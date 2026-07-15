Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdi
Manchester Siti va Norvegiya terma jamoasi yulduzi Erling Xoland AQSHda oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida oʻzining saxovatpeshaligi bilan barchani hayratda qoldirdi. Norvegiya terma jamoasi chorak finalga qadar yetib borib, tarixiy natija qayd etayotgan bir paytda, hujumchi jamoadoshlari va texnik xodimlar uchun Texasning Dallas shahridagi mashhur doʻkonlardan birida katta xarid uyushtirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Erling Xolandning rasmiy YouTube kanalida eʼlon qilingan videoga koʻra, futbolchi Norvegiya terma jamoasining 32 ta jamoa ishtirokidagi bosqichda Kot-d’Ivuar ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabasidan soʻng "Wild Bill's Western Store" doʻkonini butunlay ijaraga olgan. Doʻkon maʼmuriyati yulduz futbolchiga xalaqit bermasliklari uchun eshiklarni jamoatchilik uchun yopib qoʻygan. Yakunda Erling Xoland jami 10 ming dollarlik hisob-kitobni oʻz zimmasiga olgan.
Kovboycha uslub va gʻalati suvenirlarXaridlar davomida futbolchilar va jamoa xodimlari asosan Texas ruhidagi kiyim-kechaklar, jumladan, kovboy etiklari, gʻarb uslubidagi koʻylaklar, kamar va idishlarga eʼtibor qaratishgan. Erling Xolandning oʻzi esa toʻrtta kovboy shlyapasini sotib olgan va mahalliy irimlarni ham oʻrgangan. Doʻkon xodimlari unga shlyapani agʻdarib qoʻyish kerakligini, aks holda undagi "omad toʻkilib ketishi"ni tushuntirishgan.
Biroq, eng koʻp muhokamaga sabab boʻlgan xaridlar bu eksponat holatiga keltirilgan (taxidermiya) hayvonlar boʻldi. Maʼlumotlarga koʻra, Erling Xoland quyidagi gʻayritabiiy buyumlar uchun pul sarflagan:
- Qoʻlida ichimlik shishasini ushlab turgan yenot haykali — 750 dollar;
- Sherif kiyimidagi ikkita olmaxon haykali — 900 dollar;
- Maxsus buyurtma asosida tayyorlangan kovboy etiklari va aksessuarlar.
Norvegiya futbolidagi yangi davrNorvegiya terma jamoasi uchun 2026-yilgi Jahon chempionati oʻzgacha ahamiyatga ega, chunki jamoa 1998-yildan beri ilk bor mundial yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan edi. Jamoa yarim himoyachisi Sander Berge ushbu sayohat va musobaqa haqida gapirar ekan, hayotidagi eng baxtli damlarni oʻtkazayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaviy ruh va bunday unutilmas lahzalar maydondagi natijalarga ham ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Ushbu voqea Erling Xolandning nafaqat maydondagi toʻpurarlik qobiliyati, balki jamoa sardori va yetakchisi sifatida hamkasblariga koʻrsatayotgan eʼtiborini namoyon etdi. Manchester Siti yulduzi oʻzining saxovatli harakati bilan jamoa ichidagi muhitni yanada mustahkamlashga erishdi.
…