samolyotdan tushayotganida qoʻltigʻida oʻsha yenot haykalini ushlab olgan suratini joylashtirib, unga "U men bilan uyga ergashib keldi", deya hazilomuz izoh qoldirdi. Bu holat muxlislar orasida katta qiziqish va kulgi uygʻotdi.

Norvegiya futbolidagi yangi davr

Norvegiya terma jamoasi uchun 2026-yilgi Jahon chempionati oʻzgacha ahamiyatga ega, chunki jamoa 1998-yildan beri ilk bor mundial yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan edi. Jamoa yarim himoyachisi Sander Berge ushbu sayohat va musobaqa haqida gapirar ekan, hayotidagi eng baxtli damlarni oʻtkazayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaviy ruh va bunday unutilmas lahzalar maydondagi natijalarga ham ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Ushbu voqea Erling Xolandning nafaqat maydondagi toʻpurarlik qobiliyati, balki jamoa sardori va yetakchisi sifatida hamkasblariga koʻrsatayotgan eʼtiborini namoyon etdi. Manchester Siti yulduzi oʻzining saxovatli harakati bilan jamoa ichidagi muhitni yanada mustahkamlashga erishdi.

Erling HaalandManchester CityNorvegiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiBugun, 02:55Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinArsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinBugun, 02:18Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiFransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiBugun, 02:18Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 02:12Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiIspaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiBugun, 02:01Ispaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiIspaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi